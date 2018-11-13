Обзор недели: новым веяниям — новые гимны

13.11.2018 21:30 369

В среду, 14 ноября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с нашими постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике фотограф Александр ЗУЕВ делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.

Обзор недели

Государственные мужи (а особенно жёны) продолжают шокировать обывателей искренностью. Ещё не потеряли свежести и предложение депутата Госдумы Ирины Яровой открывать для малоимущих магазины бесплатных просроченных продуктов, и слова министра труда Саратовской области Натальи Соколовой о том, что 3,5 тысячи рублей в месяц «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей», а «макарошки всегда стоят одинаково». И высказывание главы Департамента молодёжной политики на Урале Ольги Глацких: «Государство молодёжи ничего не должно». И откровения «специалиста по естественному отбору» депутата Ярославской гордумы Дмитрия Петровского о необходимости упразднить само понятие «пенсия» и о привычке россиян сидеть на шее у государства. А тут… Как говорится, никогда не было — и вот опять.

Министр просвещения Ольга Васильева в целях оптимизации образования выступила за универсализацию учителей. Проблему дефицита предметников она предлагает решить просто: «Физик вполне может преподавать, скажем, биологию». А физрук (разовьём конструктивную идею министра) — алгебру, химию и иностранные языки. Символично, что в качестве образца Васильева видит школу довоенных и послевоенных лет.

Новости культуры. У Великого стояния на Угре есть теперь не только гимн, но и марш. Закономерно. Ведь, как стало известно, именно Великое стояние положило начало российской государственности. Гимн два года назад написал иеромонах Фотий, победитель телешоу «Голос». Марш впервые прозвучал на прошлой неделе в Калужской областной филармонии. Автор — игумен Варнава (Столбиков). Исполнитель (далее читать медленно и вдумчиво!) — Православный хор инженерных войск Вооружённых сил РФ. Уверен, марш был исполнен в любимом россиянами стиле треш.

Между тем социологи зафиксировали массовую смену настроений. Для большинства граждан приоритетная ценность — социальная справедливость. Это запрос не на «уравниловку» советского образца, а на равенство возможностей, равенство всех перед законом — так прокомментировал результаты опроса руководитель научно-исследовательского центра Института социологии РАН Владимир Петухов. Великодержавный тренд, господствовавший в сознании россиян с 2014 г., потеснён, страшно сказать, правами человека, демократией и свободой самовыражения личности.

Чиновникам, похоже, пора менять риторику. И заказывать новые гимны и марши.

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе фотографу Александру ЗУЕВУ. — На днях стало известно, что в период с 1 по 8 ноября оптовые цены на топливо в Калужской области снизились. Бензин подешевел на 4,2%, дизельное топливо — почти на 10%. При этом розничная стоимость нефтепродуктов осталась прежней. Эта новость насторожила меня и вызвала определённые вопросы. Например, кто занимается ценообразованием в нашей стране? Как регулируются цены на топливо? На мой взгляд, подобные вещи формируют скрытое недоверие к власти.

— Огорчает отношение чиновников и к старой Калуге.

Не так давно удалось пообщаться с одним хорошим фотографом, который проехал фактически всю Россию: от Владивостока до Калининграда. Мы прогулялись от улицы Кирова до Дворца пионеров, прошлись по Каменному мосту, посмотрели Воскресенку и квартал, примыкающий к Старому Торгу. Увиденное моего знакомого просто шокировало. Он говорит, что ничего подобного не видел нигде. Поскольку я живу в Калуге давно, глаз замыливается и многие вещи воспринимаются обыденно. Но после его слов я как будто взглянул на наш город по-новому. Очень стыдно и больно за то, что происходит со старой Калугой.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

17 ноября. 230 лет назад родился Михаил Семёнович Щепкин (1788–1863). Великий русский актёр был на гастролях в Калуге (май 1846). На спектак­лях неизменно присутствовали калужский губернатор Николай Михайлович Смирнов с супругой Александрой Осиповной Смирновой-Россет.



230 лет назад родился Михаил Семёнович Щепкин (1788–1863). Великий русский актёр был на гастролях в Калуге (май 1846). На спектак­лях неизменно присутствовали калужский губернатор Николай Михайлович Смирнов с супругой Александрой Осиповной Смирновой-Россет. 18 ноября. 210 лет назад в Козельском уезде Калужской губернии родился Виктор Иванович Астафьев (1808–1839). Поэт пушкинской поры. С 1828 года — унтер-офицер лейб-гвардии уланского полка цесаревича. В Козельском уезде находилось имение его отца, отставного поручика Ивана Антиповича Астафьева.



210 лет назад в Козельском уезде Калужской губернии родился Виктор Иванович Астафьев (1808–1839). Поэт пушкинской поры. С 1828 года — унтер-офицер лейб-гвардии уланского полка цесаревича. В Козельском уезде находилось имение его отца, отставного поручика Ивана Антиповича Астафьева. 18 ноября. 95 лет назад в селе Лопатино Тарусского района родился Александр Николаевич Авдонин (1923–1993). Поэт, член Союза писателей. Был ответственным секретарём Калужской областной писательской организации. Участник Великой Отечественной войны, удостоен государственных наград.



95 лет назад в селе Лопатино Тарусского района родился Александр Николаевич Авдонин (1923–1993). Поэт, член Союза писателей. Был ответственным секретарём Калужской областной писательской организации. Участник Великой Отечественной войны, удостоен государственных наград. 20 ноября. 105 лет назад в деревне Тешевичи Кировского района родился Михаил Владимирович Угаров (20.11.1913–23.08.1974). Герой Советского Союза (29.10.1943). Похоронен в родной деревне, его именем названа школа в селе Воскресенск Кировского района.



105 лет назад в деревне Тешевичи Кировского района родился Михаил Владимирович Угаров (20.11.1913–23.08.1974). Герой Советского Союза (29.10.1943). Похоронен в родной деревне, его именем названа школа в селе Воскресенск Кировского района. 23 ноября. 120 лет назад родился Родион Яковлевич Малиновский (1898–1967). Государственный и военный деятель, трижды Герой Советского Союза (1944, 1945, 1958). В период службы с 1923 по 1925 годы жил в городе Калуге.



120 лет назад родился Родион Яковлевич Малиновский (1898–1967). Государственный и военный деятель, трижды Герой Советского Союза (1944, 1945, 1958). В период службы с 1923 по 1925 годы жил в городе Калуге. 24 ноября. 130 лет назад в Боровске родился Николай Кузьмич Клыков (24.11.1888–29.04.1969). Участник Гражданской и Великой Отечественной воин. Генерал-лейтенант, командующий 2-й ударной армией, с декабря 1942 года — помощник командующего Волховским фронтом, в 1944 году — командующий вой­сками Северо-Кавказского военного округа. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.



130 лет назад в Боровске родился Николай Кузьмич Клыков (24.11.1888–29.04.1969). Участник Гражданской и Великой Отечественной воин. Генерал-лейтенант, командующий 2-й ударной армией, с декабря 1942 года — помощник командующего Волховским фронтом, в 1944 году — командующий вой­сками Северо-Кавказского военного округа. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. 24 ноября. 100 лет назад (1918) образовано Калужское общество истории и древностей в результате слияния Калужской учёной архивной комиссии и созданного Дмитрием Ивановичем Малининым Общества охраны местных памятников художественной старины.

По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!