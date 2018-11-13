Обзор недели: новым веяниям — новые гимны

В среду, 14 ноября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с нашими постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике фотограф Александр ЗУЕВ делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.
Обзор недели
|Государственные мужи (а особенно жёны) продолжают шокировать обывателей искренностью. Ещё не потеряли свежести и предложение депутата Госдумы Ирины Яровой открывать для малоимущих магазины бесплатных просроченных продуктов, и слова министра труда Саратовской области Натальи Соколовой о том, что 3,5 тысячи рублей в месяц «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей», а «макарошки всегда стоят одинаково». И высказывание главы Департамента молодёжной политики на Урале Ольги Глацких: «Государство молодёжи ничего не должно». И откровения «специалиста по естественному отбору» депутата Ярославской гордумы Дмитрия Петровского о необходимости упразднить само понятие «пенсия» и о привычке россиян сидеть на шее у государства. А тут… Как говорится, никогда не было — и вот опять.
Министр просвещения Ольга Васильева в целях оптимизации образования выступила за универсализацию учителей. Проблему дефицита предметников она предлагает решить просто: «Физик вполне может преподавать, скажем, биологию». А физрук (разовьём конструктивную идею министра) — алгебру, химию и иностранные языки. Символично, что в качестве образца Васильева видит школу довоенных и послевоенных лет.
Новости культуры. У Великого стояния на Угре есть теперь не только гимн, но и марш. Закономерно. Ведь, как стало известно, именно Великое стояние положило начало российской государственности. Гимн два года назад написал иеромонах Фотий, победитель телешоу «Голос». Марш впервые прозвучал на прошлой неделе в Калужской областной филармонии. Автор — игумен Варнава (Столбиков). Исполнитель (далее читать медленно и вдумчиво!) — Православный хор инженерных войск Вооружённых сил РФ. Уверен, марш был исполнен в любимом россиянами стиле треш.
Между тем социологи зафиксировали массовую смену настроений. Для большинства граждан приоритетная ценность — социальная справедливость. Это запрос не на «уравниловку» советского образца, а на равенство возможностей, равенство всех перед законом — так прокомментировал результаты опроса руководитель научно-исследовательского центра Института социологии РАН Владимир Петухов. Великодержавный тренд, господствовавший в сознании россиян с 2014 г., потеснён, страшно сказать, правами человека, демократией и свободой самовыражения личности.
Чиновникам, похоже, пора менять риторику. И заказывать новые гимны и марши.
Новости. Личный взгляд
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Что запомнилось на прошлой неделе фотографу Александру ЗУЕВУ.
— На днях стало известно, что в период с 1 по 8 ноября оптовые цены на топливо в Калужской области снизились.
Бензин подешевел на 4,2%, дизельное топливо — почти на 10%. При этом розничная стоимость нефтепродуктов осталась прежней. Эта новость насторожила меня и вызвала определённые вопросы. Например, кто занимается ценообразованием в нашей стране? Как регулируются цены на топливо? На мой взгляд, подобные вещи формируют скрытое недоверие к власти.
— Огорчает отношение чиновников и к старой Калуге.
Не так давно удалось пообщаться с одним хорошим фотографом, который проехал фактически всю Россию: от Владивостока до Калининграда. Мы прогулялись от улицы Кирова до Дворца пионеров, прошлись по Каменному мосту, посмотрели Воскресенку и квартал, примыкающий к Старому Торгу. Увиденное моего знакомого просто шокировало. Он говорит, что ничего подобного не видел нигде. Поскольку я живу в Калуге давно, глаз замыливается и многие вещи воспринимаются обыденно. Но после его слов я как будто взглянул на наш город по-новому. Очень стыдно и больно за то, что происходит со старой Калугой.
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
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По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
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