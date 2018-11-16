Малоярославецкий район увеличил доходы на 4%

В пятницу, 16 ноября, в Калуге губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы администрации Малоярославецкого района Вячеславом ПАРФЁНОВЫМ.
По словам Парфёнова, в текущем году на 4% увеличились доходы консолидированного бюджета района. Средняя заработная плата по итогам 10 месяцев превышает 41 тысячу рублей. Безработица остается на уровне 0,4%. Развивается промышленность и сельское хозяйство. Есть хорошие перспективы в привлечении новых инвесторов.
В ходе беседы Анатолий Артамонов и Вячеслав Парфёнов коснулись темы совершенствования дорожной сети, которое даст импульс освоению новых инвестиционных территорий. Речь также шла о развитии социальной сферы. В планах руководства района - строительство новой школы и детского сада, открытие дополнительных ясельных групп для малышей.
- Хорошо, что вы уже вникли в ситуацию, знаете проблемы территории, а самое важное, представляете, как их решать, - напутствовал Вячеслава Парфёнова Анатолий Артамонов.
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