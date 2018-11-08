Фотонастроение: когда в город приходит туманный вечер

Продолжаем публиковать фотосюжеты в рамках нашей рубрики «Фотонастроение». Сегодня представляем снимки известного в Калуге фотографа Эдуарда СЫЧЕВА.
Свои фото он сделал вечером в среду, 7 ноября, на центральных улицах города. Туман, фонари, подсветка зданий, пролетающие мимо люди и машины – осень умеет быть красивой даже в городе.
Уважаемые читатели! Если вы увлекаетесь фотографией и у вас есть сюжеты о Калуге и области и вы хотите их опубликовать, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Фотонастроение: «Беззаботные дни» 18.10.2018 09:13
Фотонастроение: вспоминаем лето 04.10.2018 14:22
Фоторепортаж: как живут простые люди в провинции 27.09.2018 10:48
Фоторепортаж: один день из жизни простых русских крестьян Нефёдовых 20.09.2018 12:08
Фотонастроение: солнце рядом 11.12.2015 08:37
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: