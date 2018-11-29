Купцы, которых знала вся Калуга

До 10 января в Палатах Коробовых будет работать выставка «Купеческий портрет в живописи и фотографии». На её открытие пришли потомки известных купеческих фамилий города: Ципулиных-Вашковых, Завериных-Раковых, Кушинниковых-Смирновых, Чубыкиных, Кожевниковых. Они поделились своими раритетами с сотрудниками Объединённого музея-заповедника и рассказали удивительные истории.

Построил железную дорогу и водопровод

Марина Николаевна Зубова — прапра­внучка Ивана Козьмича Ципулина. Когда-то эту фамилию знала вся Калуга. 16 лет Ципулин был её городским головой. Избирался 4 раза и оставался в этой должности до самой смерти в 1901 году. Ципулина уважали все. Первоначально Иван Козьмич занимался судопромышленным делом. Сначала — в качестве доверенного лица, управляющего торговыми перевозками. Затем стал владельцем пароходной пристани. Был купцом 1-й гильдии. Открыл пассажирское и буксирное пароходство по Оке от Калуги до Каширы. В то время по реке курсировали пароходы «Ципулин», «Дмитрий Донской», «Екатерина» и «Владимир». Они были маленькие, но именитых пассажиров здесь превосходно кормили: подавали стерляжью уху, осетрину, икру и французское шампанское.

Пристань Ципулина располагалась почти у самого плашкоутного (понтонного) моста через Оку. До неё был построен специальный подъезд от Казанской церкви «под горой на подоле», где он был старостой.

В нашем городе Ципулину принадлежали несколько домов, в одном из которых жил калужский полицмейстер Евгений Трояновский. А в 47 верстах от Калуги на берегу Оки находилось помещичье имение Ципулина Красное. Здесь семья проводила лето.

Умер Иван Козьмич от рака 12 мая 1901 года в возрасте 76 лет. На его похороны собралась почти вся Калуга. Отпевали Ципулина в Казанской церкви, похоронили на родине — в селе Ловцы Рязанской губернии. А когда на перекрёстке улиц Ивановской (ныне — ул. Ленина) и Благовещенской (Московская) в Калуге установили памятник Карлу Марксу, простые калужане говорили: «Видал, новые власти статую Ципулина поставили!».

Иван Козьмич Ципулин. За особые труды на благо города возведён в звание потомственного почётного гражданина Калуги.

Иван Козьмич был женат дважды. Второй раз — на богатой калужской вдове Вашковой. Этот купеческий род не менее знаменит в нашем городе. Вашковы были купцами-лесопромышленниками.

— Мой прапрадед — Иван Козьмич Ципулин — был исключительной личностью. Вышел он из простых крестьян и сумел не только разбогатеть, но и остаться при этом добрым, душевным, отзывчивым человеком, — говорит Марина Николаевна. — Я прочитала оригинал его завещания. Там сначала перечисляются дети, и он никого не забыл — ни родных, ни некровных. И городу отписал не меньше, чем детям. Я людей, столько сделавших для города, не знаю. Дом, где сейчас БТИ, прадед подарил Калуге: построил профессионально-техническое (строительное) училище и дал деньги на его обустройство. Я живу на улице Казанской в фамильном доме Вашковых. Так Казанскую церковь Ципулин полностью содержал. И людям, которые там работали, оставил деньги. И, хотя он уже сильно болел — завещание составлено примерно за неделю до смерти, — не забыл никого.

То, что железная дорога прошла через наш город, тоже заслуга Ивана Козьмича. Он построил в Калуге первый водопровод. Помогал бедным, сиротам — просто давал им деньги. А у себя в Ловцах построил школу из добротного красного кирпича и поставил храм. Всё — за свой счёт. При этом жил довольно скромно, теперешним нашим начальникам поучиться бы. Много строил в городе, но не себе, а людям старался помочь. Для этого надо иметь большую человеческую душу. Только таким должен быть градоначальник. И у меня есть все основания своим прадедом гордиться.

Василий Фёдорович Вашков с дочерью.

Сохранили обручальное кольцо

Купцам Завериным в Калуге до революции принадлежали булочные.

