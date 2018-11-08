Фотонастроение: когда в город приходит туманный вечер

08.11.2018 16:52 398

Продолжаем публиковать фотосюжеты в рамках нашей рубрики «Фотонастроение». Сегодня представляем снимки известного в Калуге фотографа Эдуарда СЫЧЕВА.

Свои фото он сделал вечером в среду, 7 ноября, на центральных улицах города. Туман, фонари, подсветка зданий, пролетающие мимо люди и машины – осень умеет быть красивой даже в городе.

Уважаемые читатели! Если вы увлекаетесь фотографией и у вас есть сюжеты о Калуге и области и вы хотите их опубликовать, пишите на ev@kp.kaluga.ru.