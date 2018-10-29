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Его любили и в Калуге, и в Москве

29.10.2018 21:30 0 304

До революции в Благовещенской церкви служил один из самых почитаемых проповедников Валентин Амфитеатров.

1 сентября 1836 года у орловского священника протоиерея Николая Гавриловича Амфитеатрова и его жены Анны родился сын. Назвали его Валентином.

Закончив духовную семинарию, а затем — Московскую духовную академию, Валентин был назначен преподавателем в Калужское духовное училище. Затем обучал греческому языку, всеобщей и русской истории в Калужской семинарии. Там сдружился с Александром Чупровым. В доме его отца — мосальского прото­иерея Иоанна Филипповича Чупрова — он познакомился с сестрой Александра Елизаветой. Молодые люди полюбили друг друга. Валентин пришёл просить благословения на брак. Батюшка ответил: «Отдам тебе в жёны дочь, если примешь священный сан». Как оказалось, Валентин сам давно мечтал об этом. В июле 1860 года в Калуге состоялась свадьба. А в сентябре Валентин Амфитеатров был рукоположён в священники. Служить его назначили в Благовещенский храм, который находился в нынешнем сквере им. Карпова. В семье Валентин был очень счастлив. С женой они воспитывали сына Александра, дочерей Александру, Любовь и Веру. В 1871 году переехали в Москву. И здесь его любили прихожане. В праздники церковь не могла вместить всех. А в 1880 году случилось горе: от чахотки скончалась матушка Елизавета. Отец Валентин сильно переживал, спасла его только сила молитвы.

Скончался Валентин Амфитеатров в 1908 году. Незадолго до смерти говорил: «Когда умру, идите на мою могилку и поведайте мне всё, что вам нужно, я услышу вас, и не успеете ещё вы отойти от неё, как я всё исполню. Если кто и за версту от моей могилки обратится ко мне, и тому отзовусь». И теперь к его могиле постоянно идут люди.

Эта статья была опубликована в №43 газеты «Калужский перекрёсток» от 24.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Тэги: общество история
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