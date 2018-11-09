Портал администрации губернатора возглавил ТОП сайтов региональных органов власти

В пятницу, 9 ноября, проектный центр «Инфометр» опубликовал рейтинг сайтов высших региональных органов власти.

Согласно методологии, IT-специалисты центра проанализировали порталы администраций субъектов РФ на предмет их соответствия рекомендациям Открытого правительства.

- Документ включает требования по размещению сведений о деятельности органа власти в интернете, обеспечению возможности работы с открытыми данными, публикации нормативно-правовых актов и прочих документов, а также вовлечению граждан в общественное обсуждение готовящихся решений, - говорится в пояснении к описанию методологии рейтинга. - Мы выбрали только важнейшую информацию, которую, согласно рекомендациям, должны размещать сайты региональных органов власти и проанализировали их выполнение.

Составители рейтинга выделили три группы требований (параметров оценки):

Планы органа власти

Отчеты органа власти

Информация об участии граждан в деятельности органа власти и инструменты участия.

В общей сложности эксперты определили 22 параметра, в рамках которых оценивался уровень наполнения сайтов высших региональных исполнительных органов власти.

Каждый параметр, в свою очередь, делится на критерии, которые присутствуют в них в зависимости от специфики того или иного объекта сайта:

«Актуальность»

«Полнота»

«Навигационная доступность»

«HTML-доступность»

«Файловая доступность»

По итогам аудита 84 региональных порталов органов власти сайт администрации Калужской области со стопроцентным показателем оказался на первом месте.

Портал http://admoblkaluga.ru/ поделил пьедестал ещё с четырьмя интернет-ресурсами, которые также показали стопроцентный результат. Это сайты администраций Томской и Ростовской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Республики Башкортостан.

А вот в тройке аутсайдеров - Чечня, Дагестан и Забайкальский край.

Рейтинг сайтов высших региональных органов власти