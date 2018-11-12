Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Вторник, 13 ноября
$ 67.52 0.67
76.09 0.29
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Их много не бывает: как ухаживать за фиалками

12.11.2018 21:30 3 405 Елена Французова
Их много не бывает: как ухаживать за фиалками

Позади осталось лето с яркими, пышными растениями. Но истинные цветоводы не расстраиваются, они разбивают миниатюрные сады на подоконнике. Достойное место там может занять сенполия — фиалка.

Уход за этим растением не так прост, как кажется на первый взгляд.

— Сначала она прекрасно растёт, цветёт, благоухает, а потом резко листья начинают кукожиться и вянуть, — жаловались цветоводы клуба «Эдельвейс».

Любительница фиалок Людмила МАЗИНА поделилась своими секретами.

Заветный листок

Есть несколько способов размножения растения: семенами и черенками. Последний более простой и результативный. Однако, если вы для посадки выберете лист, который окажется слабым или больным, получить от него обильное и крепкое потомство будет очень сложно.

— Желательно черенковать фиалку в период цветения растения. Предпочтительнее срезать лис­тик, который находится над цветоносом. Именно он передаёт все родительские свойства, — говорит Людмила Мазина.

А вот нижние листья, которые находятся ближе к грунту, зачастую бывают уже старыми и ослабленными.

Цветовод Людмила МАЗИНА.

Цветоводы советуют аккуратно отщипывать листок, лучше отрезать его острыми ножницами, чтобы не повредить материнское растение.

Размер имеет значение

— В последнее время я перестала сама составлять грунт для растений, покупаю пакетик с землёй, который называется «Для сенполии». Когда сажаю, не делаю дренаж, не сыплю ничего на дно. Земля должна быть рыхлая, а горшочек — небольшой. Многие цветоводы делают ошибку, сажая фиалку в просторные горшки. Растение не будет цвести до тех пор, пока не оплетёт весь горшок корнями.

Лично я укореняю растения сразу в грунте. Фиалки достаточно хорошо приживаются, но можно сначала черенок поместить в специальный раствор, чтобы он там пустил корни. Для этого подойдёт флакончик из-под пенициллина: наливаете на один палец воды, растворяете в ней одну таблетку активированного угля. Затем помещаете листик так, чтобы его кончик касался воды не более чем на полсантиметра, будет больше — загниёт. Как только листок пустил корни, можно сажать. После посадки надо поместить растение на 10 дней под плёнку. Я просто укрываю полиэтиленовым пакетом. Так оно быстрее укореняется. Весной его можно будет пересадить, сделав дренаж.

Под горшки обязательно ставлю поддоны и поливаю фиалку только через них. Сенполии не любят, чтобы вода попадала на листья и корни, поэтому надо, чтобы корень снизу подтягивал влагу. Если землю перелили, корни сразу начинают гнить. Спасти такое растение порой очень сложно, приходится отрезать и укоренять листик.

Двухголовый цветок

Одна из распространённых ошибок при выращивании сенполий — неправильное питание, в результате которого растение имеет две серединки — розетки.

— В идеале у фиалки должна быть одна розетка, листья — обязательно парные, цветы должны расти из самой середины букета. Для этого лезвием делим двухголовое растение, — говорит Людмила.

Вторую макушку нужно аккуратно удалить.

— Все наши цветы любят мягкую, дождевую воду, зимой — снеговую, — отмечают члены цветочного клуба. — Зимой воду из-под крана можно немного подкислять, добавляя на литр воды две крупинки лимонной кислоты.

Питание

Фиалки очень быстро истощают землю. Молодые растения лучше подкармливать удобрениями, в которых все элементы содержатся в равных пропорциях с меньшим содержанием фосфора. Например, «Унифлор Рост». Удобрения с повышенным по отношению к азоту содержанием фосфора способствуют лучшему формированию бутонов, обильному цветению. Их начинают применять немного позже. Например, препарат «Унифлор Бутон». Цветоводы также советовали использовать жидкое азотно-фосфорно-калийное удобрение «Этиссо».

