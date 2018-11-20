На воинском мемориале установили памятник матери

20.11.2018 16:29 377 Елена Французова

Работы по восстановлению мемориала павшим воинам в районе механического завода в Козельске завершились на днях установкой памятника «Ждущая мать». Реконструировать воинский мемориал, посвящённый памяти красноармейцев, погибших от ран в районных госпиталях, решил местный житель, предприниматель Василий Иовлев. Долгое время мемориал находился в ужасном состоянии, были известны имена лишь 700 захороненных бойцов. Сейчас удалось привести захоронения в порядок, выяснены имена 2 024 погибших. Активное участие в восстановлении мемориала приняли местные жители.



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