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Прививку от гриппа сделал только каждый четвёртый калужанин

06.11.2018 11:24 0 118 Дмитрий Ивьев
Прививку от гриппа сделал только каждый четвёртый калужанин

Четверть населения Калужской области – почти 250 тысяч человек – сделала нынешней осенью прививки от гриппа, сообщила во вторник, 6 ноября, пресс-служба правительства региона.

Прививочную кампанию планируется завершить к 16 ноября.

По информации регионального Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка по острым респираторными вирусным инфекциями в Калужской области на начало текущей недели соответствует сезонным значениям.

Грипп на территории области не регистрировался.

Врачи подчёркивают, что сделать прививку от гриппа ещё не поздно. Вакцинация считается эффективной до начала подъема заболеваемости гриппом. После 16 ноября при этом вакцину нужно будет оплачивать из своего кармана.

Уважаемые читатели! А вы сделали прививку от гриппа? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество здравоохранение
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