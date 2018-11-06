Олигархам – расслабиться, губернаторам – напрячься

В среду, 7 ноября, в продажу поступает очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Начнем знакомить вас с газетой с наших постоянных рубрик: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике балетмейстер-постановщик Инновационного театра балета ИКЦ г. Калуги Ксения ГОЛЫЖБИНА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Обзор недели

На прошедшей неделе победителем конкурса имени Джанни Родари стал первый вице-премьер и по совместительству министр финансов Антон Силуанов (на фото вверху). Он недвусмысленно дал нам понять, что проблему «денег нет» правительство намерено и впредь решать традиционно — за счёт глупых. Бедных то есть. – Разница в уровне доходов, конечно, создаёт напряжение в обществе. Нам часто говорят: давайте повысим налоги у богатых. Но мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение. Люди могут вообще вывести деньги из нашей страны, — разоткровенничался Силуанов в программе «Познер» на Первом канале. Действительно, зачем в олигархической России прогрессивный налог? Есть привычные регрессивные меры. А для понижения градуса общественного напряжения ещё раз повысим градус патриотизма.

Губернаторам Силуанов дал наказ. Суть его: на федеральный каравай региональный рот не разевай. Главам российских регионов следует думать не о том, как получить трансферты от федерального центра, а о том, как привлекать инвестиции и повышать производительность труда.

– Сейчас вот много губернаторов новых назначилось, вы не думайте, что основная задача — это получить трансферты из федерального бюджета и сидеть их распределять. Ничего подобного, — сказал первый вице-премьер на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Привлечение инвестиций в регионах Силуанов пообещал взять под свой личный контроль. Пригрозил, что с нерадивыми губернаторами никто церемониться не будет.

– Я лично буду этим заниматься. С каждого губернатора будет спрос за рост экономики. Если будет обратная ситуация — раз, два, три, тогда будем по соответствующим инстанциям.

Ох, суровый у нас первый вице-премьер. Но не с олигархами.

100-летие ВЛКСМ официально праздновали по всей стране. Калуга отметилась митингом в сквере Комсомола, концертом в Областной филармонии, тематическими акциями, лекциями, выставками. Участников исторической встречи приветствовал первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов.

На День памяти жертв политических репрессий абсолютно никакой официальной реакции в Калуге не было. Да и калужская общественность это событие пропустила. Отдельные исключения — не показатель.

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе Ксении ГОЛЫЖБИНОЙ, балетмейстеру-постановщику Инновационного театра балета ИКЦ г. Калуги. — Младший сын, его зовут Лев, в этом году пошёл в первый класс. Так что у меня снова начались будни начальной школы. Первые два месяца были довольно сумбурными. Я ещё раз убедилась в том, насколько различается подход к учёбе у мальчиков и девочек. Если старшая дочь, ей 11, очень педантична в выполнении уроков и ориентирована на высокий результат, то у сына всё с точностью наоборот: «А зачем мне это надо?», «Сегодня делать уроки не хочу» и т.д.

— В прошлую среду мы узнали о том, что наш спектакль «Клаус. True. Фобия», над которым работали Евгения Талецкая, Константин Солдатов, Андрей Горлачёв и я, попал в лонг-лист 2019 года самой престижной в стране национальной театральной премии «Золотая маска».

Наша работа оказалась в числе 50 лучших постановок России. Для нас это очень значимое событие, которое открывает перед нами определённые перспективы, а также подтверждает наш профессиональный статус.

— Успешно поработали с известным российским хореографом Дмитрием Масленниковым, участником телепроекта «Танцы на ТНТ».

Плотно сотрудничали с ним на протяжении двух месяцев. Результатом этой работы стал спектакль «Ноль», которым мы открыли в сентябре новый творческий сезон. Сейчас ведём переговоры о сотрудничестве с известным израильским хореографом и танцовщиком Дором Мамалиа.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

8 ноября. 55 лет назад (1963) создано Калужское областное отделение Союза писателей России.



55 лет назад (1963) создано Калужское областное отделение Союза писателей России. 9 ноября. 200 лет назад родился Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883). Русский писатель. Летом 1858 года он приезжал в усадьбу Апухтиных в Козельском уезде Калужской губернии. В 1968 году в Козельске открыли мемориальную доску на доме, где жил Иван Сергеевич Тургенев.



200 лет назад родился Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883). Русский писатель. Летом 1858 года он приезжал в усадьбу Апухтиных в Козельском уезде Калужской губернии. В 1968 году в Козельске открыли мемориальную доску на доме, где жил Иван Сергеевич Тургенев. 10 ноября. 125 лет назад в городе Оренбурге родился Аксель Иванович Берг (10.11(29.10).1893–9.07.1979). Российский учёный в области радиотехники и радиоэлектроники, академик Академии наук СССР (1946), Герой Социалистического Труда (1963), почётный гражданин города Жукова. В 1957 году в Калужской области на территории нынешнего Жуковского района на базе филиала ЦНИИ-108 был основан Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ). Его создателем и первым директором стал академик Аксель Берг, возглавлявший координацию исследований АН СССР в области кибернетики. Роль талантливого учёного была решающей в организации и развитии радиоэлектронного комплекса страны.



125 лет назад в городе Оренбурге родился Аксель Иванович Берг (10.11(29.10).1893–9.07.1979). Российский учёный в области радиотехники и радиоэлектроники, академик Академии наук СССР (1946), Герой Социалистического Труда (1963), почётный гражданин города Жукова. В 1957 году в Калужской области на территории нынешнего Жуковского района на базе филиала ЦНИИ-108 был основан Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ). Его создателем и первым директором стал академик Аксель Берг, возглавлявший координацию исследований АН СССР в области кибернетики. Роль талантливого учёного была решающей в организации и развитии радиоэлектронного комплекса страны. 10 ноября. 30 лет назад (1988) создано Калужское областное патриотическое объединение поисковых отрядов «Память». 14 января 1993 года принят закон РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», в котором целый раздел посвящён проведению поисковой работы. 14 апреля 1993 года принято постановление администрации Калужской области «Об организации поисковых работ».



30 лет назад (1988) создано Калужское областное патриотическое объединение поисковых отрядов «Память». 14 января 1993 года принят закон РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», в котором целый раздел посвящён проведению поисковой работы. 14 апреля 1993 года принято постановление администрации Калужской области «Об организации поисковых работ». 14 ноября. 110 лет назад в Калуге родился Александр Гаврилович Гагарин (14.11.1908–12.11.1980). Живописец-порт­ретист, первый председатель Калужского отделения Союза художников России (1955–1957), которое было создано в январе 1955 года.



110 лет назад в Калуге родился Александр Гаврилович Гагарин (14.11.1908–12.11.1980). Живописец-порт­ретист, первый председатель Калужского отделения Союза художников России (1955–1957), которое было создано в январе 1955 года. 16 ноября. 200 лет назад родился Константин Дмитриевич Кавелин (1818–1885). Историк, юрист, философ, публицист, двою­родный брат Льва Александровича Кавелина (архим. Леонида). Род Кавелиных известен в Козельском уезде Калужской губернии с XVIII века. К. Д. Кавелин владел имением в Калужской губернии.

По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!