Как восстанавливают обесчещенный храм

Небольшое село Маковцы в Дзержинском районе оживает разве что летом, когда приезжают многочисленные дачники. В остальное время года здесь стоит непривычная для городского уха тишина. Село, наверное, давно бы перестало существовать, если бы не старожилы. Несмотря ни на какие уговоры, они не хотят покидать родные места. Более того, выходя на пенсию, перебираются в Маковцы москвичи, чьи отцы и деды именно здесь закончили свои дни. А с восстановлением храма в честь Казанской иконы Божией Матери в село потянулась и молодёжь.

- Одна многодетная семья интересуется, можно ли купить в этом селе дом. Денег у них немного. Поможем? – спрашивает у настоятеля прихожанин Александр.

- Отчего не помочь, поможем, - отвечает отец Алексей.

Кудрявый, бородатый Александр, житель соседней деревни, старается не пропускать службу в селе Маковцы, да ещё и привозит сюда бабушек из окрестных деревень.

- В православной общине все друг друга знают, - говорит он.

Дорога к храму

На вид Александру чуть больше 30. У него смеющиеся с хитрым прищуром глаза. Кажется, что мужчина сморит на всё с большим удивлением. К тому, что в церковь ходят старики, все привыкли. Ну, а что здесь делает молодёжь?

- Нас всех к Богу приводят скорби, различные нерешаемые проблемы, - рассказывает Александр, когда мы с ним едем за певчими и бабушками из соседних деревень. – У кого-то проблемы со здоровьем, семейные неурядицы - такие ситуации, которые в нашем человеческом понимании решить нельзя. В общем, наступает такой момент, когда ни деньги, ни связи, ничто и никто, помочь тебе не могут.

По дороге Александр непрестанно крестится, заметив купол храма или деревянный крест на развилке.

- К сожалению, люди ждут от Бога какой-то моментальной помощи. И легко идут на поводу у искушений - всегда найдутся тысячи уловок, чтобы утром в воскресенье не прийти в храм - поспать подольше, телевизор посмотреть или ещё что-то. Многие не понимают, зачем это нужно, - живут, как жили. А зачем в храм ходить, им непонятно. Вот кушать все знают зачем, спать - тоже. Но потом жизнь так поворачивается, что тебе уже ничего не надо, – ты и бежишь в церковь.

Так произошло когда-то и с Александром. Но откровенничать ему совсем не хочется, тем более что у дороги нас уже ждут пожилые женщины. Бабушки со смехом садятся в машину, попутно поздравляя с православным праздником. Как только все угомонились, молодой мужчина продолжает прерванный разговор.

- Восприятие веры у многих своеобразное. Некоторые тех, кто ходит в храм, называют фанатиками, зомбированными. Есть так называемые «пасхальные христиане» - те, кто появляется в церкви лишь раз год.

Служба

Подъезжаем к храму. У церкви уже стоят несколько машин. Как оказалось, с утра здесь отпевали местную жительницу, помянули её по-простому - прямо в храме: пирогами, кутьёй да компотом.

Как только родственники усопший расходятся, начинается служба.

На неё от силы пришло менее 20 человек, часть из них – жители соседней деревни.

Прихожане зычными голосами вторят батюшке, следят за службой по молитвенникам.

Со стен храма то тут, то там проглядывают затёртые непотребные надписи и похабные рисунки.

Лишь ближе к своду едва видны остатки росписей – скорбные лики святых.

На земляной пол набросаны половики. Холод пробирает до костей, но кажется, прихожане его не замечают - молятся периодически, опускаясь на колени.

- С миру по нитке - голому рубашка, а нам – храм! - такими словами священник заканчивает службу.

После этого все идут пить горячий чай с пирогами, которые испекли сами прихожане.

- В селе Маковцы прописаны 180 человек, - рассказывает отец Алексей. – Но большинство из них живёт в Калуге, Обнинске да Москве.

Зимой в церкви стоит такой лютый холод, что службы проводят в доме одной из прихожанок.

- Раньше мы служили в алтарной части храма, там есть печь. Но, во-первых, по канону этого нельзя делать, ведь в алтарь запрещено входить женщинам, а во-вторых, пока мы там служили, между прихожанами регулярно происходили мелкие ссоры практически на пустом месте. И я решил, что алтарь надо освободить. И склоки сразу же прекратились.

Восставшая из руин

Ещё каких-то лет 10 назад рассмотреть церковь с дороги за буреломом было практически невозможно. А на то, что представлял собой храм, без слёз было не взглянуть. Казалось, что святыня обречена исчезнуть с лица земли.

Одним из первых на храм обратил внимание кондровчанин Борис Дудников. За ним подтянулись и жители села. Пожилые 80-летние старики на тачках вывозили из храма мусор, молодёжь организовала несколько субботников, удалось даже привлечь спонсоров. И в этом году у храма появилась маковка.



Освящение накупольного креста. Август 2018 года.

- Мне в декабре будет 90 лет! Помню, как с храма колокола снимали, - говорит местная жительница Анастасия КАЧНОВА. – Тут был и клуб, и сельсовет, и склад. Цемент насыпан по подоконники. Мы впятером с подружками его вывозили. Я тогда ещё молодая была. Люда, правильно я говорю?

Пожилая Людмила в ответ лишь счастливо улыбается.

- Увидеть бы, как храм возродится! – мечтательно говорят бабушки, осторожно, поддерживая друг друга, выходя из храма.

Отец Алексей рассказывает, что храм дважды пережил надругательство. Сначала это сделала советская власть, обезглавив церковь и пустив её на свои нужды, а потом - нацисты.

- По одной из версий, на храм упала авиационная бомба. Не взорвалась, но плотно вошла в стены храма. Извлечь её было невозможно, снаряд сдетонировал прямо в своде, удар пришёлся на колокольню.

Сейчас в этой части храма зияет огромная дыра. Остаётся только удивляться, как он, причём в довольно приличном состоянии дожил до наших дней.

Небольшая община надеется, что всем миром удастся возродить церковь к новой жизни.

- Недалеко от села строится реабилитационный центр для детей-инвалидов. Наверняка и дети, и их родители станут ходить в нашу церковь, - говорят местные жители.

Наша справка

В селе Маковцы с конца XVIII века находилась усадьба помещиков Головиных. В начале XIX века владельцами имения стали дворяне Победоносцевы, затем — помещики Панютины. Казанскую церковь возвели на деньги прихожан в 1869 году на месте прежней, деревянной. Церковь имела три престола: во имя Казанской иконы Божией Матери, святых благоверных князей Бориса и Глеба и святой великомученицы Параскевы. В штате были священник, диакон и псаломщик.

Всех, кто хочет оказать помощь храму, может связаться с настоятелем, отцом Алексеем по телефону: +79611258470.

Фото автора и Калужской епархии.