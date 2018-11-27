На поддержку семей с детьми планируется ежегодно направлять 1,4 миллиарда

27.11.2018 15:04 507

В понедельник, 26 ноября, в Калуге прошло очередное заседание регионального кабинета министров. В правительстве обсудили реализацию «дорожных карт» внедрения целевых моделей улучшения инвестиционного климата, динамику ввода жилья и улучшение демографической ситуации.

Урегулировать спорные вопросы

Разговор начался с обсуждения хода реализации «дорожных карт» внедрения целевых моделей улучшения инвестиционного климата.

По сообщению министра экономического развития области Ильи ВЕСЕЛОВА, в настоящее время средний процент их выполнения составляет в регионе 97 процентов. Из 12 целевых моделей показатели полностью достигнуты по семи.

Анализируя ситуацию, глава региона рекомендовал руководству министерства наряду с координацией этой деятельности своевременно сигнализировать обо всех проблемах и предлагать варианты их решения. Такой подход, по мнению губернатора Анатолия АРТАМОНОВА, позволит избежать большого количества нестыковок и урегулировать спорные вопросы.

- Подготовьте за моей подписью обращение, изложите суть проблемы и то, как вы видите ее решение, - попросил глава региона. - Мы направим его в Министерство экономического развития РФ и в рабочую группу Президиума Госсовета РФ, чтобы наши предложения были учтены при дальнейшей корректировке законодательной базы.

Он также высказался за «полную синхронизацию полномочий органов власти субъектов, муниципальных и территориальных органов власти при осуществлении контрольно-надзорной деятельности».

По словам Анатолия Артамонова, «контрольно-надзорные мероприятия зачастую происходят друг за другом, а это создает определенную нервозность в предпринимательской среде».

750 тысяч квадратных метров жилья

Также на заседании рассматривалась динамика ввода в эксплуатацию жилья в Калужской области.

По информации регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в последние годы объем вводимого жилья стабильно увеличивается. В 2017 году введено в эксплуатацию свыше 860 тыс. кв. метров жилья. По этому показателю область по итогам прошлого года заняла третье место в ЦФО и шестое – в России.

В 2018 году в регионе планируется построить 750 тыс. кв. метров жилья. А к 2024 году - порядка 1 млн. кв. метров. За десять месяцев текущего года в эксплуатацию уже введено свыше 600 тыс. кв. метров жилья (80 % к плановому показателю). Из них 298 тыс. кв. метров – индивидуальная застройка.

Плановые показатели по вводу жилья уже перевыполнены в Юхновском, Перемышльском, Тарусском, Жуковском, Сухиничском, Спас-Деменском и Куйбышевском районах области. В Калуге, Обнинске, Боровском и Ферзиковском районах плановые значения практически достигнуты. Менее чем 50% введено в Думиничском, Жиздринском, Козельском, Людиновском, Медынском и Мосальском районах. В Ульяновском районе показатель по вводу жилья составил 11 % от плана.

Перед руководством профильного министерства Анатолий Артамонов поставил задачу - планировать дальнейшую работу таким образом, чтобы в области строилось больше жилья эконом-класса, хорошего по качеству и доступного по цене для большинства граждан.

Повысить продолжительность жизни до 78 лет

Ещё одним вопросом, который рассматривался на заседании, - это планы по реализации Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» по направлению «Демография».

Президентом России поставлена задача - за шесть лет достичь устойчивого естественного роста численности населения страны и повышения продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет). В настоящее время президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утвержден национальный проект «Демография».

Во исполнение Указа Президента РФ в Калужской области создана межведомственная рабочая группа под председательством заместителя губернатора Константина Горобцова по разработке регионального проекта «Демография». Его ожидаемые результаты – увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет, рост суммарного коэффициента рождаемости, а также доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом. Проект предусматривает финансовую поддержку семей при рождении детей, содействие занятости женщин через создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, меры по улучшению качества жизни старшего поколения, укреплению общественного здоровья и развитию массового спорта. Региональный проект «Демография» необходимо утвердить до конца текущего года.

Как рассказала заместитель министра труда и социальной политики области Лариса КУЛАКОВА, на социальную поддержку семей с детьми планируется ежегодно направлять 1,4 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Вместе с тем, отмечалось, что росту рождаемости препятствуют жилищные, финансовые и другие нематериальные проблемы, с которыми приходится сталкиваться семьям с детьми. По мнению многодетной мамы, министра природных ресурсов и экологии области Варвары АНТОХИНОЙ, ситуацию во многом осложняет отношение общества к многодетным родителям. Они отчасти оказываются изгоями. Их часто воспринимают как малообеспеченных и недостаточно уделяющих внимание детям.

Эту точку зрения поддержала и Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга КОРОБОВА, которая считает, что наше общество пока не готово создать необходимые условия для комфортной жизни семей с большим количеством детей.

Подводя итог обсуждению, Анатолий Артамонов призвал активнее реагировать на нарушения прав многодетных граждан и использовать возможности средств массовой информации для пропаганды ценностей многодетной семьи.

- Нужно развернуть широкую информационную кампанию, объявить конкурсы среди СМИ на лучшую рубрику в газетах и программы на телевидении, посвященные этой тематике. Многодетная семья должна постоянно в положительном свете присутствовать на экранах телевизоров, - подчеркнул губернатор.

Анатолий Артамонов также прокомментировал данные статистики, озвученные региональными СМИ по итогам заседания Областного родительского университета. Обсуждались меры профилактики экстремизма в молодежной среде, ухода подростков из дома, бродяжничества и попыток суицида. Специалисты называют главной причиной проблем равнодушие взрослых и нехватку живого общения, которое детям заменили современные гаджеты. Глава региона предложил «подумать над этикой поведения школьника» и, заручившись поддержкой педагогической и родительской общественности, ввести в школах обязательную школьную форму, единые требования к внешнему виду обучающихся и ограничения пользования мобильными телефонами. «Я, к примеру, приходя на заседание Правительства РФ, кладу свой телефон на входе в специальную ячейку, а потом забираю. Надо проголосовать на Областном родительском собрании по этим вопросам поименно, чтобы не было претензий со стороны правоохранительных органов, и принять соответствующие правила во всех учебных заведениях. И тогда вы увидите, как изменятся дети», - уверен губернатор.

В ходе заседания Анатолием Артамоновым также были даны поручения, касающиеся безаварийного прохождения отопительного периода в муниципалитетах области, увеличения объемов производства молока и дальнейшей организации работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов региона.