Их много не бывает: как ухаживать за фиалками

Позади осталось лето с яркими, пышными растениями. Но истинные цветоводы не расстраиваются, они разбивают миниатюрные сады на подоконнике. Достойное место там может занять сенполия — фиалка.

Уход за этим растением не так прост, как кажется на первый взгляд.

— Сначала она прекрасно растёт, цветёт, благоухает, а потом резко листья начинают кукожиться и вянуть, — жаловались цветоводы клуба «Эдельвейс».

Любительница фиалок Людмила МАЗИНА поделилась своими секретами.

Заветный листок

Есть несколько способов размножения растения: семенами и черенками. Последний более простой и результативный. Однако, если вы для посадки выберете лист, который окажется слабым или больным, получить от него обильное и крепкое потомство будет очень сложно.

— Желательно черенковать фиалку в период цветения растения. Предпочтительнее срезать лис­тик, который находится над цветоносом. Именно он передаёт все родительские свойства, — говорит Людмила Мазина.

А вот нижние листья, которые находятся ближе к грунту, зачастую бывают уже старыми и ослабленными.

Цветовод Людмила МАЗИНА.

Цветоводы советуют аккуратно отщипывать листок, лучше отрезать его острыми ножницами, чтобы не повредить материнское растение.

Размер имеет значение

— В последнее время я перестала сама составлять грунт для растений, покупаю пакетик с землёй, который называется «Для сенполии». Когда сажаю, не делаю дренаж, не сыплю ничего на дно. Земля должна быть рыхлая, а горшочек — небольшой. Многие цветоводы делают ошибку, сажая фиалку в просторные горшки. Растение не будет цвести до тех пор, пока не оплетёт весь горшок корнями.

Лично я укореняю растения сразу в грунте. Фиалки достаточно хорошо приживаются, но можно сначала черенок поместить в специальный раствор, чтобы он там пустил корни. Для этого подойдёт флакончик из-под пенициллина: наливаете на один палец воды, растворяете в ней одну таблетку активированного угля. Затем помещаете листик так, чтобы его кончик касался воды не более чем на полсантиметра, будет больше — загниёт. Как только листок пустил корни, можно сажать. После посадки надо поместить растение на 10 дней под плёнку. Я просто укрываю полиэтиленовым пакетом. Так оно быстрее укореняется. Весной его можно будет пересадить, сделав дренаж.

Под горшки обязательно ставлю поддоны и поливаю фиалку только через них. Сенполии не любят, чтобы вода попадала на листья и корни, поэтому надо, чтобы корень снизу подтягивал влагу. Если землю перелили, корни сразу начинают гнить. Спасти такое растение порой очень сложно, приходится отрезать и укоренять листик.

Двухголовый цветок

Одна из распространённых ошибок при выращивании сенполий — неправильное питание, в результате которого растение имеет две серединки — розетки.

— В идеале у фиалки должна быть одна розетка, листья — обязательно парные, цветы должны расти из самой середины букета. Для этого лезвием делим двухголовое растение, — говорит Людмила.

Вторую макушку нужно аккуратно удалить.

— Все наши цветы любят мягкую, дождевую воду, зимой — снеговую, — отмечают члены цветочного клуба. — Зимой воду из-под крана можно немного подкислять, добавляя на литр воды две крупинки лимонной кислоты.

Питание

Фиалки очень быстро истощают землю. Молодые растения лучше подкармливать удобрениями, в которых все элементы содержатся в равных пропорциях с меньшим содержанием фосфора. Например, «Унифлор Рост». Удобрения с повышенным по отношению к азоту содержанием фосфора способствуют лучшему формированию бутонов, обильному цветению. Их начинают применять немного позже. Например, препарат «Унифлор Бутон». Цветоводы также советовали использовать жидкое азотно-фосфорно-калийное удобрение «Этиссо».

Ослабленные или задержавшиеся в развитии фиалки можно обрызгать препаратом «Эпин»: одна кап­ля на 1 литр воды. Препараты «Растворин», «Бутон», «Плантафол» не оставляют следов на листьях.

Нехватка элементов

По внешнему виду фиалки можно понять, как растение себя чувствует. Замедление или отсутствие роста свидетельствует о недостатке питательных веществ, как правило, азота, фосфора, калия, кальция, бора, магния. В этом случае растение нуждается в комплексных подкормках.

Если у фиалки бледная окраска листьев, доходящая порой до желтизны, это свидетельствует о таком заболевании, как хлороз. Обычно ему подвержены старые листья. Если обесцвечиваются молодые, то это начало разрушения корневой системы, происходящее из-за нехватки азота или магния.

Отсутствие железа — ещё одна причина пожелтения. Чаще всего листья желтеют в жаркую погоду.

Недостаток железа вызывает некроз — отмирание листьев растений.

А края листьев чернеют от дефицита фосфора и калия.

Почернение корней и цветочных почек указывает на нехватку бора. Если на листьях появились пятна, значит растению не хватает азота и фосфора.

От недостатка серы закручиваются стебельки фиалок, а от недостатка кальция раздваиваются и закручиваются кончики листьев.

Цветоводы отмечают, что порой фиалки пускают вокруг себя много деток и прекращают цвести. Значит, растению не хватает питания. Лишние отростки надо отщипнуть.

Свет и тепло

Фиалки не любят переохлаждения. Поэтому зимой на подоконнике их советуют выращивать на подставке. Некоторые цветоводы-умельцы при этом ещё и утепляют подоконник пенопластом.

Фиалки не любят длинный световой день — 8 часов вполне достаточно. Выращивают их либо на восточной, либо на западной стороне, на южной они не цветут летом.

Если света растениям не хватает, листья становятся тёмно-зелёными, если листья бледные — света много.

Эта статья была опубликована в №45 газеты «Калужский перекрёсток» от 07.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.