Памятник «калужскому тесту» предложили установить на Театралке

Памятный арт-объект «Калужское тесто» может появиться на Театральной улице. С таким предложением выступил калужанин Валерий КАЛАШНИКОВ. Свой проект он на днях представил на «Всероссийском конкурсе идей и новых достопримечательностей».
Валерий Калашников напомнил, что «калужское тесто» считалось изысканным лакомством и славилось за пределами нашего города. На Театральной улице - бывшей Облупской - располагался один из трёх известных магазинов, продававших «калужское тесто».
- Арт-объект представляет из себя имитацию внешнего вида типичного магазина – лавки XIX века, - рассказывает Калашников. - Для этого в стену одного из домов на Театральной улице монтируется «вход в магазин», состоящий из дверей, кованого козырька над ними и вывески «Калужское тесто». Всё изготовляется по образцам XIX века. На входной двери (или по бокам от двери) в стилистике рекламы XIX века «вывешены» высказывания известных российских деятелей науки и культуры разных времён о «калужском тесте». С обеих сторон от входа монтируются окна. Через одно из окон можно увидеть внутренность торговой части магазина, где посетители покупают у торговца калужское тесто. Во втором окне виден производственный цех и работники, занимающиеся изготовлением калужского теста. Эти «внутренности» двух окон изготовляются в виде картины, расположенной в углублении стены и подсвеченной.
Любой желающий может проголосовать за проект. Валерий Калашников рассказывает, что готов выслушать по нему замечания, внести правки до 1 февраля.
В результате голосования автор лучшей идеи получит приз - 100 000 рублей.
Уважаемые читатели! А вы пробовали когда-нибудь «калужское тесто»? Поделитесь впечатлениями в комментариях!
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