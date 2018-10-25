Макулатуру, пластик и стекло соберут возле кинотеатра «Центральный»

В ближайшую субботу, 27 октября, с 10:00 до 15:00 в Калуге пройдёт традиционная акция по сбору вторсырья. Ранее она проводилась на Театральной площади, однако уже второй раз состоится за кинотеатром «Центральный» на улице Кирова.
Мероприятие пройдёт с 10:00 до 15:00.
- Как и прежде, мы принимаем макулатуру, металл, стекло, и пластик ПЭТ/1 + крышечки, флаконы ПНД №2, плотные чистые флаконы и упаковки ПП, - рассказали организаторы.
В этот раз также калужане могут принести шуршащие полипропиленовые упаковки из-под хлеба, макарон, печенья и т.п с маркировкой ПП (PP) №5.
Уважаемые читатели! А вы разделяете мусор? Пишите в комментариях!
|
Калужане собираются очистить бор от мусора 19.04.2018 15:51
Калужская область поднялась на 20 место в экологическом рейтинге 12.12.2017 14:42
Варвара Антохина возглавит новое министерство 11.12.2017 10:02
Улицу Дзержинского опять перекроют 24.11.2017 16:55
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: