Фотонастроение: чёрно-белая Калуга

Продолжаем публиковать фотосюжеты в рамках нашей рубрики «Фотонастроение». Сегодня представляем снимки фотографа Антона ЛАПЫНИНА.

Этот сюжет снят в Калуге 8 ноября. В нём нет ярких красок, но много задумчивости и поздней осени.

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