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Новая аптека Вита Экспресс: праздник и подарки

28.11.2018 09:00 4 831

В последнее время все чаще в СМИ поднимается проблема лекарственного обеспечения. Всегда ли в аптеках в наличии жизненно необходимые и важнейшие препараты? Эта тема была основной на совещании, которое провел президент Владимир Путин. Обсуждались проблемы доступности медикаментов, механизмы контроля качества лекарств, практика региональных закупок препаратов для льготных категорий граждан. А что в Калуге? Есть в наших аптеках лекарства первой необходимости? Мы решили это проверить, и зашли в аптеку Вита Экспресс, которая находится в самом центре города на ул. Ленина, 73.

Утро, но здесь уже покупатели. Неожиданно для нас аптека работает в современном формате: открытая выкладка, самообслуживание. Такое редко встретишь в нашем городе! Провизоры приветливые, доброжелательные. Мы задали им множество вопросов, и получили грамотные ответы. Как оказалось, жизненно необходимые лекарства здесь в наличии всегда. Проверили лично! Ассортимент очень порадовал: более 5000 наименований лекарств, за их наличием следят. Если вдруг нужен редкий препарат, всегда можно сделать заказ, его доставят в кратчайшие сроки. И что удивительно, здесь действительно, недорогие лекарства! Так что можно даже сэкономить! Вита Экспресс оборудована по современным стандартам, отличается лояльностью к своим покупателям. Одно из главных преимуществ - низкие цены. Эти аптеки успешно работают уже 25 лет и открыты более чем в 40 регионах России. Товарооборот у компании огромный, что гарантирует существенные скидки от производителей, поэтому аптеки Вита могут удерживать для своих покупателей низкие цены. И каждая партия препаратов проходит очень жесткий контроль. Здесь дорожат своей репутацией. Кроме того, в аптеке  постоянно проводят акции, есть и специальная бонусная программа. Очень хорошая и добрая аптека!

А еще нам рассказали, что 29 и 30 ноября в Калуге на Секиотовском кольце, д. 5  в Торговом центре «Клевер» открывается новая аптека Вита Экспресс. И это будет настоящий праздник! Торжественная атмосфера, сюрпризы, выгодные покупки. Все покупатели получат подарки, среди которых утюги, чайники, напольные весы. А главный подарок – телевизор! Заходите!

В аптеке Вита Экспресс есть не только лекарства, но и огромный выбор витаминов и препаратов, укрепляющих  иммунитет, что актуально сейчас в сезон простуд, а также лечебная косметика ведущих и любимых брендов, товары для мамочек и малышей, медицинские приборы, ортопедия. Провизоры и фармацевты ответят на все ваши вопросы. А еще вы можете бронировать товары заранее из дома через Интернет: www.vitaexpress.ru  или по телефону горячей линии: 8- 800-755-00-03, а потом получать их в удобное время без очереди на ул. Ленина, 73 в самом центре Калуги.  

Праздник по случаю открытия новой аптеки Вита Экспресс уже скоро, всех рады видеть 29 и 30 ноября, на Секиотовском кольце, д. 5. Приходите, подарки получат гарантированно все покупатели, совершившие покупку на сумму от 50 руб.!   

Помните, что к лекарствам имеются противопоказания, перед началом приема необходимо проконсультироваться со специалистом.

Лиц. ЛО-40-02-001051 от 19.11.2018г.

* Акция действует 29-30 ноября 2018г. В акции могут принять участие лица, совершившие единовременную покупку на сумму не менее 50 рублей. Об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте www.vitaexpress.ru. Изображение товаров в листовках может отличаться от оригинала приза.


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Тэги: общество peклама аптека вита
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