Ослабленные или задержавшиеся в развитии фиалки можно обрызгать препаратом «Эпин»: одна кап­ля на 1 литр воды. Препараты «Растворин», «Бутон», «Плантафол» не оставляют следов на листьях.

Нехватка элементов

По внешнему виду фиалки можно понять, как растение себя чувствует. Замедление или отсутствие роста свидетельствует о недостатке питательных веществ, как правило, азота, фосфора, калия, кальция, бора, магния. В этом случае растение нуждается в комплексных подкормках.

Если у фиалки бледная окраска листьев, доходящая порой до желтизны, это свидетельствует о таком заболевании, как хлороз. Обычно ему подвержены старые листья. Если обесцвечиваются молодые, то это начало разрушения корневой системы, происходящее из-за нехватки азота или магния.

Отсутствие железа — ещё одна причина пожелтения. Чаще всего листья желтеют в жаркую погоду.

Недостаток железа вызывает некроз — отмирание листьев растений.

А края листьев чернеют от дефицита фосфора и калия.

Почернение корней и цветочных почек указывает на нехватку бора. Если на листьях появились пятна, значит растению не хватает азота и фосфора.

От недостатка серы закручиваются стебельки фиалок, а от недостатка кальция раздваиваются и закручиваются кончики листьев.

Цветоводы отмечают, что порой фиалки пускают вокруг себя много деток и прекращают цвести. Значит, растению не хватает питания. Лишние отростки надо отщипнуть.

Свет и тепло

Фиалки не любят переохлаждения. Поэтому зимой на подоконнике их советуют выращивать на подставке. Некоторые цветоводы-умельцы при этом ещё и утепляют подоконник пенопластом.

Фиалки не любят длинный световой день — 8 часов вполне достаточно. Выращивают их либо на восточной, либо на западной стороне, на южной они не цветут летом.

Если света растениям не хватает, листья становятся тёмно-зелёными, если листья бледные — света много.

Эта статья была опубликована в №45 газеты «Калужский перекрёсток» от 07.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: общество огород
Еще новости из рубрики «Общество»

Как жили первые калужские комсомольцы 12.11.2018 21:30

Имя для калужского аэропорта выберут из трёх вариантов 12.11.2018 12:34

Новинки меховой моды представят жителям Калуги 12.11.2018 10:00

Скончался известный фотограф 11.11.2018 10:17

«Мы боролись за имя Нади Курченко» 09.11.2018 21:30


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 17 ноября, 19:00
Привет из 90-х на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 23 ноября, 16:00
Фестиваль "Антоновка"
Городской Досуговый центр

Для детей

ср 14 ноября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
сб 17 ноября, 11:30
Мастер-классы для детей в "Достоянии"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 17 ноября, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 17 ноября, 17:00
"Я с мамой - на концерт!" .Парад ударных инструментов.
Дом музыки

Концерты

вт 13 ноября, 19:00
Чон-Тон-Йе (Китай)
Дом музыки
вт 13 ноября, 19:00
ГОЛОС ДУШИ. Сх-т СЕРЕФИМ (Бит-Хариби)
Арена КТЗ, ДК
чт 15 ноября, 19:00
Симфоническое и вокальное рок-шоу "Легенда" (песни группы "КИНО")
Арена КТЗ, ДК
ср 14 ноября, 20:00
Spiritual Seasons
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Богемская рапсодия
Оверлорд
Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин
Смолфут
Новости компаний

5 правил правильного поведения на похоронах

Россельхозбанк запустил акцию «Процентный листопад» по потребительским кредитам

«Ростелеком» обновил пакетное предложение «Быть в плюсе» для бизнеса

Анжелика Романюк возглавит объединенный бизнес ВТБ в Калужской области

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Новости партнеров

Как быстро найти подходящую работу

Качественные ритуальные услуги в Москве — новый уровень обслуживания

Бизнес-план в формате Excel: удобная работа с документом и его основные разделы

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.