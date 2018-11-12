Новинки меховой моды представят жителям Калуги

Когда хочется добавить в серые будни роскоши, нежности и тепла, почему бы не задуматься о покупке шубы? В Калугу вновь приезжает выставка Кировской меховой фабрики. Жителям города будет презентована новая расширенная коллекция. Приятным бонусом станет скидка 20% по промо-коду с официального сайта компании или рассрочка без процентов на 24 месяца. Здорово? Тогда, скорее, на ярмарку!
14 –15 ноября к/т «Центральный» ул. Кирова 31
Кировская меховая фабрика представляет головокружительный ассортимент изделий из норки, мутона, нутрии, лисы и французского кролика, насладиться которым можно, если посетить предстоящую ярмарку.
Богатству расцветок норковых, нутриевых и мутоновых шуб будет рада каждая модница. Жёсткий контроль качества гарантирует, что мех не полиняет, долго будет блестеть и сохранит пушистость. Каких только расцветок нет в каталоге Кировской меховой фабрики, модели шубок которой можно выгодно купить на выставке-распродаже в Калуге.
Среди классических моделей продукции Кировской меховой фабрики есть и ультра востребованные норковые шубки «автоледи», которые из френча превращаются в удобные и практичные полушубки с рукавом 3/4 .
В такой шубке ничто не препятствует вождению автомобиля. На выставке-распродаже в Калуге представлены и шубы-трансформеры, которые легко превращаются в жилет.
Увидеть всё меховое разнообразие можно на предстоящей выставке 14 –15 ноября к/т «Центральный» ул. Кирова 31.
Время работы с 10-00 до 19-00.
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