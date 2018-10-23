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Обзор недели: игры церковных престолов

23.10.2018 21:30 1 219 Дмитрий Ивьев
Обзор недели: игры церковных престолов

В среду, 24 октября, в продажу поступает очередной номер «Калужского перекрестка», и мы продолжаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего номера.

Начнем знакомить вас с новым номером газеты с наших постоянных рубрик: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ знакомит читателей с событиями прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике студентка Полина НОВИКОВА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Обзор недели

 

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:

Для уставших ждать выхода последнего сезона «Игры престолов» новостные ленты прошлой недели предложили не менее интригующий сюжет — борьбу православных патриархатов. Журналисты государственных СМИ мгновенно перековались в специалистов по церковно-каноническим вопросам и уверенно оперируют таинственными словами «томос», «автокефалия», «евхаристическое общение».

Предпринята ещё одна попытка мобилизации россиян. На роль «Обама-чмо» выдвинут Константинопольский патриарх Варфоломей. Со своим проамериканским Синодом он совершил что-то настолько неканоничное, что эту неканоничность пришлось осудить на Совете безопасности во главе с президентом Путиным.

А Синод во главе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом вынужден был с недружественными архиереями НАТО разорвать отношения. Верующим РПЦ МП теперь запрещается молиться вместе с константинопольскими отщепенцами и не рекомендуется паломничать на Афон, духовность которого — по решению Синода— мгновенно испортилась. Очень хорошо, что Церковь у нас вне политики.

Но кроме сакральных есть и обыденные новости.

Сбербанк повысил ставку по ипотеке. Теперь она составляет 9,2% годовых вместо 8,6. Кредит на покупку квартиры в строящемся доме — 7,5% вместо 7,1. Так надёжнее.

Правительство и Госдума продолжают изыскивать средства для улучшения жизни россиян. Депутаты не смогли остаться равнодушными к денежным излишкам, оседающим в карманах самозанятых граждан.

– Мы предлагаем в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил, — поделился своей задумкой председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

Рассмотрение пакета поправок к законопроекту о налогообложении самозанятых намечено на 25 октября. В режиме эксперимента закон заработает 1 января 2019 года в передовых регионах страны — в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

Наконец, новость, без всякой иронии, позитивная. ВЦИОМ отмечает возросшую общественную активность россиян. Две трети из них участвуют в благоустройстве городских территорий, в оказании помощи нуждающимся, в сборе денег и вещей для людей, оказавшихся в тяжёлом положении и т.п. Волонтёрством занимается 22% молодежи.

Приостановление сноса исторических домов в Боровске —лишь одно из подтверждений отмеченной ВЦИОМом активности.

Новости. Личный взгляд

 

Что запомнилось на прошлой неделе Полине Новиковой, студентке Института естествознания Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского:

— Мы с одногруппниками и с нашим преподавателем — кандидатом биологических наук Евгением Львовичем Констатиновым — осуществили выездную экскурсию в Москву, в Дарвиновский музей.

7 октября Государственному Дарвиновскому музею — крупнейшему естественнонаучному музею Европы — исполнилось 111 лет. И это отличное напоминание всем, кто ещё там не был, что надо срочно это сделать! Экспозиция захватит и вызовет интерес не только у взрослых, но и у самых маленьких посетителей! Каждое третье воскресенье месяца вход в музей бесплатный.

— 17 октября в Буэнос-Айресе обнинские волейболистки Мария Бочарова и Мария Воронина в финале олимпийского турнира по пляжному волейболу принесли сборной России 26-е «золото» на III летних Юношеских играх.

— На прошлой неделе, позапрошлой и всех предыдущих на меня и моё настроение влияли музыка и книги.

Они многогранны и неисчерпаемы, способны изменить настроение и вдохновить на позитивные свершения! Каждый может найти себе исполнителя или книжный жанр по душе. Для этого я завела свой музыкально-книжный видеоблог на YouTube — «Work and Walk», в котором делюсь с людьми тем, чьё музыкальное творчество и какие книги сделали меня лучше.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

  • 30 октября. 75 лет назад (30.10.1943) удостоен звания Героя Советского Союза Бычков Николай Васильевич (5.12.1924–30.10.1962), участник боёв за Днепр. Командир минометного расчёта, несколько раз был ранен, но поля боя не покинул и лично уничтожил более двух десятков гитлеровцев. Родился в д. Асеевки Ферзиковского района, похоронен в д. Сашкино Ферзиковского района.
     
  • 30 октября. 80 лет исполнилось Юрию Николаевичу Столярову (30.10.1938), учёному-библиотековеду, доктору педагогических наук, профессору, президенту Отделения «Библиотековедение» Международной академии информатизации. Первым местом его работы была Калужская областная библиотека им. В. Г. Белинского (1960–1966).
     
  • 31 октября. 240 лет назад (1778) был утверждён генеральный план архитектурной застройки городов Тарусы и Медыни.
     
  • 31 октября. 90 лет назад (1928) вышел первый номер Людиновской районной газеты. За время существования газета сменила своё название трижды: 1928 (октябрь)-1930 (26 сентября) — «Грохот станков»; 1930 (23 октября)-1937 (5 января) — «Людиновский пролетарий»; 1937 — «Людиновский рабочий».
     
  • 31 октября. 75 лет назад (1943) открылась Кондровская школа фабрично-заводского обучения для подготовки квалифицированных кадров бумажного производства и других рабочих профессий.
     
  • 31 октября. 55 лет назад (1963) в Калужской области было создано единое электросетевое предприятие — Калужские электрические сети. Ключевая веха в истории калужской электроэнергетики — создание в январе 1993 года ОАО «Калугаэнерго», которое стало преемником Калужских электрических сетей. У истоков развития электроэнергетики в Калужской области стоял Борис Кипелов, ныне он возглавляет совет ветеранов «Калугаэнерго».
     
  • 31 октября. 30 лет назад (1988) создан Колюпановский ансамбль русских народных инструментов «Саратовские гармошки». Евгений Викторович Троценко после окончания консерватории в 1988 году приехал в Калугу и создал коллектив маленьких гармонистов.
     
  • 31 октября. 25 лет назад (1993) в Козельском районе создано фермерское хозяйство «НИЛ». Предприятие успешно развивается в наши дни.
     
  • 1 ноября. 225 лет назад (1793) калужский губернатор Пётр Петрович Долгоруков приказал открыть при Главном народном училище библиотеку. Это была первая публичная библиотека в Калуге. «Охотники до чтения книг» могли читать их в библиотеке бесплатно.

По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество
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