Страх и отвращение: шесть калужских медучреждений попали в позорный Топ-10

Мухи ФАПе села Бережки.

На днях Общероссийский народный фронт опубликовал топ-10 худших медицинских учреждений страны по результатам фотоконкурса «Моя поликлиника/Мой ФАП».

Второе место занял фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Бережки Калужской области. На фото – окно в медкабинете, подоконник которого усыпан мухами.

На четвёртом оказался Бакеевский ФАП села Бережки с гнилыми досками, прикрывающими канаву у входа, и требующими капремонта стенами. Пятое место заняло полуразрушенное здание ФАП в посёлке Примерный. Шестое - фельдшерский пункт в деревне Большое Заборье. Замыкают антирейтинг ещё 2 калужских ФАПа - заброшенное здание в деревне Савино и ФАП-призрак в селе Озерно, хотя они числятся в списке действующих.

На сайте также добавляют, что все материалы будут направлены в региональные министерства здравоохранения.

Уважаемые читатели! А в каком состоянии медучреждения, в которых бываете вы? Расскажите в комментариях!