Из Обнинска в Дубай через «Атлас»

Следуя выбранной концепции семейного шоппинга, один из крупнейших в Калужской области торговых центров - «Атлас» Александра Удодова - предложил посетителям необычную маркетинговую акцию. Наиболее активные и удачливые покупатели, которые поделятся своими впечатлениями о шоппинге в социальных сетях, смогут участвовать в розыгрыше нетривиальных призов и претендовать на главный из них - недельное путешествие всей семьей в Дубай. Счастливчиков определят 8 декабря, когда планируется подвести итоги акции.
Для регионального ритейла «Атлас» открытый в Обнинске в 2013 году, служит примером эффективного использования маркетинговых инструментов. В торговый центр приезжают не только за покупками, но и с пользой провести время всей семьей. На специальной площадке перед торговым центром лучшие российские и европейские цирковые труппы показывают зрелищные шоу-программы. В торговом центре работает единственный в городе семейный парк аттракционов «Чайленд», который занимает целый этаж.
Конкурентным преимуществом обнинского торгового центра является удобная парковка и прямой выезд на крупные автомобильные трассы. Все эти аспекты, по мнению маркетологов, делают выбранную Александром Удодовым стратегию семейного шоппинга успешной в коммерческом плане. В 2017 году налоговые отчисления торгового центра составили более 20 миллионов рублей.
Чтобы и в будущем стимулировать продажи и быть в авангарде современных трендов, торговый центр организует необычные акции и мероприятия, о которых непременно сообщается в соцсетях. Например, в начале ноября здесь прошел увлекательный автоквест, а также масштабная распродажа в рамках «Черной пятницы».
Как отметил директор торгового центра Ильдар Мустафин, руководство торгового центра старается создавать дополнительные мотиваторы для покупателей. Атлас ассоциируется, в том числе, с путешествиями, поэтому мы предлагаем людям шанс совершить семейную поездку к теплому морю», - объяснил Ильдар Мустафин подробности новой акции, новаторской, по мнению экспертов, для регионального ритейла. В выигрыше от подобных проектов окажутся как посетители торговых центров, так и ритейлеры.
|
На воинском мемориале установили памятник матери 20.11.2018 16:29
В Калугу привезли мощи святых из Украины 20.11.2018 16:08
В Калуге решают, где установить «Памятник потерянному времени» 20.11.2018 11:12
Косплей в Калуге: какие костюмы показали на фестивале 20.11.2018 09:04
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: