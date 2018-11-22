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Жизнь вопреки: калужанин собирает деньги на киберногу

22.11.2018 08:05 1 966 Елена Французова
Жизнь вопреки: калужанин собирает деньги на киберногу

Мы уже писали об удивительном спортсмене, чемпионе мира Арсении Шальнове из Калуги.

В 2016 году он попал в автомобильную аварию. В результате лишился левой ноги, а правая частично потеряла чувствительность. Несмотря на случившееся, калужанин не отчаялся. Он успевает и работать, и профессиональным спортом заниматься.

Для того, чтобы Арсений в прямом смысле этого слова встал на ноги, ему нужен протез – кибернога.

- Это протез, в который установлены датчики, анализирующие и запоминающие движения.  Конструкция сама подстраивается под человека, система реагирует на то, что ты делаешь: идёшь, бежишь, поднимаешься по ступенькам. Кибернога неделю держит зарядку, настраивается с телефона или компьютера. У неё есть функция – со времени использования запоминает ситуации и сама подстраивается под пользователя, - рассказал Арсений.

Закупочная стоимость ноги, без работы протезистов, - 4 159 700 рублей. Протезисты согласились собрать её для Арсения бесплатно.

- Имея такую ногу, можно заменить оставшуюся, - шутит Арсений. – Кибернога влагостойкая, с ней можно плавать, кататься на лыжах и велосипеде.

Для того, чтобы за 6 месяцев собрать необходимую сумму, Арсений запустил «ВКонтакте» специальный проект.


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Тэги: общество
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