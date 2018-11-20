Губернатор встретился с молодёжью

Во вторник, 20 ноября, в Калуге прошла традиционная встреча губернатора Анатолия АРТАМОНОВА с молодёжью. В этот раз на неё пригласили старшеклассников из Барятинского, Жиздринского, Куйбышевского, Спас-Деменского и Хвастовичского районов.
Разговор начался с темы развития сельского хозяйства. Артамонов отметил, что в связи с внедрением новых технологий и современного оборудования работа в сельском хозяйстве в настоящее время является востребованной и очень интересной, требует хорошего профессионального образования и технических навыков.
Школьники поинтересовались, какие профессии сейчас особо востребованы.
Отвечая на вопрос, губернатор в числе первых назвал специальности агронома, ветеринарного врача, инженера, а также отметил, что в области по-прежнему ощущается потребность в фельдшерах, особенно для работы в фельдшерско-акушерских пунктах на селе, и в механизаторах. В числе других нужных региону специалистов – врачи, педагоги, строители, архитекторы, работники сферы обслуживания.
- Я много профессий перечислил, но это далеко не все, - подчеркнул губернатор. - Выбор у вас очень большой.
Учащихся интересовали также возможности трудоустройства в период школьных каникул, а также количество бюджетных мест в вузах области. Отмечалось, что их с каждым годом становится больше. По словам министра Александра АНИКЕЕВА, из 3,5 тысяч абитуриентов прошлого года 2 тысячи учатся за счет бюджета.
В этой связи Анатолий Артамонов подчеркнул, что у всех, кто показывает хорошие знания в ходе ЕГЭ, есть не только возможность учиться в вузах области на бюджетных местах, но и получать дополнительную стипендию из регионального бюджета. При результате от 230 баллов это 5 тысяч рублей, при 250 баллах – 7,5 тысяч, от 270 баллов – 10 тысяч рублей.
Подводя итог, губернатор призвал молодежь стремиться к получению хорошего базового образования, новых знаний, постоянно самосовершенствоваться.
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