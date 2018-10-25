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Макулатуру, пластик и стекло соберут возле кинотеатра «Центральный»

25.10.2018 15:16 4 588 Дмитрий Ивьев
Макулатуру, пластик и стекло соберут возле кинотеатра «Центральный»

В ближайшую субботу, 27 октября, с 10:00 до 15:00 в Калуге пройдёт традиционная акция по сбору вторсырья. Ранее она проводилась на Театральной площади, однако уже второй раз состоится за кинотеатром «Центральный» на улице Кирова.

Мероприятие пройдёт с 10:00 до 15:00.

- Как и прежде, мы принимаем макулатуру, металл, стекло, и пластик ПЭТ/1 + крышечки, флаконы ПНД №2, плотные чистые флаконы и упаковки ПП, - рассказали организаторы.

В этот раз также калужане могут принести шуршащие полипропиленовые упаковки из-под хлеба, макарон, печенья и т.п с маркировкой ПП (PP) №5.

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Тэги: экология общество
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