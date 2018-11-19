Страх и отвращение: шесть калужских медучреждений попали в позорный Топ-10

Мухи ФАПе села Бережки.
На днях Общероссийский народный фронт опубликовал топ-10 худших медицинских учреждений страны по результатам фотоконкурса «Моя поликлиника/Мой ФАП».
Второе место занял фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Бережки Калужской области. На фото – окно в медкабинете, подоконник которого усыпан мухами.
На четвёртом оказался Бакеевский ФАП села Бережки с гнилыми досками, прикрывающими канаву у входа, и требующими капремонта стенами. Пятое место заняло полуразрушенное здание ФАП в посёлке Примерный. Шестое - фельдшерский пункт в деревне Большое Заборье. Замыкают антирейтинг ещё 2 калужских ФАПа - заброшенное здание в деревне Савино и ФАП-призрак в селе Озерно, хотя они числятся в списке действующих.
На сайте также добавляют, что все материалы будут направлены в региональные министерства здравоохранения.
Уважаемые читатели! А в каком состоянии медучреждения, в которых бываете вы? Расскажите в комментариях!
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