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Калужане стали больше пить

28.11.2018 10:22 2 306 Дмитрий Ивьев
Калужане стали больше пить

Федеральный проект «Трезвая Россия» во вторник, 27 ноября, представил рейтинг трезвости российских регионов.

Трезвость регионов оценивали по шести базовым критериям: число умерших от отравления алкоголем; количество больных, состоящих на учете с диагнозом «алкоголизм»; число преступлений, совершенных в состоянии опьянения; региональный объем проданного алкоголя; сила антиалкогольного законодательства, а также нарушения, связанные с незаконным производством алкоголя. В результате каждому из них присуждался балл, причем чем меньше его показатель, тем благополучнее ситуация обстоит в регионе.

Калужская область заняла 44 место с результатом в 36,91 балла. В прошлом году результат был лучше - 37 место (34,91 балла).

В пятерке лидеров в 2018 году оказались кавказские республики: Чечня с 12,78 балла, Ингушетия (12,82), Дагестан (14,18), Карачаево-Черкессия (20,02), Кабардино-Балкария (20,7).

Из наших соседей показатели лучше калужских у Москвы (19 место, 31,1 балла), Орловской (23 место, 32) и Брянской (37 место, 36,14) областей. Хуже, чем у нас, положение в Тульской (54 место, 38,13) и Смоленской (59 место, 39,05) областях.

Уважаемые читатели! А вы часто употребляете алкоголь? Расскажите в комментариях!


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Тэги: общество рейтинг
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