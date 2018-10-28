Есть удивительные женщины в калужских селеньях. Они успевают всё: и работать, и за огородом ухаживать, и скотину содержать.

С Натальей ШУПЕЙКИНОЙ из села Барятино мы познакомились на садово-огородной выставке в Бабынино. Просто невозможно было пройти мимо стола, ломящегося от разносолов. К тому же его хозяйка встречала всех улыбкой.

— Вот попробуйте, эти помидоры я сама вырастила. А как вам цветы? Правда, хороши! — обращалась он к гостям.

Невероятное трудолюбие

— Мой участок — 24 сотки. На них растёт практически всё — от картофеля до винограда, — говорит Наталья. — У меня две коровы, а ещё есть тёлка, поросёнок, утки, гуси, куры, кролики. Помимо этого, я ещё тружусь социальным работником, ухаживаю за пожилыми людьми. Освоила Интернет. Полезная вещь. Я нашла там рецепты приготовления брынзы. Оказалось, что это не так сложно сделать.

Участок для Натальи — это не только отдушина, но и возможность вырастить корм (тыквы, кабачки, картофель) для своего отряда питомцев.

— У меня всего несколько яблонь, две поликарбонатные теплицы, много цветов. Растут совершенно удивительные розы. Они цветут с ранней весны до самых морозов, хотя я за ними как-то специально и не ухаживаю. На зиму просто прикрываю двумя мешками: холщовым и полиэтиленовым сверху. Не обрезаю, просто прижимаю к земле.

От вредителей обрабатываю специальными препаратами. Вообще, роза любит навоз, но не свежий, а перепревший. Поэтому осенью я эти растения обязательно подкармливаю навозом.

Многоцветные баклажаны

— В открытом грунте у меня выросли не только традиционные фиолетовые баклажаны, но и белые. По вкусу они ничем не отличаются, но смот­рятся интересно, — говорит Наталья. — Поскольку хозяйство у меня большое, животных много, то вся подкормка натуральная. Перцы я тоже выращиваю не в теплице, а на улице. Сажаю их на одну грядку, но не по 1 семечку, а сразу по 4, чтобы растения друг друга поддерживали. Перцы в этом году совершенно бесподобные. Все удивляются моему урожаю.

Виноград «изабелла» — районированный для нашей полосы сорт.

Выращивает огородница и множество томатов. Особенно по душе ей пришёлся сорт «алтайский розовый». Вес одного плода достигает 530 граммов. Этот индетерминантный, высокоурожайный сорт рекомендуют сажать исключительно в теплицах.

— Чтобы помидоры были хорошими, я их обрабатываю препаратом «Завязь». Опрыскиваю растения сывороткой для профилактики фитофтороза. За лето эту процедуру провожу несколько раз.

Земля обогащённая

Как улучшить плодородие почвы.

Многих дачников интересует, какие седераты лучше сеять на участке и зачем вообще это делать.

Снизу вверх

Растения, обладающие мощной, глубоко проникающей корневой системой, обогащают землю. Они способны поглощать полезные вещества из нижних слоёв поч­вы и выносить их в верхние, в которых находятся корни большинства огородных культур. Поэтому так важно засеивать свой участок сидератами, такими как гречиха, рапс, тмин. Если позволяет площадь, можно высаживать и люцерну. Она накапливает в почве много азота. Полезны также горчица и овёс. Но овёс выносит много питательных веществ из почвы, поэтому его надо засеивать осторожно, только если почву необходимо очистить от патогенной микрофлоры.

Польза бобовых

Хорошим сидератом является однолетний люпин, он тоже накапливает азот. После того, как люпин взошёл, его можно заделать в почву, тогда ещё улучшится и её структура.

Садоводы советуют высаживать на своём участке бобовые: фасоль, горох, бобы. При этом осенью их лучше убрать так, чтобы в земле осталась корневая система. На корнях этих растений находятся клубеньковые азотофиксирующие бактерии.

В целом, сидераты частично берут на себя очистку почвы от вредных продуктов, выделяемых предыдущими растениями.

На заметку

Если вы ещё не успели посеять что-то из многолетних или однолетних растений, сделайте это сейчас. Когда последний лист с дерева упал на землю, можно что-то подсеять — просто поверх, не закапывая, кинуть семена.

Дачники вовсю выращивают белые баклажаны наравне с традиционными.

Заготовками лакомятся все соседи.

Для каждого овоща создаются особые условия. Так, томаты растут в теплице, а перцы — на улице.

Эта статья была опубликована в №43 газеты «Калужский перекрёсток» от 24.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.