Губернатор потребовал привести бюджетную систему в соответствие потребностям людей

20.11.2018 08:53 287

Профицит бюджета превысил 5 миллиардов

В понедельник, 19 ноября, на очередном заседании правительства Калужской области обсуждались итоги исполнения регионального бюджета за 9 месяцев текущего года.

По информации профильного министерства, доходы областной казны достигли порядка 45 миллиардов рублей. Это на 17 % больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Налоговые и неналоговые доходы получены в объеме 34,8 миллиарда рублей. Темп роста - 114 %. Расходы составили около 40 миллиардов рублей. На финансирование социальных расходов направлен 61 % от общего объема расходов. Это – 24 миллиарда рублей. Профицит бюджета превысил 5 миллиардов рублей.

Правительство одобрило также изменения в бюджет области на текущий год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Они обусловлены ожидаемым ростом налоговых и неналоговых доходов и дополнительными безвозмездными поступлениями из бюджетов других уровней. В целом доходы региональной казны на 2018 год предлагается увеличить на 15 миллиардов 311 миллионов рублей, расходы - на 13 миллиардов 299 миллионов рублей.

- Мы выполнили бюджет с профицитом. Это очень важно, - подчеркнул Анатолий АРТАМОНОВ. - Но, тем не менее, нам нужно настраиваться на напряженную работу по выполнению Майских Указов Президента и новых обязательств, которые мы на себя взяли в здравоохранении, образовании, социальной сфере, а также в дорожном строительстве и сельском хозяйстве. Реализация серьезных проектов, на которые мы замахнулись, потребует привлечения большого количества финансовых ресурсов. Без хорошо работающей экономики такие задачи нам не решить. Поэтому каждый, кто бы на каком месте не находился, должен способствовать свободному развитию бизнеса.

Губернатор призвал распорядителей бюджетных ресурсов к их экономному расходованию, а также к строгому финансовому контролю:

- Нужно привести бюджетную систему в соответствие потребностям людей.

Начинающих фермеров поддержали грантами на 190 миллионов

Также на заседании обсуждались мероприятия по созданию региональной системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. Данная работа организована в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основные задачи регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» - обеспечение прироста количества занятых в сфере малого предпринимательства и повышение доходов сельского населения, а также государственная грантовая поддержка на создание и развитие крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств. Кроме того, планируется предоставлять субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части их затрат на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и на реализацию продукции. На эти цели в 2019 году потребуется около 29 млн. рублей.

Министр сельского хозяйства Леонид Громов рассказал, что за последние шесть лет в регионе предоставлено185 грантов по программе поддержки начинающих фермеров. Объем выплат превысил 190 млн. рублей. Еще 67 грантов на сумму 517 млн. рублей было выделено по программе развития семейных животноводческих ферм на базе КФХ. С 2017 года за счет федеральных и областных средств предоставляются гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Эта работа продолжится в последующие годы.

Анатолий Артамонов в свою очередь напомнил Громову о таком важном направлении деятельности, как введение в оборот необрабатываемых сельхозземель:

- Нужно следить за тем, чтобы земли использовались эффективно и по назначению.

Формирование комфортного образовательного пространства

Одной из тем заседания стала реализация проектов в сфере образования.

Региональная составляющая Национального проекта «Образование» включает восемь направлений: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность» и «Социальные лифты». Ключевым итогом реализации проекта станет формирование в регионе комфортного образовательного пространства и создание инфраструктуры, необходимой для поддержки развития детей.

По словам министра образования и науки области Александра Аникеева, за шесть лет Россия должна войти по качеству общего образования в мировую десятку стран-лидеров. Вклад региона в общие задачи будет значительным.

- Необходимо продолжить создание условий для гармоничного развития детей, чтобы они учились, занимались спортом, участвовали в различных творческих проектах, - отметил министр. - Для этого будет использован успешный опыт работы по модернизации образовательной среды. Продолжится реализация начинаний, которые показали свою эффективность.

Анатолий Артамонов рекомендовал руководству ведомства «с самого начала отнестись к этой большой работе ответственно» и пожелал успехов в осуществлении намеченных планов.

Собираемость взносов достигла 92%

Также на заседании правительства и.о. директора областного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Алексей Иванов рассказал о ходе реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2018-2019 годы. В нее включены 8083 дома. С начала реализации программы работы выполнены в 1368 домах на сумму 3,5 млрд. руб. Условия проживания улучшили более 149 тыс. человек.

В рамках краткосрочного плана 2018 года работы ведутся в 466 МКД. На 2019 год ремонт запланирован в 424 МКД на сумму 1196 млрд. руб.

С 2015 по 2017 годы установлено 424 новых лифта. В 2018 году замене подлежат еще 382. В 2019 году планируется заменить 74 лифта, а в последующие годы - 40 лифтов ежегодно.

Собираемость взносов на капитальный ремонт за 9 месяцев года составила 92 % (средний показатель по стране - 92,6 %). Уровень сбора по физическим лицам достиг 96 %. По состоянию на 01.09.2018 общая задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт - 15 млн. руб. Это долги организаций Минобороны РФ.

Анализируя ситуацию, губернатор поручил руководству Фонда активизировать совместную с федеральным ведомством работу по оплате указанных взносов и проводить все мероприятия по капитальному ремонту «безболезненно для людей, чтобы они не испытывали никаких неудобств».