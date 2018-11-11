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Скончался известный фотограф

11.11.2018 10:17 0 631 Дмитрий Ивьев
Скончался известный фотограф

На днях на 84 году жизни скончался знаменитый казахстанский фоторепортер Вячеслав Каморский, живший последние годы в Калуге.

На протяжении долгого времени Вячеслав Георгиевич работал в газете «Вечерний Алматы».

- Первый фотоаппарат купил еще пацаном, на собственные заработанные деньги, - рассказывал он в интервью нашему изданию в 2014 году. - Рано обнаружил в себе коммерческую жилку, на шее у родителей не сидел. В знойной Алма-Ате, где родился и прожил большую часть жизни, еще школьником начал зарабатывать — продавал путникам воду на вокзале. Кем только не работал: радистом, взрывником, шофером, инструктором по вождению, геологом. Как истинный россиянин посидел даже годик в тюрьме. И в 33 года стал профессиональным фотожурналистом.

Несколько лет назад у него вышла книга под названием «Репортерские байки». В ней удивительные фотографии чередуются с увлекательными рассказами.

Выражаем соболезнования родным и близким Вячеслава Каморского.

Фото Вячеслава Каморского с сайта dyo960.ru.


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Тэги: общество вячеслав каморский
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