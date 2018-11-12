Их много не бывает: как ухаживать за фиалками

Позади осталось лето с яркими, пышными растениями. Но истинные цветоводы не расстраиваются, они разбивают миниатюрные сады на подоконнике. Достойное место там может занять сенполия — фиалка.
Уход за этим растением не так прост, как кажется на первый взгляд.
— Сначала она прекрасно растёт, цветёт, благоухает, а потом резко листья начинают кукожиться и вянуть, — жаловались цветоводы клуба «Эдельвейс».
Любительница фиалок Людмила МАЗИНА поделилась своими секретами.
Заветный листок
Есть несколько способов размножения растения: семенами и черенками. Последний более простой и результативный. Однако, если вы для посадки выберете лист, который окажется слабым или больным, получить от него обильное и крепкое потомство будет очень сложно.
— Желательно черенковать фиалку в период цветения растения. Предпочтительнее срезать листик, который находится над цветоносом. Именно он передаёт все родительские свойства, — говорит Людмила Мазина.
А вот нижние листья, которые находятся ближе к грунту, зачастую бывают уже старыми и ослабленными.
Цветовод Людмила МАЗИНА.
Цветоводы советуют аккуратно отщипывать листок, лучше отрезать его острыми ножницами, чтобы не повредить материнское растение.
Размер имеет значение
— В последнее время я перестала сама составлять грунт для растений, покупаю пакетик с землёй, который называется «Для сенполии». Когда сажаю, не делаю дренаж, не сыплю ничего на дно. Земля должна быть рыхлая, а горшочек — небольшой. Многие цветоводы делают ошибку, сажая фиалку в просторные горшки. Растение не будет цвести до тех пор, пока не оплетёт весь горшок корнями.
Лично я укореняю растения сразу в грунте. Фиалки достаточно хорошо приживаются, но можно сначала черенок поместить в специальный раствор, чтобы он там пустил корни. Для этого подойдёт флакончик из-под пенициллина: наливаете на один палец воды, растворяете в ней одну таблетку активированного угля. Затем помещаете листик так, чтобы его кончик касался воды не более чем на полсантиметра, будет больше — загниёт. Как только листок пустил корни, можно сажать. После посадки надо поместить растение на 10 дней под плёнку. Я просто укрываю полиэтиленовым пакетом. Так оно быстрее укореняется. Весной его можно будет пересадить, сделав дренаж.
Под горшки обязательно ставлю поддоны и поливаю фиалку только через них. Сенполии не любят, чтобы вода попадала на листья и корни, поэтому надо, чтобы корень снизу подтягивал влагу. Если землю перелили, корни сразу начинают гнить. Спасти такое растение порой очень сложно, приходится отрезать и укоренять листик.
Двухголовый цветок
Одна из распространённых ошибок при выращивании сенполий — неправильное питание, в результате которого растение имеет две серединки — розетки.
— В идеале у фиалки должна быть одна розетка, листья — обязательно парные, цветы должны расти из самой середины букета. Для этого лезвием делим двухголовое растение, — говорит Людмила.
Вторую макушку нужно аккуратно удалить.
— Все наши цветы любят мягкую, дождевую воду, зимой — снеговую, — отмечают члены цветочного клуба. — Зимой воду из-под крана можно немного подкислять, добавляя на литр воды две крупинки лимонной кислоты.
Питание
Фиалки очень быстро истощают землю. Молодые растения лучше подкармливать удобрениями, в которых все элементы содержатся в равных пропорциях с меньшим содержанием фосфора. Например, «Унифлор Рост». Удобрения с повышенным по отношению к азоту содержанием фосфора способствуют лучшему формированию бутонов, обильному цветению. Их начинают применять немного позже. Например, препарат «Унифлор Бутон». Цветоводы также советовали использовать жидкое азотно-фосфорно-калийное удобрение «Этиссо».
Ослабленные или задержавшиеся в развитии фиалки можно обрызгать препаратом «Эпин»: одна капля на 1 литр воды. Препараты «Растворин», «Бутон», «Плантафол» не оставляют следов на листьях.
Нехватка элементов
По внешнему виду фиалки можно понять, как растение себя чувствует. Замедление или отсутствие роста свидетельствует о недостатке питательных веществ, как правило, азота, фосфора, калия, кальция, бора, магния. В этом случае растение нуждается в комплексных подкормках.
Если у фиалки бледная окраска листьев, доходящая порой до желтизны, это свидетельствует о таком заболевании, как хлороз. Обычно ему подвержены старые листья. Если обесцвечиваются молодые, то это начало разрушения корневой системы, происходящее из-за нехватки азота или магния.
Отсутствие железа — ещё одна причина пожелтения. Чаще всего листья желтеют в жаркую погоду.
Недостаток железа вызывает некроз — отмирание листьев растений.
А края листьев чернеют от дефицита фосфора и калия.
Почернение корней и цветочных почек указывает на нехватку бора. Если на листьях появились пятна, значит растению не хватает азота и фосфора.
От недостатка серы закручиваются стебельки фиалок, а от недостатка кальция раздваиваются и закручиваются кончики листьев.
Цветоводы отмечают, что порой фиалки пускают вокруг себя много деток и прекращают цвести. Значит, растению не хватает питания. Лишние отростки надо отщипнуть.
Свет и тепло
Фиалки не любят переохлаждения. Поэтому зимой на подоконнике их советуют выращивать на подставке. Некоторые цветоводы-умельцы при этом ещё и утепляют подоконник пенопластом.
Фиалки не любят длинный световой день — 8 часов вполне достаточно. Выращивают их либо на восточной, либо на западной стороне, на южной они не цветут летом.
Если света растениям не хватает, листья становятся тёмно-зелёными, если листья бледные — света много.
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