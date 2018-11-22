Фотонастроение: Калуга в деталях

22.11.2018 12:20 1295

Продолжаем публиковать фотосюжеты в рамках нашей рубрики «Фотонастроение». Сегодня представляем снимки Степана Аствацатряна.

Фото сделаны в Калуге в разные дни в разное время года.

Уважаемые читатели! Если вы или ваши друзья и знакомые увлекаетесь фотографией, у вас есть сюжеты о Калуге и области и хочется их опубликовать, пишите на ev@kp.kaluga.ru.