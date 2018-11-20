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Из Обнинска в Дубай через «Атлас»

20.11.2018 16:22 2 477 Сергей ПЕТРОВ
Из Обнинска в Дубай через «Атлас»

Следуя выбранной концепции семейного шоппинга, один из крупнейших в Калужской области торговых центров - «Атлас» Александра Удодова - предложил посетителям необычную маркетинговую акцию. Наиболее активные и удачливые покупатели, которые поделятся своими впечатлениями о шоппинге в социальных сетях, смогут участвовать в розыгрыше нетривиальных призов и претендовать на главный из них - недельное путешествие всей семьей в Дубай. Счастливчиков определят 8 декабря, когда планируется подвести итоги акции.

Для регионального ритейла «Атлас» открытый в Обнинске в 2013 году, служит примером эффективного использования  маркетинговых инструментов. В торговый центр приезжают не только за покупками, но и с пользой провести время всей семьей. На специальной площадке перед торговым центром лучшие российские и европейские цирковые труппы показывают зрелищные шоу-программы. В торговом центре работает единственный в городе семейный парк аттракционов «Чайленд», который занимает целый этаж.

Конкурентным преимуществом обнинского торгового центра является удобная парковка и прямой выезд на крупные автомобильные трассы. Все эти аспекты, по мнению маркетологов, делают выбранную Александром Удодовым стратегию семейного шоппинга успешной в коммерческом плане.  В 2017 году налоговые отчисления торгового центра составили более 20 миллионов рублей.

Чтобы и в будущем стимулировать продажи и быть в авангарде современных трендов, торговый центр  организует необычные акции и мероприятия, о которых непременно сообщается в соцсетях. Например, в начале ноября здесь прошел увлекательный автоквест, а также масштабная распродажа в рамках «Черной пятницы».

Как отметил директор торгового центра Ильдар Мустафин, руководство торгового центра старается создавать дополнительные мотиваторы для покупателей. Атлас ассоциируется, в том числе, с путешествиями, поэтому мы предлагаем людям шанс совершить семейную поездку к теплому морю», - объяснил Ильдар Мустафин подробности новой акции, новаторской, по мнению экспертов, для регионального ритейла. В выигрыше от подобных проектов окажутся как посетители торговых центров, так и ритейлеры.


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Тэги: общество обнинск атлас
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