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Внимание всем! Ноябрьские недели экспресс-тестирования на ВИЧ

19.11.2018 11:57 0 99
Внимание всем! Ноябрьские недели экспресс-тестирования на ВИЧ

Ноябрьские недели экспресс-тестирования на ВИЧ в поликлинических отделениях Калужской городской больницы №4  и в Калужском областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД.

БЕСПЛАТНО  •  БЕЗОПАСНО  •  АНОНИМНО  •  ТОЧНОСТЬ ТЕСТА -  99%     •  БЫСТРО (результат - через 15 мин.)  •  КОНСУЛЬТАЦИЯ  ВРАЧА

Дата

Время

Мед. органиазция

Адрес

 

19 ноября

9:00-11:00

Поликлиническое отд. № 1

Ул. Никитина, д. 83

20 ноября

14:00-16:00

Поликлиническое отд. № 6

Ул. Жукова, д. 22

21 ноября

9:00-11:00

Поликлиническое отд. № 1

Ул. Никитина, д. 83

23 ноября

9:00-11:00

Поликлиническое отд. № 4

Ул. Турбостроителей, д. 30

26 ноября

9:00-11:00

Поликлиническое отд. № 4

Ул. Турбостроителей, д. 30

14:00-16:00

СПИД-центр

Ул. С. Разина, д. 1

27 ноября

9:00-11:00

Поликлиническое отд. № 6

Ул. Жукова, д. 22

14:00-16:00

СПИД-центр

Ул. С. Разина, д. 1

28 ноября

9:00-11:00

Поликлиническое отд. № 2

Ул. Чехова, д. 3

14:00-16:00

СПИД-центр

Ул. С. Разина, д. 1

29 ноября

14:00-16:00

СПИД-центр

Ул. С. Разина, д. 1

30 ноября

14:00-16:00

СПИД-центр

Ул. С. Разина, д. 1

Приходите, убедитесь, что вы здоровы: сдайте анализ крови на ВИЧ-инфекцию!

РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ – ЭТО ЗАБОТА О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ!

Тест на ВИЧ по законодательству РФ является добровольной процедурой. Однако существуют отдельные категории населения, которые обследуются в обязательном порядке (доноры крови и тканей, беременные женщины, работники лабораторий и медицинских учреждений, призывники, лица, поступающие в военные учебные заведения, иностранные граждане при обращении за получением разрешения на временное проживание).

Как и где проводится обследование на ВИЧ?

Обследоваться на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства или в СПИД-центре. Немного крови берут из вены одноразовым шприцем (или вакутейнером), через день-два результат анализа можно узнать у врача, который консультировал перед обследованием (информация строго конфиденциальна!).
Также существует обследование на ВИЧ экспресс-методом, когда кровь берется из пальца и результат сообщается врачом уже через 15 минут. 
По желанию можно обследоваться анонимно (т.е. не нужен паспорт и полис ОМС).

Кому и как часто нужно проходить обследование на ВИЧ?

Обследоваться на ВИЧ следует каждому, кто начинает вести половую жизнь. Оптимально выяснить ВИЧ-статус партнера еще до вступления с ним в интимные отношения. 
В ситуации случайного полового контакта с партнером, ВИЧ-статус которого неизвестен (т.е. неизвестно, болен человек ВИЧ-инфекцией или нет), информативное определение антител к ВИЧ в крови возможно в среднем не ранее чем через 3 месяца.

Почему так? Дело в том, что инкубационный период (скрытый, или период «окна»), когда лабораторные тесты еще не могут установить наличие вируса в организме, длится от 3 недель до 3-6 месяцев. 

Поэтому после опасных заражением ВИЧ ситуаций (случайные связи, половой контакт без презерватива, употребление наркотиков) при отрицательных результатах первого обследования повторные анализы на ВИЧ необходимо сдавать каждые 3 месяца в течение года. 

Гражданам, имеющим меньшие риски заражения ВИЧ, рекомендовано сдавать кровь на ВИЧ не реже 1 раза  в год. 

При выявлении положительного результата анализа крови на ВИЧ обязательно нужно приехать в СПИД-центр, чтобы получить консультацию врача-инфекциониста и пройти дополнительное обследование. Диагноз «ВИЧ-инфекция», установленный на основании комплекса эпидемиологических данных и результатов обследования, сообщается лично пациенту врачом СПИД-центра, который определяет дальнейшую тактику его ведения. В случае выявления ВИЧ у несовершеннолетних в возрасте до 18 лет уведомляются их родители или законные представители.

Горячая линия СПИД-центра:

  • 220-120.

Сайты центра:

Лиц. № ЛО-40-01-001351 от 02.06.2017 г., выд. МЗ КО.
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.


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Тэги: общество peклама спид
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