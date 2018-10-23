Обзор недели: игры церковных престолов

В среду, 24 октября, в продажу поступает очередной номер «Калужского перекрестка», и мы продолжаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего номера.

Начнем знакомить вас с новым номером газеты с наших постоянных рубрик: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ знакомит читателей с событиями прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике студентка Полина НОВИКОВА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: Для уставших ждать выхода последнего сезона «Игры престолов» новостные ленты прошлой недели предложили не менее интригующий сюжет — борьбу православных патриархатов. Журналисты государственных СМИ мгновенно перековались в специалистов по церковно-каноническим вопросам и уверенно оперируют таинственными словами «томос», «автокефалия», «евхаристическое общение». Предпринята ещё одна попытка мобилизации россиян. На роль «Обама-чмо» выдвинут Константинопольский патриарх Варфоломей. Со своим проамериканским Синодом он совершил что-то настолько неканоничное, что эту неканоничность пришлось осудить на Совете безопасности во главе с президентом Путиным.

А Синод во главе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом вынужден был с недружественными архиереями НАТО разорвать отношения. Верующим РПЦ МП теперь запрещается молиться вместе с константинопольскими отщепенцами и не рекомендуется паломничать на Афон, духовность которого — по решению Синода— мгновенно испортилась. Очень хорошо, что Церковь у нас вне политики.

Но кроме сакральных есть и обыденные новости.

Сбербанк повысил ставку по ипотеке. Теперь она составляет 9,2% годовых вместо 8,6. Кредит на покупку квартиры в строящемся доме — 7,5% вместо 7,1. Так надёжнее.

Правительство и Госдума продолжают изыскивать средства для улучшения жизни россиян. Депутаты не смогли остаться равнодушными к денежным излишкам, оседающим в карманах самозанятых граждан.

– Мы предлагаем в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил, — поделился своей задумкой председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

Рассмотрение пакета поправок к законопроекту о налогообложении самозанятых намечено на 25 октября. В режиме эксперимента закон заработает 1 января 2019 года в передовых регионах страны — в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

Наконец, новость, без всякой иронии, позитивная. ВЦИОМ отмечает возросшую общественную активность россиян. Две трети из них участвуют в благоустройстве городских территорий, в оказании помощи нуждающимся, в сборе денег и вещей для людей, оказавшихся в тяжёлом положении и т.п. Волонтёрством занимается 22% молодежи.

Приостановление сноса исторических домов в Боровске —лишь одно из подтверждений отмеченной ВЦИОМом активности.

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе Полине Новиковой, студентке Института естествознания Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского: — Мы с одногруппниками и с нашим преподавателем — кандидатом биологических наук Евгением Львовичем Констатиновым — осуществили выездную экскурсию в Москву, в Дарвиновский музей. 7 октября Государственному Дарвиновскому музею — крупнейшему естественнонаучному музею Европы — исполнилось 111 лет. И это отличное напоминание всем, кто ещё там не был, что надо срочно это сделать! Экспозиция захватит и вызовет интерес не только у взрослых, но и у самых маленьких посетителей! Каждое третье воскресенье месяца вход в музей бесплатный.

— 17 октября в Буэнос-Айресе обнинские волейболистки Мария Бочарова и Мария Воронина в финале олимпийского турнира по пляжному волейболу принесли сборной России 26-е «золото» на III летних Юношеских играх.

— На прошлой неделе, позапрошлой и всех предыдущих на меня и моё настроение влияли музыка и книги.

Они многогранны и неисчерпаемы, способны изменить настроение и вдохновить на позитивные свершения! Каждый может найти себе исполнителя или книжный жанр по душе. Для этого я завела свой музыкально-книжный видеоблог на YouTube — «Work and Walk», в котором делюсь с людьми тем, чьё музыкальное творчество и какие книги сделали меня лучше.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

30 октября. 75 лет назад (30.10.1943) удостоен звания Героя Советского Союза Бычков Николай Васильевич (5.12.1924–30.10.1962), участник боёв за Днепр. Командир минометного расчёта, несколько раз был ранен, но поля боя не покинул и лично уничтожил более двух десятков гитлеровцев. Родился в д. Асеевки Ферзиковского района, похоронен в д. Сашкино Ферзиковского района.



