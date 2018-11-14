Пенсионерка из Воротынска выиграла машину на «Поле Чудес»

Пенсионерка из Воротынска Валентина Бесполихина выиграла машину на капитал-шоу «Поле Чудес», выходящей на Первом канале. Запись этого выпуска опубликовали на днях на сайте передачи.

Когда выпал сектор «Приз», женщина готова была согласиться на 20 тысяч рублей, который предлагал Леонид Якобувич. Но ведущий и зрители в студии отговорили калужанку. После этого она отказалась от 40 и 60 тысяч и стала обладательницей авто.

Отметим, что съёмки передачи проходили в сентября, в эфир она вышла в ноябре, а главный приз обещают привезти в Воротынск в декабре, рассказала Валентина Бесполихина нашим коллегам с областного ТВ.