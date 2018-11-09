Портал администрации губернатора возглавил ТОП сайтов региональных органов власти

В пятницу, 9 ноября, проектный центр «Инфометр» опубликовал рейтинг сайтов высших региональных органов власти.
Согласно методологии, IT-специалисты центра проанализировали порталы администраций субъектов РФ на предмет их соответствия рекомендациям Открытого правительства.
- Документ включает требования по размещению сведений о деятельности органа власти в интернете, обеспечению возможности работы с открытыми данными, публикации нормативно-правовых актов и прочих документов, а также вовлечению граждан в общественное обсуждение готовящихся решений, - говорится в пояснении к описанию методологии рейтинга. - Мы выбрали только важнейшую информацию, которую, согласно рекомендациям, должны размещать сайты региональных органов власти и проанализировали их выполнение.
Составители рейтинга выделили три группы требований (параметров оценки):
В общей сложности эксперты определили 22 параметра, в рамках которых оценивался уровень наполнения сайтов высших региональных исполнительных органов власти.
Каждый параметр, в свою очередь, делится на критерии, которые присутствуют в них в зависимости от специфики того или иного объекта сайта:
По итогам аудита 84 региональных порталов органов власти сайт администрации Калужской области со стопроцентным показателем оказался на первом месте.
Портал http://admoblkaluga.ru/ поделил пьедестал ещё с четырьмя интернет-ресурсами, которые также показали стопроцентный результат. Это сайты администраций Томской и Ростовской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Республики Башкортостан.
А вот в тройке аутсайдеров - Чечня, Дагестан и Забайкальский край.
Рейтинг сайтов высших региональных органов власти
|
Место
|
Организация
|
Открытость
|
1
|
100,000%
|
1
|
100,000%
|
1
|
100,000%
|
1
|
100,000%
|
1
|
100,000%
|
2
|
97,871%
|
3
|
95,000%
|
3
|
95,000%
|
4
|
91,667%
|
5
|
90,667%
|
6
|
87,833%
|
7
|
74,767%
|
8
|
74,764%
|
9
|
71,548%
|
10
|
70,417%
|
11
|
68,578%
|
12
|
67,850%
|
13
|
65,817%
|
14
|
64,917%
|
15
|
64,750%
|
16
|
61,642%
|
17
|
60,667%
|
18
|
58,178%
|
19
|
55,590%
|
20
|
52,667%
|
21
|
51,200%
|
22
|
51,190%
|
23
|
49,008%
|
24
|
48,403%
|
25
|
47,667%
|
26
|
44,990%
|
27
|
42,683%
|
28
|
41,704%
|
29
|
41,000%
|
30
|
40,883%
|
31
|
40,259%
|
32
|
39,350%
|
33
|
37,474%
|
34
|
37,003%
|
35
|
34,973%
|
36
|
34,573%
|
37
|
32,682%
|
38
|
32,262%
|
39
|
31,378%
|
40
|
29,517%
|
41
|
29,223%
|
42
|
28,750%
|
43
|
27,140%
|
44
|
25,806%
|
45
|
25,687%
|
46
|
24,733%
|
47
|
23,200%
|
48
|
23,183%
|
49
|
22,667%
|
50
|
22,557%
|
51
|
22,250%
|
52
|
22,183%
|
53
|
21,850%
|
54
|
20,625%
|
55
|
18,037%
|
56
|
17,125%
|
57
|
16,117%
|
58
|
15,833%
|
59
|
15,680%
|
60
|
15,000%
|
61
|
14,780%
|
62
|
14,375%
|
63
|
14,250%
|
64
|
14,008%
|
65
|
13,175%
|
66
|
13,167%
|
67
|
12,086%
|
68
|
11,667%
|
69
|
11,250%
|
70
|
11,000%
|
71
|
10,250%
|
72
|
10,000%
|
73
|
9,569%
|
74
|
9,325%
|
75
|
8,333%
|
76
|
7,450%
|
77
|
7,017%
|
78
|
3,517%
|
79
|
0,000%
|
79
|
0,000%
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