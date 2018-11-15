Международный экологический форум открылся в Калуге

В четверг, 15 ноября, в Калуге открылся IV Международный экологический форум «Сохраним планету вместе». В нём примут участие представители 17 регионов страны и международных компаний.
На пленарном заседании участников и гостей форума приветствовали губернатор Анатолий Артамонов, исполняющий обязанности начальника департамента лесного хозяйства по ЦФО Алексей Чернышов, заместитель начальника департамента по недропользованию по ЦФО Ксения Гурина, руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Вахтанг Астахов, руководитель регионального министерства природных ресурсов и экологии Варвара Антохина.
Приветствие также направил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Федерального Собрания РФ Алексей Майоров.
Анатолий Артамонов в своём обращении к делегатам подчеркнул, что работа по защите окружающей среды и ее сохранению для будущих поколений – самое благородное направление деятельности человека, напрямую связанное с понятием «качество жизни».
По его словам, данная задача, наряду с решением многих других имеет для общества самое важное значение.
– Продолжая активное экономические развитие, Калужская область стремится стать одним из наиболее благополучных в экологическом плане регионов, – отметил губернатор. – Мы стремимся к продуманному балансу между промышленным развитием и воздействием на природу, совмещая индустриализацию и высокие стандарты современной экологической культуры. Для нас принципиально важно обеспечить современному и последующим поколениям сохранённую окружающую среду. Резервы для этого имеются.
В числе требующих первоочередного решения на всех уровнях губернатор назвал проблему очистки сточных вод.
– Предприятия области в прошлом году инвестировали более миллиарда рублей в реконструкцию очистных сооружений, а также установку воздушных фильтров, солнечных панелей, в озеленение территорий, - заметил глава региона. – И далее мы намерены предъявлять повышенные требования к экологической безопасности производств и снижению их нагрузки на экосистему.
Отметим, что в этом году, проходящем под знаком добровольческого движения, с участием волонтеров в области уже проведено более 11 тысяч субботников, ликвидировано более тысячи несанкционированных свалок, очищено от мусора более 500 водоемов и прибрежных территорий, в населенных пунктах высажено свыше 380 тысяч деревьев.
По словам губернатора, крайне важной проблемой остается утилизация отходов. В регионе, по опыту других стран, намерены внедрять их раздельный сбор и переработку.
- К 2024 году объем захоронения отходов в нашей области мы наметили снизить как минимум вдвое, число действующих полигонов - в пять раз, - подчеркнул он. - Но эта работа должна вестись на системной основе, - подчеркнул он.
В числе необходимых мер, способствующих улучшению экологической обстановки в регионе в целом, Артамонов назвал активизацию экологического образования и просвещения населения, в особенности молодого поколения, развитие экологического туризма.
Другие выступающие также отмечали ключевое значение широкого вовлечения молодежи в мероприятия экологической направленности, как фактор обеспечения здоровой окружающей среды в будущем.
Форум продлится до 18 ноября. Его программа включает тематические секции, киноассамблею «ЭкоОбраз», мастер-классы, выставки - на тему проблемы загрязнения окружающей среды фотожурналиста из Санкт-Петербурга Сергея Строителева и «Сохранить и приумножить: Экологический ракурс почтово-филателистических материалов Российской Федерации», церемонию гашения почтовой марки, экскурсии, награждение победителей областных творческих конкурсов экологической тематики и другие мероприятия.
Фото: Георгий ОРЛОВ.
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