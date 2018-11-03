Как вырастить овощи без допинга

Череда огородных выставок — позади. А послевкусие от них осталось. Пожалуй, самой яркой стала «Дары сада, огорода и личного подворья» в Городском досуговом центре. Ведь там можно было не только посмотреть на результаты кропотливого труда калужан, пообщаться с известными садоводами и овощеводами, но и побывать на их лекциях.

Два в одном

Сортоиспытатель Игорь ДУНИЧЕВ — фигура в Калуге известная и в какой-то степени легендарная. Ведь ему удаётся собирать тонны овощей всего лишь с одной сотки! Злопыхатели считают, что тут без магии — неумеренного применения химических препаратов — не обошлось. Сам же овощевод неоднократно сдавал свою продукцию на анализы, доказывая, что грамотное применение органики и минеральных удобрений — залог успеха. О страстной любви к органике, вреде поликарбонатных теплиц и способах борьбы с фитофторозом он говорил на своей лекции.

— У нас в стране сложилась крайне непонятная ситуация, — считает Дуничев. — Казалось бы, все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы получать максимально чистый урожай. Но большинство огородников делают всё с точностью до наоборот. В своё время был брошен клич, и появилось так называемое органическое земледелие. Развернулась целая компания против применения химических удобрений, якобы это зло. Но никто же не говорит о том, что надо под растение мешок селит­ры высыпать! Растениям, по сути, всё равно откуда получать необходимые элементы — из органики или нет. Внесёте вы навоз, и они оттуда получат фосфор или кальций. Внесёте минеральные удобрения — будет то же самое. Когда мы говорим, что применяем только органические удобрения, мол, это очень хорошо для растений, они «чистые», на самом деле это не так. Растения возьмут всё, что им необходимо, из среды. А вот для почвы удобрения имеют важное значение.

Пока ещё очень редкое растение для нашей полосы — батат.

Безусловно, органика нужна для биоценоза, для воспроизведения того, что из земли выносится. Но всё хорошо в меру. Давно доказано, что самое лучшее — это совместное применение органических и минеральных удобрений. Крупные, серьёзные фирмы минеральные удобрения заключают в оболочку из органики, таким образом, получается два препарата в одном.

Сидераты

— Органическое земледелие на сегодняшний день — это коммерческий проект. Например, сельдерей нуждается в еженедельных минеральных и органических подкормках. При этом на моём участке под ним много червяков. Это говорит о том, что для растения созданы комфортные условия. Если всё правильно делать, это не только не вредит природе, но и приносит пользу.

Крупный сорт актинидии — «джиральда».

Без органики, конечно, не обойтись. Я вообще не понимаю, зачем нести на помойку сорняки, остатки растений. В нормальной компостной куче всё перерабатывается, даже больные растения.

Ограниченный ресурс

— Плодородие почвы ограничено. Оно достигает определённого уровня, и сколько бы вы ни старались, что бы вы ни делали, выше этого уровня не поднимется. В центре России, к сожалению, плодородие почв невысокое. Самые худшие урожаи бывают на песчаной почве и на почве, которая приобрела пылеобразное состояние. Она такая лёгкая, комковатости в ней нет, но ничего и не растёт.

Томат «сицилийское блюдце».

На мой взгляд, применение сидератов часто приводит к ухудшению плодородия почвы. Они выносят на поверхность вещества, и, если огородник не убрал вовремя сидераты или заделал, когда не надо было, результаты могут быть плачевными. Достигается обратный эффект.

Сейчас стало популярным не копать землю, мол, это делает почву мёртвой. Ну как не копать? Я копаю десятилетиями, из года в год, и урожай прекрасный.

Йодированные теплицы

— Беда овощеводов — фитофтороз. К сожалению, ему подвержены все томаты. Нет ни сортов, ни гибридов, которые были бы полностью устойчивы к этому заболеванию, но есть среди них достаточно толерантные. Многое завесит от того, как вы ухаживаете за своими растениями, насколько они сильные, какие способы защиты применяете. Огромное значение имеют погодные условия. Фитофтора появляется при ночной температуре в районе 8–10 градусов тепла и дневной — 20–22 градусов при достаточном количестве осадков. При 25 градусах тепла фитофтора замирает, при 30 — практически погибает.

Тыква «марина из киоджа».

Если погодные условия тяжёлые, необходимо применять более сильные препараты вплоть до системных химических. На ранней стадии для профилактики заболевания это допустимо. Если погода такая, что фитофтороза может быть, а может и не быть, применяют сдерживающие развитие болезни препараты, например, «Алерин» и «Гамаир».

