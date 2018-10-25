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«Город Кафе» приучает калужских школьников к здоровой пище

25.10.2018 12:30 0 379
«Город Кафе» приучает калужских школьников к здоровой пище

Умственный и физический труд всегда требует большого запаса энергии. И правильное и своевременное питание – одна из слагаемых комфортного пребывания ребенка в учебном заведении.

Радостная картина в калужских школах, когда малыши-первоклассники звонко заказывают у кассы: «Мне суп и вот этот салат из свеклы с черносливом!» или «А мне - жаркое с гречкой!», уже не редкость: благо большинство школ обеспечивает горячим питанием достойный оператор – компания «Город Кафе».

Компания «Город Кафе» впервые в России разработала специальный формат – Центр здорового питания, подразумевающий комплексный подход к созданию точек школьного питания  с индивидуальными дизайнерскими решениями и организацией дегустаций школьного меню с родителями.

- Меню, разработанное нашим технологическим отделом, соответствует всем требованиям СанПиНов и рекомендациям НИИ питания РАМН, - говорит технолог компании «Город Кафе» Татьяна Духнич. - Горячий завтрак у нас включает блюда на основе молока, яиц или творога, хлеб и напиток (чай, плодово-ягодный кисель или кофейный напиток). Что касается обедов, то тут мы разработали 2 вида меню: цикличное, разнообразное, исключающее повторяемость блюд, и альтернативное, предлагающее несколько вариантов блюд на выбор.

Но во всех случаях обеденный рацион предусматривает суп, овощной или фруктовый салат,  основное блюдо (овощной или крупяной гарнир и блюдо из мяса или рыбы), витаминизированный напиток (чай с лимоном, компот или сок), хлеб и кондитерское изделие. Блюда готовим в основном из тех продуктов местных производителей, которые имеют высокую пищевую ценность. Что касается технологии приготовления, то в общеобразовательных учреждениях допускаются только варка, запекание, тушение, приготовление на пару.

- Это, конечно, архисложная вещь – воспитать правильный вкус у ребенка, чтобы он получал достаточно пищевых веществ, чтобы он воспринимал эту пищу, как вкусную и полезную, - комментирует ситуацию врач-диетолог ГБУЗ КО «Калужский областной центр медицинской профилактики» Светлана Черепанова. - Ведь дети любят контрастные вкусы. Они любят соленое и сладкое, поскольку у них еще не сформированы вкусовые предпочтения. Поэтому, дай им волю - они будут есть пирожные, в прикуску с селедкой, и наоборот. Это я утрирую, конечно. Но проблема: как отучить ребенка от фастфуда и сладких напитков? - остро стоит во всем мире. И радует, что у нас, в Калуге, находят пути ее решения.

Нужны настойчивость, терпение и определенная доля хитрости, чтобы сагитировать ребенка отказаться от чипсов и соленых сухариков в пользу молочных продуктов и морковно-свекольных салатиков. К тому же, пример сверстников отнюдь не всегда положителен.

Поэтому на помощь педагогам должны приходить родители. Ведь правильные пищевые привычки закладываются в семье. А в наше время бурного развития химической промышленности и всеобщей нехватки времени многие из них практически забыли, что такое нормальная еда. Мамы и папы искренне верят в то, что лучший детский завтрак - это шоколадная паста и сухие хлопья, обед – лапша быстрого приготовления, колбасная нарезка и шоколадный батончик, а самый настоящий праздник для ребенка - это день, проведенный в одном из заведений фастфуда.

Здесь «Город Кафе» не обошел стороной и родителей: в Центрах здорового питания для них регулярно проходят интерактивные лекции с дегустациями блюд школьного меню. Родители имеют возможность не только оценить качество пищи, но и изучить саму технологию приготовления понравившегося блюда!

Все блюда в Центрах здорового питания «Города Кафе» составлены в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 г. № 26.

Если в школах подходить к питанию учащихся продуманно, по схеме, предлагаемой «Городом Кафе», то количество случаев, когда по окончании 11-го класса мальчишки и девчонки получают проблемы с пищеварением и весом, уйдут в прошлое.


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Тэги: общество образование
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