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Умер Виталий Гороховатский

31.10.2018 14:43 0 1849 Елена Французова
Умер Виталий Гороховатский

В среду, 31 октября, скончался известный в Калуге общественный деятель, краевед, писатель, предприниматель Виталий ГОРОХОВАТСКИЙ. Об этом сообщил краевед Алексей Урусов.

59-летний Виталий Гороховатский боролся с тяжёлой болезнью.

- Несколько лет назад возник в Калуге этот дивный, энергичный, популярный в нашей провинциальной среде человек, Виталий Гороховатский. Он исследовал и фотографировал памятники-усадьбы. Издавал книги, устанавливал памятные доски, связанные с царской фамилией. Устраивал замечательные вечера, - написал на днях на своей странице калужский омбудсмен Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

В 2014 году Виталий Гороховатский возглавил Калужское Дворянское Собрание, был председателем Калужского Регионального Отделения Императорского Православного Палестинского Общества.

Выражаем соболезнования родным и близким Виталия Николаевича.


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Тэги: общество виталий гороховатский
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