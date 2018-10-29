Надежда на жизнь: для спасения 5-летней девочки собирают деньги

У пятилетней Полины Кедяровой из Мосальска рак третьей стадии. Единственный шанс на спасение –пройти иммунную терапию в Германии. Клиника выставила семье огромный счёт - 345 000 евро. Это почти 26 миллионов рублей. Для многодетной семьи Поли - неподъёмная сумма.
Впервые рак у девочки обнаружили в 2016 году. Тогда Полине в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева провели операцию. За ней последовала восстановительная терапия и лучевая терапия. После прохождения 9 курсов лечения столичные врачи выявили прогрессирование заболевания.
Подробная история болезни девочки и счета для оказания помощи в группе «Полина Кедярова будет жить!».
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