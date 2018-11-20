В Калугу привезли мощи святых из Украины

На днях в Калугу привезли мощи святых из Свято Иоанно-Богословского женского монастыря, находящегося в Запорожской области Украины.

- Среди святынь частицы мощей великомученика и победоносца Георгия, святителя Спиридона Тримифундского, великомученицы Параскевы Пятницы, благоверных князей Петра и Февронии, праведного Лазаря Четверодневного, епископа Киттийского, великомученика и целителя Пантелеимона, блаженной Матроны Московской, - сообщает Калужская епархия.

Святыни будут пребывать в храме святого пророка Иоанна Предтечи (на перекрёстке улиц Московской и Кирова) до 2 декабря. А затем мощи отправят в собор Успения Пресвятой Богородицы в Малоярославце и храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Обнинске.

Уважаемые читатели! А вы ходите в церкви? Расскажите в комментариях!