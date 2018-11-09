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Портал администрации губернатора возглавил ТОП сайтов региональных органов власти

09.11.2018 13:51 0 673 Сергей ПЕТРОВ
Портал администрации губернатора возглавил ТОП сайтов региональных органов власти

В пятницу, 9 ноября, проектный центр «Инфометр» опубликовал рейтинг сайтов высших региональных органов власти.

Согласно методологии, IT-специалисты центра проанализировали порталы администраций субъектов РФ на предмет их соответствия рекомендациям Открытого правительства.

- Документ включает требования по размещению сведений о деятельности органа власти в интернете, обеспечению возможности работы с открытыми данными, публикации нормативно-правовых актов и прочих документов, а также вовлечению граждан в общественное обсуждение готовящихся решений, - говорится в пояснении к описанию методологии рейтинга. - Мы выбрали только важнейшую информацию, которую, согласно рекомендациям, должны размещать сайты региональных органов власти и проанализировали их выполнение.

Составители рейтинга выделили три группы требований (параметров оценки):

  • Планы органа власти
  • Отчеты органа власти
  • Информация об участии граждан в деятельности органа власти и инструменты участия.

В общей сложности эксперты определили 22 параметра, в рамках которых оценивался уровень наполнения сайтов высших региональных исполнительных органов власти.

Каждый параметр, в свою очередь, делится на критерии, которые присутствуют в них в зависимости от специфики того или иного объекта сайта:

  • «Актуальность»
  • «Полнота»
  • «Навигационная доступность»
  • «HTML-доступность»
  • «Файловая доступность»

По итогам аудита 84 региональных порталов органов власти сайт администрации Калужской области со стопроцентным показателем оказался на первом месте.

Портал http://admoblkaluga.ru/ поделил пьедестал ещё с четырьмя интернет-ресурсами, которые также показали стопроцентный результат. Это сайты администраций Томской и Ростовской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Республики Башкортостан.

А вот в  тройке аутсайдеров  - Чечня, Дагестан и Забайкальский край.

Рейтинг сайтов высших региональных органов власти

Место

Организация

Открытость

1

Администрация Томской области

100,000%

1

Правительство Калужской области

100,000%

1

Правительство Республики Башкортостан

100,000%

1

Правительство Ростовской области

100,000%

1

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

100,000%

2

Правительство Ульяновской области

97,871%

3

Правительство Амурской области

95,000%

3

Правительство Брянской области

95,000%

4

Правительство Вологодской области

91,667%

5

Правительство Мурманской области

90,667%

6

Правительство Новгородской области

87,833%

7

Кабинет Министров Чувашской Республики

74,767%

8

Правительство Удмуртской Республики

74,764%

9

Правительство Омской области

71,548%

10

Администрация Курской области

70,417%

11

Правительство Кировской области

68,578%

12

Правительство Красноярского края

67,850%

13

Правительство Ивановской области

65,817%

14

Правительство Нижегородской области

64,917%

15

Правительство Магаданской области

64,750%

16

Правительство Республики Саха (Якутия)

61,642%

17

Правительство Московской области

60,667%

18

Правительство Астраханской области

58,178%

19

Правительство Республики Карелия

55,590%

20

Правительство Санкт-Петербурга

52,667%

21

Правительство Пермского края

51,200%

22

Правительство Ярославской области

51,190%

23

Правительство Архангельской области

49,008%

24

Правительство Республики Хакасия

48,403%

25

Администрация Липецкой области

47,667%

26

Правительство Сахалинской области

44,990%

27

Правительство Рязанской области

42,683%

28

Администрация Приморского края

41,704%

29

Правительство Республики Крым

41,000%

30

Правительство Республики Тыва

40,883%

31

Правительство Новосибирской области

40,259%

32

Правительство Тюменской области

39,350%

33

Администрация Смоленской области

37,474%

34

Правительство Челябинской области

37,003%

35

Правительство Республики Коми

34,973%

36

Правительство Иркутской области

34,573%

37

Правительство Севастополя

32,682%

38

Правительство Ленинградской области

32,262%

39

Коллегия Администрации Кемеровской области

31,378%

40

Правительство Камчатского края

29,517%

41

Правительство Республики Бурятия

29,223%

42

Правительство Республики Марий Эл

28,750%

43

Правительство Свердловской области

27,140%

44

Правительство Курганской области

25,806%

45

Правительство Республики Мордовия

25,687%

46

Правительство Хабаровского края

24,733%

47

Администрация Ненецкого автономного округа

23,200%

48

Правительство Саратовской области

23,183%

49

Правительство Кабардино-Балкарской Республики

22,667%

50

Правительство Тульской области

22,557%

51

Правительство Самарской области

22,250%

52

Правительство Республики Алтай

22,183%

53

Администрация Костромской области

21,850%

54

Правительство Ставропольского края

20,625%

55

Правительство Чукотского автономного округа

18,037%

56

Правительство Москвы

17,125%

57

Правительство Оренбургской области

16,117%

58

Администрация Псковской области

15,833%

59

Правительство Республики Татарстан

15,680%

60

Администрация Владимирской области

15,000%

61

Правительство Воронежской области

14,780%

62

Администрация Тамбовской области

14,375%

63

Правительство Пензенской области

14,250%

64

Правительство Белгородской области

14,008%

65

Правительство Калининградской области

13,175%

66

Правительство Тверской области

13,167%

67

Администрация Волгоградской области

12,086%

68

Правительство Карачаево-Черкесской Республики

11,667%

69

Кабинет Министров Республики Адыгея

11,250%

70

Правительство Орловской области

11,000%

71

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

10,250%

72

Правительство Республики Северная Осетия - Алания

10,000%

73

Администрация Алтайского края

9,569%

74

Администрация Краснодарского края

9,325%

75

Правительство Республики Калмыкия

8,333%

76

Правительство Еврейской автономной области

7,450%

77

Правительство Республики Ингушетия

7,017%

78

Правительство Забайкальского края

3,517%

79

Правительство Республики Дагестан

0,000%

79

Правительство Чеченской Республики

0,000%

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Тэги: общество область администрация губернатора калужской области
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