75 лет назад (30.10.1943) удостоен звания Героя Советского Союза Бычков Николай Васильевич (5.12.1924–30.10.1962), участник боёв за Днепр. Командир минометного расчёта, несколько раз был ранен, но поля боя не покинул и лично уничтожил более двух десятков гитлеровцев. Родился в д. Асеевки Ферзиковского района, похоронен в д. Сашкино Ферзиковского района. 30 октября. 80 лет исполнилось Юрию Николаевичу Столярову (30.10.1938), учёному-библиотековеду, доктору педагогических наук, профессору, президенту Отделения «Библиотековедение» Международной академии информатизации. Первым местом его работы была Калужская областная библиотека им. В. Г. Белинского (1960–1966).



80 лет исполнилось Юрию Николаевичу Столярову (30.10.1938), учёному-библиотековеду, доктору педагогических наук, профессору, президенту Отделения «Библиотековедение» Международной академии информатизации. Первым местом его работы была Калужская областная библиотека им. В. Г. Белинского (1960–1966). 31 октября. 240 лет назад (1778) был утверждён генеральный план архитектурной застройки городов Тарусы и Медыни.



240 лет назад (1778) был утверждён генеральный план архитектурной застройки городов Тарусы и Медыни. 31 октября. 90 лет назад (1928) вышел первый номер Людиновской районной газеты. За время существования газета сменила своё название трижды: 1928 (октябрь)-1930 (26 сентября) — «Грохот станков»; 1930 (23 октября)-1937 (5 января) — «Людиновский пролетарий»; 1937 — «Людиновский рабочий».



90 лет назад (1928) вышел первый номер Людиновской районной газеты. За время существования газета сменила своё название трижды: 1928 (октябрь)-1930 (26 сентября) — «Грохот станков»; 1930 (23 октября)-1937 (5 января) — «Людиновский пролетарий»; 1937 — «Людиновский рабочий». 31 октября. 75 лет назад (1943) открылась Кондровская школа фабрично-заводского обучения для подготовки квалифицированных кадров бумажного производства и других рабочих профессий.



75 лет назад (1943) открылась Кондровская школа фабрично-заводского обучения для подготовки квалифицированных кадров бумажного производства и других рабочих профессий. 31 октября. 55 лет назад (1963) в Калужской области было создано единое электросетевое предприятие — Калужские электрические сети. Ключевая веха в истории калужской электроэнергетики — создание в январе 1993 года ОАО «Калугаэнерго», которое стало преемником Калужских электрических сетей. У истоков развития электроэнергетики в Калужской области стоял Борис Кипелов, ныне он возглавляет совет ветеранов «Калугаэнерго».



55 лет назад (1963) в Калужской области было создано единое электросетевое предприятие — Калужские электрические сети. Ключевая веха в истории калужской электроэнергетики — создание в январе 1993 года ОАО «Калугаэнерго», которое стало преемником Калужских электрических сетей. У истоков развития электроэнергетики в Калужской области стоял Борис Кипелов, ныне он возглавляет совет ветеранов «Калугаэнерго». 31 октября. 30 лет назад (1988) создан Колюпановский ансамбль русских народных инструментов «Саратовские гармошки». Евгений Викторович Троценко после окончания консерватории в 1988 году приехал в Калугу и создал коллектив маленьких гармонистов.



30 лет назад (1988) создан Колюпановский ансамбль русских народных инструментов «Саратовские гармошки». Евгений Викторович Троценко после окончания консерватории в 1988 году приехал в Калугу и создал коллектив маленьких гармонистов. 31 октября . 25 лет назад (1993) в Козельском районе создано фермерское хозяйство «НИЛ». Предприятие успешно развивается в наши дни.



. 25 лет назад (1993) в Козельском районе создано фермерское хозяйство «НИЛ». Предприятие успешно развивается в наши дни. 1 ноября. 225 лет назад (1793) калужский губернатор Пётр Петрович Долгоруков приказал открыть при Главном народном училище библиотеку. Это была первая публичная библиотека в Калуге. «Охотники до чтения книг» могли читать их в библиотеке бесплатно.

По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!