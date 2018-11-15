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Международный экологический форум открылся в Калуге

15.11.2018 16:30 0 257 Дмитрий Ивьев
Международный экологический форум открылся в Калуге

В четверг, 15 ноября, в Калуге открылся IV Международный экологический форум «Сохраним планету вместе». В нём примут участие представители 17 регионов страны и международных компаний.

На пленарном заседании участников и гостей форума приветствовали  губернатор Анатолий Артамонов, исполняющий обязанности начальника департамента лесного хозяйства по ЦФО Алексей Чернышов, заместитель начальника департамента по недропользованию по ЦФО Ксения Гурина, руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Вахтанг Астахов, руководитель регионального министерства природных ресурсов и экологии Варвара Антохина.

Приветствие также направил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Федерального Собрания РФ Алексей Майоров.

Анатолий Артамонов в своём обращении к делегатам подчеркнул, что работа по защите окружающей среды и ее сохранению для будущих поколений – самое благородное направление деятельности человека, напрямую связанное с  понятием «качество жизни».

По его словам, данная задача, наряду с решением многих других имеет для общества самое важное значение.

– Продолжая активное экономические развитие, Калужская область стремится стать одним из наиболее благополучных в экологическом плане регионов, – отметил губернатор. – Мы стремимся к продуманному балансу между промышленным развитием и воздействием на природу, совмещая индустриализацию и высокие стандарты современной экологической культуры. Для нас принципиально важно обеспечить современному и последующим поколениям сохранённую окружающую среду. Резервы для этого имеются.

В числе требующих первоочередного решения на всех уровнях губернатор назвал проблему очистки сточных вод.

– Предприятия области в прошлом году инвестировали более миллиарда рублей в реконструкцию очистных сооружений, а также установку воздушных фильтров, солнечных панелей, в озеленение территорий, - заметил глава региона. – И далее мы намерены предъявлять повышенные требования к экологической безопасности производств и снижению их нагрузки на экосистему.

Отметим, что в этом году, проходящем под знаком добровольческого движения, с участием волонтеров  в области уже проведено более 11 тысяч субботников, ликвидировано более тысячи несанкционированных свалок, очищено от мусора более 500 водоемов и прибрежных территорий, в населенных пунктах высажено свыше 380 тысяч деревьев.

По словам губернатора, крайне важной проблемой остается утилизация отходов. В регионе, по опыту других стран, намерены внедрять их раздельный сбор и переработку.

- К 2024 году объем захоронения отходов в нашей области мы наметили снизить как минимум вдвое, число действующих полигонов - в пять раз, - подчеркнул он. - Но эта работа должна вестись на системной основе, - подчеркнул он.

В числе необходимых мер, способствующих улучшению экологической обстановки в регионе в целом, Артамонов назвал активизацию экологического образования и просвещения населения, в особенности молодого поколения, развитие экологического туризма.

Другие выступающие также отмечали ключевое значение широкого вовлечения молодежи в мероприятия экологической направленности, как фактор обеспечения здоровой окружающей среды в будущем.

Форум продлится до 18 ноября. Его программа включает тематические секции, киноассамблею «ЭкоОбраз», мастер-классы, выставки - на тему проблемы загрязнения окружающей среды фотожурналиста из Санкт-Петербурга Сергея Строителева и «Сохранить и приумножить: Экологический ракурс почтово-филателистических материалов Российской Федерации», церемонию гашения почтовой марки, экскурсии, награждение победителей областных творческих конкурсов экологической тематики и другие мероприятия.

Фото: Георгий ОРЛОВ.


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Тэги: область
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