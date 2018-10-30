Обзор недели: поиск счетов и защита Боровска

В среду, 31 октября, в продажу поступает очередной номер «Калужского перекрестка», и мы продолжаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Начнем знакомить вас с газетой с наших постоянных рубрик: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ знакомит читателей с событиями прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике художественный руководитель Калужского театра кукол Геннадий СКОКОВ делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: Прошлая неделя дала огромный выбор новостей для обзора. Но объём его небольшой — приходится себя ограничивать. Глава Минтруда Топилин провозгласил беспрецедентный рост зарплат россиян. Завсегдатаи соцсетей составляют списки: россиян, обеспечивающих рост доходов, в процентном отношении не так уж и много. Путин поручил прокуратуре поиск зарубежных счетов чиновников. Законопроект внесён в Госдуму и размещён на сайте нижней палаты. Согласно поручению президента, наши прокурорские должны будут взаимодействовать с иностранными службами. Помогать будет и ЦБ РФ. «Ищут пожарные, ищет милиция», ищет МИ-6, ищет ЦРУ.

В рамках темы игры церковных престолов отметим свершившееся в главных российских информагентствах разжалование Константинопольского патриарха Варфоломея из «генералиссимуса» в «рядовые». ТАСС, РИАН, Интерфакс в одночасье стали именовать его просто «Варфоломей», без титульных приставок. Как по команде. Впрочем, почему — как? В мировом православии патриарх остался у нас один — и это не Варфоломей.

Образцовый гражданин РФ голливудский актёр Стивен Сигал включён во вновь созданный при Патриархе РПЦ МП Кирилле совет по делам молодёжи. Престарелый американский буддист будет преподавать российской православной молодёжи уроки духовности. В старые добрые времена эта новость воспринималась бы минимум как эксцентричная. Сейчас это самая обычная новость. Сигал заявил, что считает патриарха Кирилла великим духовным лидером. Должно быть, мечтает его сыграть.

«ЛДПР защитит историю Боровска!» Этот бодрящий лозунг, родившись на скромной страничке Владимира Жириновского в «Фейсбуке», по-богатырски — не по дням, а по часам — разросся в федеральных и региональных СМИ. Старый политический зубр требует прекратить снос старинных русских домов в калужском Боровске. «Чиновники решили сэкономить на русском зодчестве. Вместо реставрации — снос. ЛДПР в Госдуме не допустит подобного вандализма. Партия — на защите старинных русских домов», — декларирует Владимир Вольфович. И грозит: «Если хоть один дом ещё снесут в Боровске, туда отправится вся фракция ЛДПР. Встанем в кольцо, чтобы ни один дом не снесли. Сделайте замечание губернатору Артамонову».

Ясно, что ловля горячих трендов — горькая доля политиков. Пусть на здоровье ловят. Важно, что тренд этот создали общественники и подхватили независимые журналисты. Честь и хвала им за это!

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе Геннадию СКОКОВУ, художественному руководителю Калужского театра кукол. 27 октября состоялось открытие нового здания нашего театра в Доме Купцова — в особняке XVIII века. Этого события театр ждал 27 лет. Первым спектаклем на новой сцене стала русская народная сказка «Терёшечка». Это был юбилейный, двухсотый показ полюбившегося зрителям спектакля, на котором выросло не одно поколение маленьких калужан. Теперь перед театром стоит задача в ближайшие сроки адаптировать к новой сцене все спектакли репертуара — поправить декорации, перешить «одежду» сцены (кулисы, покрытия, занавесы) в соответствии с новыми размерами. Осветителям и звукооператорам — освоить новое оборудование, артистам — провести репетиции, после чего театр сможет полноценно работать в новом доме.

Уход из жизни народного артиста РСФСР Николая Петровича Караченцева.

Большая утрата и для Ленкома, и для всего театрального мира. Артисты этого уровня — неповторимое явление в искусстве, они незаменимы. Такие личности являются камертоном для молодых актёров, показывают пример отношения к профессии, где бы они ни работали —на сцене или на съёмочной площадке. Миллионы людей искренне любили этого яркого, неординарного, обаятельного человека, восхищались силой его духа и стойкостью.

Премьера в Калужском областном драматическом театре спектакля «Курьер».

В последние годы драмтеатр значительно помолодел. Часто приглашаются молодые режиссёры — вчерашние выпускники театральных вузов. Всё это не может не сказаться на репертуаре. На сцене появляются интересные экспериментальные работы, новые формы, новые при­ёмы — часто спорные, но всегда заслуживающие внимания. Таким спектаклем стала и новая премьера, которая, безусловно, должна вызвать интерес у калужан.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

1 ноября. 225 лет назад (1793) калужский губернатор Пётр Петрович Долгоруков приказал открыть при Главном народном училище библиотеку. Это была первая публичная библиотека в Калуге. «Охотники до чтения книг» могли читать их в библиотеке бесплатно.



225 лет назад (1793) калужский губернатор Пётр Петрович Долгоруков приказал открыть при Главном народном училище библиотеку. Это была первая публичная библиотека в Калуге. «Охотники до чтения книг» могли читать их в библиотеке бесплатно. 3 ноября. 145 лет назад родилась Маргарита Кирилловна Морозова (Мамонтова) (3.11.1873–3.10.1958), дочь знаменитого русского мецената Кирилла Николаевича Мамонтова, общественный деятель, благотворительница. В 1911 году купила землю и отдала её для постройки и открытия детской колонии «Бодрая жизнь» (Обнинск). В Калужской губернии владела имением Михайловское. В Нижнем парке современного Обнинска находится «Морозовская дача» — особняк конца XIX века. Образом Маргариты Кирилловны было овеяно творчество одного из самых ярких писателей XX века Андрея Белого.



145 лет назад родилась Маргарита Кирилловна Морозова (Мамонтова) (3.11.1873–3.10.1958), дочь знаменитого русского мецената Кирилла Николаевича Мамонтова, общественный деятель, благотворительница. В 1911 году купила землю и отдала её для постройки и открытия детской колонии «Бодрая жизнь» (Обнинск). В Калужской губернии владела имением Михайловское. В Нижнем парке современного Обнинска находится «Морозовская дача» — особняк конца XIX века. Образом Маргариты Кирилловны было овеяно творчество одного из самых ярких писателей XX века Андрея Белого. 4 ноября. 55 лет назад (1963) в 13 часов 32 минуты от перрона станции Калуга-II отошла первая электричка на Москву.

По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!