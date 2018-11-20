Косплей в Калуге: какие костюмы показали на фестивале

Фестиваль современной молодежной культуры Mira Kamen Convention 2018 прошел в Калуге в минувшие выходные. Похвастаться талантами и костюмами на него съехались представители 18 городов России. Самые дальние гости - из Челябинска и Санкт-Петербурга.

Костюмы готовили самые разные. От героев игр, в том числе и легендарного «Марио», до персонажей современных фильмов, например, саги о Гарри Поттере. И все же большинство участников костюмы готовили по мотивам аниме, стремясь повторить нарисованных героев в жизни.

Соревновались участники фестиваля в нескольких номинациях. Показ костюмов шёл вместе с музыкальными номерами.

Участников приехало немало, фестиваль растянулся на весь день. А вот с количеством зрителей мероприятие подкачало — зал оказался почти пустым.

Смотрите на наших фото, какие костюмы подготовили участники.

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