Всё в кучу: рассортированный мусор сгружают в одну машину

На днях жителей Обнинска возмутила видеозапись, на которой видно, как отсортированный по разным контейнерам мусор сгружают в один мусоровоз. Затем его привозят на предприятие, где заново сортируют.
- Получается, я могу весь свой мусор сваливать в один пакет и кидать в любой из этих контейнеров? – написала в соцсетях Мария Жукова.
- Да вы что прикалываетесь? Я какого всё сортирую-то дома? – возмутился ещё один житель Обнинска.
Ситуацию прокомментировал Алексей Клименко, руководитель компании, которая занимается вывозом отходов:
- За рассортированным мусором приезжает обычный мусоровоз, точно такой же, как за обычным подъездным баком, - пояснил он. - Пластик, картон, стекло действительно идут в одну машину. Мусоровоз приезжает на площадку сортировки, выгружает собранное вторсырьё, и через две минуты всё рассортировано. С сырьем без гниющей фракции работать намного проще. Сотрудники сортировки отбирают все вторсырьё по фракциям, прессуют в кипы. Так быстрее и проще, чем за пластиком отдельно, за стеклом отдельно и так далее. Даже если посылать отдельную машину за пластиком, вы думаете, граждане не бросают в контейнеры для пластика всё подряд? Всё равно требуется сортировка на площадке обработки. Например, дома у себя я сортирую мусор так: пластик и стекло в один контейнер, бумагу и картон в другой. Неподлежащий переработке мусор и пищевые отходы в третий. Это же удобнее, чем иметь 8 вёдер. С нового года, скорее всего, будет новая схема вывоза отходов, сейчас мы все это пробуем в тестовом режиме, и это неплохо работает. Если же поставить один контейнер под все сырьё, его быстро забьют большими коробками, и место в нём закончится, поэтому для картона удобнее ставить отдельный контейнер.
Уважаемые читатели! А вы сортируете дома мусор? Расскажите в комментариях!
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