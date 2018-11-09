Фотонастроение: чёрно-белая Калуга

Продолжаем публиковать фотосюжеты в рамках нашей рубрики «Фотонастроение». Сегодня представляем снимки фотографа Антона ЛАПЫНИНА.
Этот сюжет снят в Калуге 8 ноября. В нём нет ярких красок, но много задумчивости и поздней осени.
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