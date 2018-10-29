Его любили и в Калуге, и в Москве

До революции в Благовещенской церкви служил один из самых почитаемых проповедников Валентин Амфитеатров.
1 сентября 1836 года у орловского священника протоиерея Николая Гавриловича Амфитеатрова и его жены Анны родился сын. Назвали его Валентином.
Закончив духовную семинарию, а затем — Московскую духовную академию, Валентин был назначен преподавателем в Калужское духовное училище. Затем обучал греческому языку, всеобщей и русской истории в Калужской семинарии. Там сдружился с Александром Чупровым. В доме его отца — мосальского протоиерея Иоанна Филипповича Чупрова — он познакомился с сестрой Александра Елизаветой. Молодые люди полюбили друг друга. Валентин пришёл просить благословения на брак. Батюшка ответил: «Отдам тебе в жёны дочь, если примешь священный сан». Как оказалось, Валентин сам давно мечтал об этом. В июле 1860 года в Калуге состоялась свадьба. А в сентябре Валентин Амфитеатров был рукоположён в священники. Служить его назначили в Благовещенский храм, который находился в нынешнем сквере им. Карпова. В семье Валентин был очень счастлив. С женой они воспитывали сына Александра, дочерей Александру, Любовь и Веру. В 1871 году переехали в Москву. И здесь его любили прихожане. В праздники церковь не могла вместить всех. А в 1880 году случилось горе: от чахотки скончалась матушка Елизавета. Отец Валентин сильно переживал, спасла его только сила молитвы.
Скончался Валентин Амфитеатров в 1908 году. Незадолго до смерти говорил: «Когда умру, идите на мою могилку и поведайте мне всё, что вам нужно, я услышу вас, и не успеете ещё вы отойти от неё, как я всё исполню. Если кто и за версту от моей могилки обратится ко мне, и тому отзовусь». И теперь к его могиле постоянно идут люди.
|
Надежда на жизнь: для спасения 5-летней девочки собирают деньги 29.10.2018 16:45
Чиновники предложили корректировать охранные зоны локально 29.10.2018 16:35
Впереди России всей: Калуга - лидер по количеству ТЦ 29.10.2018 14:53
«Все удивляются моему урожаю» 28.10.2018 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: