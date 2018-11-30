Фотонастроение: нетипичный октябрь

Продолжаем публиковать работы фотографов в рамках нашей рубрики «Фотонастроение». Сегодня представляем снимки калужанки Александры Весниной - финалистки конкурса «Молодые фотографы России 2018».
***
- Что вы, девушка, снова с лирикой? - недоуменно спрашивает Валентина Петровна.
На минуту замолкаю, пожимая плечами, стараюсь выдумать правильный ответ.
- Дааа, знаете, но это, может быть, в последний раз такой октябрь!
- Какой еще такой?
- Теплый! И вот еще желто-синий. В нем же настроение. Дымок последних костров, чувствуете?
- Ничего я не чувствую. В конце концов, столько важных тем не освещено, а вы тут с этим малодушием.
- Да, я понимаю… украинский кризис, или там проблемы миграции, еще, пожалуй, многодетные семьи. Или вот даже лихорадка Эбола, хоть и далеко, но как-то захватывает, берет за нутро.
- Но что делать, если внутри меня нет лихорадки? Вот просто не прижилась. Мало интересного, не привлекаю взглядов.
- У вас все лирика! - подтрунивает Валентина Петровна.
- «Угу, у меня октябрь! Вспомните, он был нетипичным. Не рыкающим, не промозглым, - он теплым был, как стакан яблочного глинтвейна, и пригоршнями раздавал желтые монетки листьев... и... и...»
- «Довольно! Черт с вами! Пусть будет октябрь. Вот яблоки последние, немного грустно, как-то тихо… ну, пусть, - может, кому-то это и нужно».
- «Пусть!» – улыбаюсь я,
- Пусть кому-то обязательно станет нужным. Как мне. Чтобы октябрь - и воспоминания, и запах последних яблок, и ожидание новой встречи».
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