Олигархам – расслабиться, губернаторам – напрячься

В среду, 7 ноября, в продажу поступает очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Начнем знакомить вас с газетой с наших постоянных рубрик: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике балетмейстер-постановщик Инновационного театра балета ИКЦ г. Калуги Ксения ГОЛЫЖБИНА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.
Обзор недели
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На прошедшей неделе победителем конкурса имени Джанни Родари стал первый вице-премьер и по совместительству министр финансов Антон Силуанов (на фото вверху). Он недвусмысленно дал нам понять, что проблему «денег нет» правительство намерено и впредь решать традиционно — за счёт глупых. Бедных то есть.
– Разница в уровне доходов, конечно, создаёт напряжение в обществе. Нам часто говорят: давайте повысим налоги у богатых. Но мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение. Люди могут вообще вывести деньги из нашей страны, — разоткровенничался Силуанов в программе «Познер» на Первом канале.
Действительно, зачем в олигархической России прогрессивный налог? Есть привычные регрессивные меры. А для понижения градуса общественного напряжения ещё раз повысим градус патриотизма.
Губернаторам Силуанов дал наказ. Суть его: на федеральный каравай региональный рот не разевай. Главам российских регионов следует думать не о том, как получить трансферты от федерального центра, а о том, как привлекать инвестиции и повышать производительность труда.
– Сейчас вот много губернаторов новых назначилось, вы не думайте, что основная задача — это получить трансферты из федерального бюджета и сидеть их распределять. Ничего подобного, — сказал первый вице-премьер на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.
Привлечение инвестиций в регионах Силуанов пообещал взять под свой личный контроль. Пригрозил, что с нерадивыми губернаторами никто церемониться не будет.
– Я лично буду этим заниматься. С каждого губернатора будет спрос за рост экономики. Если будет обратная ситуация — раз, два, три, тогда будем по соответствующим инстанциям.
Ох, суровый у нас первый вице-премьер. Но не с олигархами.
100-летие ВЛКСМ официально праздновали по всей стране. Калуга отметилась митингом в сквере Комсомола, концертом в Областной филармонии, тематическими акциями, лекциями, выставками. Участников исторической встречи приветствовал первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов.
На День памяти жертв политических репрессий абсолютно никакой официальной реакции в Калуге не было. Да и калужская общественность это событие пропустила. Отдельные исключения — не показатель.
Новости. Личный взгляд
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Что запомнилось на прошлой неделе Ксении ГОЛЫЖБИНОЙ, балетмейстеру-постановщику Инновационного театра балета ИКЦ г. Калуги.
— Младший сын, его зовут Лев, в этом году пошёл в первый класс. Так что у меня снова начались будни начальной школы.
Первые два месяца были довольно сумбурными. Я ещё раз убедилась в том, насколько различается подход к учёбе у мальчиков и девочек. Если старшая дочь, ей 11, очень педантична в выполнении уроков и ориентирована на высокий результат, то у сына всё с точностью наоборот: «А зачем мне это надо?», «Сегодня делать уроки не хочу» и т.д.
— В прошлую среду мы узнали о том, что наш спектакль «Клаус. True. Фобия», над которым работали Евгения Талецкая, Константин Солдатов, Андрей Горлачёв и я, попал в лонг-лист 2019 года самой престижной в стране национальной театральной премии «Золотая маска».
Наша работа оказалась в числе 50 лучших постановок России. Для нас это очень значимое событие, которое открывает перед нами определённые перспективы, а также подтверждает наш профессиональный статус.
— Успешно поработали с известным российским хореографом Дмитрием Масленниковым, участником телепроекта «Танцы на ТНТ».
Плотно сотрудничали с ним на протяжении двух месяцев. Результатом этой работы стал спектакль «Ноль», которым мы открыли в сентябре новый творческий сезон. Сейчас ведём переговоры о сотрудничестве с известным израильским хореографом и танцовщиком Дором Мамалиа.
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
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По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
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