Как жили первые калужские комсомольцы

Сентябрь 1925 года. Малоярославец. Митинг, посвящённый Международному юношескому дню.

В Государственном архиве новейшей истории (ул. Кирова, 72) представлены фото и документы об истории ВЛКСМ в Калуге. В начале 20-х годов одной из самых известных в городе была семья Чаадаевых. Сохранился автобиографический очерк Алексея БОБКОВА, где он рассказывает о том времени и об этой семье (стиль сохранён).

Знакомы с детства

— В раннем детстве жизнь свела меня с интересным человеком — Павлом Нестеровичем Чаадаевым, писал Алексей Бобков. - Он родился в 1904 году в рабочей семье. Его отец был кондуктором Сызрано-Вяземской железной дороги. В 1909-м во время работы попал в аварию и был раздавлен поездом. Мать Мария Ивановна осталась с охапкой детей: 7 человек мал мала меньше. Работала надомницей, прядильщицей на купца Ерохина. Жили они недалеко от нас, на улице Хлюстинской (ныне — ул. Максима Горького). В то время народ там жил отпетый, кого только не было! Если бы я попал под влияние тех людей, которые жили на ямах, трудно было бы выбраться из этой трясины.

Но я дружил с ребятами из семьи Чаадаевых. Мы вместе с Павлом ходили в начальную школу, которую держала учительница Прасковья Герасимовна Топорская. Учились за 50 копеек в месяц. В этой же школе учился и брат Павла Костя. Мы были близкими друзьями.

Большое счастье

— Павел рано вступил в комсомол. Он закончил высшее начальное училище, в котором преподавал математику К. Э. Циолковский. Имел хорошую подготовку и красивый почерк. Его пригласили работать в аппарат Калужского горкома РКСМ. А Костя Чаадаев был секретарём Калужского горкома РКСМ. Большое влияние на них оказала сестра Ольга Чаадаева-Борисова. Член партии с 1918 года, она была редактором областной газеты «Коммуна», членом горкома РКП(б). В то время ей был 21 год. Закончила в Москве институт красной профессуры. Читала лекции в университете им. Ломоносова. Потом была персональным пенсионером.

Вся семья Чаадаевых пользовалась большим уважением на нашей улице. Хорошие это были люди. Я часто бывал у них. Благодаря заботам Павла стал комсомольцем. Комсомол мне нравился. Я чувствовал себя в коллективе, среди хороших, разносторонне развитых товарищей, смелых и отважных. Подружился с ними, и долгие годы эта дружба была для меня большим счастьем.

Павел был активным: член РКП(б) с 1918 года, комсомольский вожак на нашей улице. Потом он добровольцем уехал служить на военно-морской флот. А меня в сентябре 1921-го отправили для прохождения службы в Калужский отдельный батальон особого назначения («ОСНАЗ»), которым командовал Ситников.

Необыкновенный парень

Штаб батальона находился возле бывшего Дома Копырина. Я проходил службу как рядовой-доброволец. В батальоне были замечательные командиры-коммунисты: комбат Ситников, начштаба Мусатов, комроты Борисов, Чичерин, которые во многом помогали мне. Я в то время был малограмотным и политически отсталым, но очень любознательным.

В батальоне не было ячейки РКСМ, и я был прикреплён к ячейке РКСМ при типографии. Здесь познакомился с Юрой Брантом и многими другими комсомольцами. Юра Брант был активистом в райкоме РКСМ железной дороги и членом Калужского губкома. Мы встречались на комсомольских собраниях, где он выступал с докладами, проводил среди нас воспитательную работу. Встречались в клубе коммунистов, в Нардоме железной дороги, в Калужской ГСПШ и других местах. Я всегда любил слушать его выступления. Это был замечательный оратор. Говорил ярко, образно, убедительно и доходчиво. Молодёжь слушала его внимательно. Его любили как своего вожака. Я стал к нему присматриваться. В моих глазах это был необыкновенный парень, выделялся из тех, кого я знал. Он был парень-орёл, имел на меня, надо сказать, большое влияние. Потом я подружился с такими видными комсомольцами, как Андрей Степанчиков, Борис Никольский, Николай Корнеев, Модест Сегинчук, Николай Паншин. Это были хорошие комсомольцы и спортсмены. Я начал увлекаться физкультурой, посещать занятия по гимнастике в Калужской СПШ и в педтехникуме, которыми руководил спортсмен Андрей Степанчиков.

И постепенно стал принимать всё большее участие в жизни комсомола. Ходил на собрания, где с докладами выступали подготовленные, грамотные люди. Там формировалось моё сознание. Это была хорошая школа политического воспитания.

Эта статья была опубликована в №45 газеты «Калужский перекрёсток» от 07.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.