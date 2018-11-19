Внимание всем! Ноябрьские недели экспресс-тестирования на ВИЧ

Ноябрьские недели экспресс-тестирования на ВИЧ в поликлинических отделениях Калужской городской больницы №4 и в Калужском областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД.
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Дата
|
Время
|
Мед. органиазция
|
Адрес
|
19 ноября
|
9:00-11:00
|
Поликлиническое отд. № 1
|
Ул. Никитина, д. 83
|
20 ноября
|
14:00-16:00
|
Поликлиническое отд. № 6
|
Ул. Жукова, д. 22
|
21 ноября
|
9:00-11:00
|
Поликлиническое отд. № 1
|
Ул. Никитина, д. 83
|
23 ноября
|
9:00-11:00
|
Поликлиническое отд. № 4
|
Ул. Турбостроителей, д. 30
|
26 ноября
|
9:00-11:00
|
Поликлиническое отд. № 4
|
Ул. Турбостроителей, д. 30
|
14:00-16:00
|
СПИД-центр
|
Ул. С. Разина, д. 1
|
27 ноября
|
9:00-11:00
|
Поликлиническое отд. № 6
|
Ул. Жукова, д. 22
|
14:00-16:00
|
СПИД-центр
|
Ул. С. Разина, д. 1
|
28 ноября
|
9:00-11:00
|
Поликлиническое отд. № 2
|
Ул. Чехова, д. 3
|
14:00-16:00
|
СПИД-центр
|
Ул. С. Разина, д. 1
|
29 ноября
|
14:00-16:00
|
СПИД-центр
|
Ул. С. Разина, д. 1
|
30 ноября
|
14:00-16:00
|
СПИД-центр
|
Ул. С. Разина, д. 1
Приходите, убедитесь, что вы здоровы: сдайте анализ крови на ВИЧ-инфекцию!
РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ – ЭТО ЗАБОТА О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ!
Тест на ВИЧ по законодательству РФ является добровольной процедурой. Однако существуют отдельные категории населения, которые обследуются в обязательном порядке (доноры крови и тканей, беременные женщины, работники лабораторий и медицинских учреждений, призывники, лица, поступающие в военные учебные заведения, иностранные граждане при обращении за получением разрешения на временное проживание).
Как и где проводится обследование на ВИЧ?
Обследоваться на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства или в СПИД-центре. Немного крови берут из вены одноразовым шприцем (или вакутейнером), через день-два результат анализа можно узнать у врача, который консультировал перед обследованием (информация строго конфиденциальна!).
Также существует обследование на ВИЧ экспресс-методом, когда кровь берется из пальца и результат сообщается врачом уже через 15 минут.
По желанию можно обследоваться анонимно (т.е. не нужен паспорт и полис ОМС).
Кому и как часто нужно проходить обследование на ВИЧ?
Обследоваться на ВИЧ следует каждому, кто начинает вести половую жизнь. Оптимально выяснить ВИЧ-статус партнера еще до вступления с ним в интимные отношения.
В ситуации случайного полового контакта с партнером, ВИЧ-статус которого неизвестен (т.е. неизвестно, болен человек ВИЧ-инфекцией или нет), информативное определение антител к ВИЧ в крови возможно в среднем не ранее чем через 3 месяца.
Почему так? Дело в том, что инкубационный период (скрытый, или период «окна»), когда лабораторные тесты еще не могут установить наличие вируса в организме, длится от 3 недель до 3-6 месяцев.
Поэтому после опасных заражением ВИЧ ситуаций (случайные связи, половой контакт без презерватива, употребление наркотиков) при отрицательных результатах первого обследования повторные анализы на ВИЧ необходимо сдавать каждые 3 месяца в течение года.
Гражданам, имеющим меньшие риски заражения ВИЧ, рекомендовано сдавать кровь на ВИЧ не реже 1 раза в год.
При выявлении положительного результата анализа крови на ВИЧ обязательно нужно приехать в СПИД-центр, чтобы получить консультацию врача-инфекциониста и пройти дополнительное обследование. Диагноз «ВИЧ-инфекция», установленный на основании комплекса эпидемиологических данных и результатов обследования, сообщается лично пациенту врачом СПИД-центра, который определяет дальнейшую тактику его ведения. В случае выявления ВИЧ у несовершеннолетних в возрасте до 18 лет уведомляются их родители или законные представители.
Горячая линия СПИД-центра:
Сайты центра:
Лиц. № ЛО-40-01-001351 от 02.06.2017 г., выд. МЗ КО.
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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