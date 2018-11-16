Губернатор встретился с калужскими бизнесменами

В пятницу, 16 ноября, в Калужской торгово-промышленной палате состоялась встреча губернатора Анатолия АРТАМОНОВА с представителями бизнеса региона.
Открывая встречу, президент КТПП Виолетта КОМИССАРОВА проинформировала об исполнении поручений главы региона, данных на предыдущих встречах. В частности, созданы необходимые условия для решения вопроса ремонта подъездной дороги к АО «Спецлит», претендующего на получение статуса резидента ТОСЭР «город Сосенский», гостиницы на территории области в пилотном режиме начали работу с IT-компаниями, которые являются поставщиками информационных продуктов по передаче необходимых данных о посетителях в подразделения УМВД по Калужской области. Кроме того, мнение регионального бизнеса учтено при внесении поправок в Федеральный закон № 398-ФЗ, что позволит разграничить требования к эксплуатации автомобилей непосредственными перевозчиками и компаниями, использующими автотранспорт в корпоративных целях.
Участники встречи обсудили также тему «Инновационные компании - точки роста региона. Нематериальные активы, как источник конкурентных преимуществ».
Принято решение создать экспертную группу с участием всех заинтересованных сторон для выработки конкретных предложений относительно повышения эффективности использования инноваций в региональной промышленной сфере.
По мнению Анатолий Артамонова, «один из главных критериев инновационной продукции – ее востребованность на зарубежных рынках».
Речь также шла о предстоящем Калужском промышленно-инновационном форуме, который состоится в областном центре 27-29 ноября. Виолетта Комиссарова пригласила всех к участию в нем.
- В этом году основная часть форума будет посвящена теме бизнес-кооперации на межрегиональном и международном уроне, - подчеркнула она. - Все мероприятия нацелены на решение конкретных задач. В программе – больше деловых встреч и бирж контактов.
Подробная информация о форуме размещена на сайте: www.forum.tppkaluga.ru.
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