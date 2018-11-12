Новинки меховой моды представят жителям Калуги

12.11.2018 10:00 669

Когда хочется добавить в серые будни роскоши, нежности и тепла, почему бы не задуматься о покупке шубы? В Калугу вновь приезжает выставка Кировской меховой фабрики. Жителям города будет презентована новая расширенная коллекция. Приятным бонусом станет скидка 20% по промо-коду с официального сайта компании или рассрочка без процентов на 24 месяца. Здорово? Тогда, скорее, на ярмарку!

14 –15 ноября к/т «Центральный» ул. Кирова 31

Кировская меховая фабрика представляет головокружительный ассортимент изделий из норки, мутона, нутрии, лисы и французского кролика, насладиться которым можно, если посетить предстоящую ярмарку.

Богатству расцветок норковых, нутриевых и мутоновых шуб будет рада каждая модница. Жёсткий контроль качества гарантирует, что мех не полиняет, долго будет блестеть и сохранит пушистость. Каких только расцветок нет в каталоге Кировской меховой фабрики, модели шубок которой можно выгодно купить на выставке-распродаже в Калуге.

привычные ореховые, кофейные, махагоновые оттенки гармонируют с белоснежными, молочными, а также пудровыми. Есть модели с необычным сапфировым окрасом, голубым и иссиня-черным (блеклама или цвет нефти);

лисичка как всегда покоряет натуральностью окраса. Ничто не сравнится с огненным пожаром рыжей лисы, серебристые переливы в сочетании с черными полосами чернобурки, палевые вкрапления на серо-черных участках финской лисы;

нутрия как всегда скромна на цвета, однако натуральный серебристо-серый и коричневые оттенки никогда не выйдут из моды;

оттеночная гамма мутона побогаче, чем у нутрии, но не так разнообразна, как у норки. Молочный, кофе с молоком, снежно-белый, нежно-ореховый и графит составляют основу коллекцию шуб из стриженой овцы;

французский кролик или орилаг – вот где дизайнерам можно разгуляться. Мех прекрасно поддается окрашиванию в любые цвета и оттенки, причем даже в самые невообразимые. Шубки изумрудного цвета розового, голубого, красного, индиго или маренго всегда актуальны среди молодежи.

Среди классических моделей продукции Кировской меховой фабрики есть и ультра востребованные норковые шубки «автоледи», которые из френча превращаются в удобные и практичные полушубки с рукавом 3/4 .

В такой шубке ничто не препятствует вождению автомобиля. На выставке-распродаже в Калуге представлены и шубы-трансформеры, которые легко превращаются в жилет.

Увидеть всё меховое разнообразие можно на предстоящей выставке 14 –15 ноября к/т «Центральный» ул. Кирова 31.

Время работы с 10-00 до 19-00.