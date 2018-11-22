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Делегация Калужской области участвует в мероприятиях «Транспортной недели»

22.11.2018 08:56 0 286
Делегация Калужской области участвует в мероприятиях «Транспортной недели»

В среду, 21 ноября, делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием АРТАМОНОВЫМ участвует в Москве в мероприятиях «Транспортной недели» - крупнейшем ежегодном деловом событии, которое проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и посвящено наиболее актуальным вопросам развития в стране сферы транспорта.

Анатолий Артамонов уже принял участие в деловом завтраке Министра транспорта России.

Обсуждалась тема модернизации в стране транспортной инфраструктуры.

Руководитель федерального профильного ведомства Евгений ДИТРИХ напомнил, что правительством утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года с объемом финансирования в 6,3 триллиона рублей.

Девять проектов плана предусматривают развитие транспортных коридоров «Запад-Восток» и «Север-Юг» для перевозки грузов и активизации экономического взаимодействия регионов за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры. Дискуссия развернулась вокруг вопросов привлечения для решения данных задач средств инвесторов, крупных компаний, банков, а также использования механизмов государственно-частного партнерства.

В ходе дня губернатор планирует участие в отраслевой конференции на тему «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и во встрече Министра транспорта РФ с главами субъектов. Члены калужской делегации побывают на различных деловых площадках форума.


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Тэги: область
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