Уже все специалисты признали, что йод не убивает фитофтору. Он может действовать только в том случае, если его применять в количествах, которые погубят и само растение. К тому же пары йода опасны и вредны для здоровья. Избыток йода также вреден, как и его недостаток.

Дом для растений

— Поликарбонатные теплицы — бич нашего времени. В Калуге на участках в основном устанавливают арочные конструкции, у которых верх — крыша — не снимается. Зимой, естественно, снег туда не попадает. Это приводит к гибели почвенного микробиологического слоя. Поэтому я свою поликарбонатную теплицу вёз аж из Владимирской области. На зиму мы крышу снимаем, весной — ставим обратно.

Как правило, поликарбонатные теплицы делаются из плотного слоя, который плохо пропускает солнечные лучи, необходимые для развития растений. Это снижает урожайность культур, которые в них выращиваются.

Считается, что на зиму теплицу надо обработать. В итоге дачники в неё серную шашку кладут. Помимо микробов и болезней, которые сидят в щелях теплицы, уничтожается и весь верхний почвенный слой. Этот яд проникает во все поры земли.

Друзья-вредители

— Вообще, к борьбе с вредителями надо относиться осторожно. Следует помнить о периодичности их появлений. Если в этом году активен один вредитель, в следующем будет другой. Например, в один год белокрылка бушует, потом появляются осы, следом — слизни. Поэтому смысла в обработке от вредителей порой нет никакого. Всё в природе взаимосвязано. Настоящее экологическое земледелие состоит в том, чтобы жить с природой в гармонии.

Даже если вы создадите стерильные условия, а это в принципе невозможно, через 2–3 дня к вам переберутся всевозможные вредители с соседних участков. Истреб­ляя паразитов, вы уничтожаете и их антагонистов, а это гораздо хуже.

Небольшая тыква «хулиган».

Например, кроты приносят огромную пользу. Их уничтожение привело к засилью медведок. Мы сами, своими руками это сделали.

А борьба с муравьями — это бой с тенью. Многие дачники считают, что они тлю разносят. Так почему бы не бороться против тли? У меня как-то дома появилась тля на рассаде. А ведь никаких муравьёв в квартире нет. Уже несколько лет такая напасть. Но когда я выношу растения на участок, высаживаю их, ситуация резко улучшается, так как появляются муравьи. Там, где нет муравьёв, орудует тля, высасывая из растений все соки, в итоге образуется сажистый гриб, который нарушает процесс фотосинтеза.

А со слизнями бороться практически невозможно. Их может взять только тяжелейшая химия, которая применяется в крайнем случае.

Здоровые растения

— Не покупайте рассаду с рук. Скорее всего, вам дадут совсем не тот сорт, который вы хотите. Да и качество таких растений оставляет желать лучшего. В ящике стоит мощная, ярко-зелёная рассада. По внешнему виду уже понятно, что она перекормлена азотом, а корневая система не развита. Вы приходите на свой участок, высаживаете. В итоге рассада только на огороде начинает наращивать корневую массу. Дни уходят, лето у нас короткое. Естественно, вы не успеваете получить урожай.

Должно же быть наоборот: корневая система как можно больше развита, а надземная часть менее высока, растение приземистое. Для этого я рекомендую применять монофосфат калия. Это водорастворимое удобрение. Его можно в небольших количествах добавить в почву и использовать во время подкормок. Тогда растение будет наращивать корневую систему.

Тыква «жёлудь чёрный».

В этом году мы с супругой вдвоём не могли вытащить из грядки кольраби. Пришлось даже взяться за вилы. А всё потому, что у растения была мощная корневая система.

Кстати, о почве. После сбора урожая остаются части корней — это и есть органика. Корни постепенно разлагаются, обогащая землю. У томатов корневая система до двух метров доходит, у моркови — до полутора.

Для каждого растения должны быть разные подкормки на разных этапах развития. Для помидоров в каждом месяце должна быть своя подкормка, одной органикой обойтись не удастся. Томаты в начальной фазе роста я подкармливаю только тем, что вызывает рост корневой системы. Этим растениям необходима высокая освещённость. Помните: первая и вторая кисти будут зависеть от того, какой вы вырастили рассаду. Если они у вас не завязались, или плоды завязались совсем мелкие, значит, вы где-то ошиблись.

Нельзя весь сезон кормить растения одним и тем же, чтобы потом не пришлось удивляться, почему на помидорах вершинная гниль, или растение заболело ещё чем-то. Мы же не едим весь год одну и ту же похлёбку. К тому же органика быстрее, чем минеральные удобрения, способствует накоплению нитратов в плодах.

Эта статья была опубликована в №44 газеты «Калужский перекрёсток» от 31.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.