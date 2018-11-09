Калужан наградили орденами и знаками отличия

В пятницу, 9 ноября, в Калуге глава региона Анатолий Артамонов вручил государственные награды труженикам области. Их получили 26 человек, среди которых работники здравоохранения, различных отраслей экономики и социальной сферы, руководители правоохранительных органов, предприятий, а также государственные и муниципальные служащие, журналисты, депутаты. Награждение приурочили к 538-летию окончания Великого Стояния на Угре.

Среди прочих, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получил заместитель директора по научной работе Медицинского радиологического центра имени А.Ф. Цыба – филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Виктор ИВАНОВ.

Знаком отличия «За безупречную службу» ХХХ лет наградили начальника правового управления администрации губернатора Калужской области — заместителя руководителя администрации губернатора области Святослава ПОЛУДНЕНКО.

Специалисту открытого акционерного общества «Племзавод Октябрьский» Анне МИНАКОВОЙ присвоено Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Почетную грамоту Президента РФ вручили президенту союза «Торгово-промышленная палата Калужской области» Виолетте КОМИССАРОВОЙ.