— Сохранилось фото, где глава семьи — Василий Максимович Заверин — снят с женой Глафирой Григорьевной (урождённой Долговой). Его можно увидеть на выставке. Семья была большая, 7 детей: 4 дочери и 3 сына, — рассказывает один из потомков Евгений ЗАВЕРИН. — Василий Максимович был купцом 2-й гильдии. Дело было построено на хлебобулочных изделиях. У меня в архиве есть благодарственная грамота купцу Заверину и документы. Например, в 1873 году он обратился к правительству области: «Прошу разрешить мне на моих баранках и кренделях иметь фирменный стиль, так как я являюсь победителем сельскохозяйственной ярмарки». Василий Максимович избирался гласным городской Думы, работал в одном созыве с Ципулиным. Там он познакомился со своим коллегой — знаменитым купцом Петром Степановичем Раковым, который потом женился на дочери Василия Максимовича Надежде. Один из их сыновей — Николай Раков — стал известным композитором.

Василий Максимович Заверин умер в 1908 году. В Калуге тогда разлилась Ока, затопило Воробьёвку, а там у него были трактир, магазины… Все запасы продовольствия для них пропали. После смерти главы семейства сыновья несколько раз пытались наладить торговлю, но безуспешно. Потом наступили тяжёлые времена — революция, раскулачивание, Великая Отечественная война. Многие потомки Завериных с войны не вернулись, в том числе и мой дед.

Мы с братом — единственные из потомков Завериных, кто занимается исследованием истории предков. Общаемся со всеми Завериными. Все Заверины в Калуге — наши родственники, потому что фамилия очень редкая. Если Заверин — значит, между нами есть связь. Интересно, что в Калуге были такие купцы — Мешковы и Копырины, которые по жизни породнились с Завериными. Когда я учился в школе № 9, в моём классе были две девочки — Мешкова и Копырина. Это сейчас я понимаю, что они — наши родственницы.

Сохранилась ещё одна очень дорогая для меня реликвия — золотое обручальное кольцо с гравировкой «В. З., 1864 год». Это кольцо Василия Максимовича Заверина. 1864-й — ­год его бракосочетания. Он передал кольцо своей жене, а она — дочери Надежде, которая вышла замуж за Ракова. Дальше кольцо передавалось в семье Раковых из поколения в поколение. И в 2010 году потомок Раковых вернул мне его. Удивительно, как эта маленькая золотая вещь пережила и революцию, и Первую мировую, и Великую Отечественную войну...

Надежда Ракова (урождённая Заверина) с сыном Михаилом.

«Не пережил, что сожгли театр»

Чубыкины — богатейшие купцы, миллионеры — были родом из Мещовска. Там купец 1-й гильдии Василий Алексеевич Чубыкин даровал свои средства на обустройство городского парка, оснащение добровольной пожарной дружины, открытие театра и богадельни. Но более известен он был благодаря башенным часам, которые установил на колокольне местного Благовещенского собора.

А что известно о калужских Чубыкиных? Оказывается, среди представителей этого рода в нашем городе были достаточно известные люди. Любовь Евгеньевна и Маргарита Евгеньевна — потомки этой купеческой династии. В Калуге живёт их родственник Борис Владимирович Чубыкин, но ему 89 лет, ходить тяжело, поэтому на открытии выставки его не было. Любовь Евгень­евна и Маргарита Евгень­евна признаются, что знали о своих купеческих корнях, но говорить об этом раньше не было принято, поэтому сейчас они вместе с краеведами пытаются узнать как можно больше о своей семье.

— Очень жаль, что многие вещи у нас пропали. Некоторые просто были украдены, например, дедушкины письма, — сетует Маргарита Евгеньевна. — И не все фото сохранились. Прадедушка — Евгений Александрович Чубыкин — из купеческого рода. Как он разбогател, к сожалению, не знаю. А его жена — наша прабабушка, в девичестве Мансурская, — была выше по сословию. Наш прадедушка был композитором, концертмейстером в калужском театре. Он знал Шаляпина, даже запечатлён с ним на фото. Но однажды мы отдали этот снимок — и больше его не увидели.

Прадедушка не пережил, что во время вой­ны, когда наши отступали, в Калуге спалили театр. После такого тяжёлого потрясения он заболел и в 1942 году умер.

Есть фото и нашего дедушки Владимира в детстве. Наша мама — его дочь. Он дважды в войну пропадал без вести: под Москвой, а потом — под Гданьском. Мама рассказывала: «В 40 лет ушёл в ополчение — и всё. Мы его проводили, помахали руками и больше не видели». Никто из нашей семьи в тяжёлые времена страну не бросил, не уехал.

Евгений Александрович Чубыкин.

Жена Евгения Александровича, урождённая Мансурская.

Их дети: Ирина, Владимир и Нина.

Эта статья была опубликована в №48 газеты «Калужский перекрёсток» от 28.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.