Обзор недели: игры церковных престолов

В среду, 24 октября, в продажу поступает очередной номер «Калужского перекрестка», и мы продолжаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего номера.
Начнем знакомить вас с новым номером газеты с наших постоянных рубрик: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ знакомит читателей с событиями прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике студентка Полина НОВИКОВА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.
Обзор недели
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Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:
Для уставших ждать выхода последнего сезона «Игры престолов» новостные ленты прошлой недели предложили не менее интригующий сюжет — борьбу православных патриархатов. Журналисты государственных СМИ мгновенно перековались в специалистов по церковно-каноническим вопросам и уверенно оперируют таинственными словами «томос», «автокефалия», «евхаристическое общение».
Предпринята ещё одна попытка мобилизации россиян. На роль «Обама-чмо» выдвинут Константинопольский патриарх Варфоломей. Со своим проамериканским Синодом он совершил что-то настолько неканоничное, что эту неканоничность пришлось осудить на Совете безопасности во главе с президентом Путиным.
А Синод во главе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом вынужден был с недружественными архиереями НАТО разорвать отношения. Верующим РПЦ МП теперь запрещается молиться вместе с константинопольскими отщепенцами и не рекомендуется паломничать на Афон, духовность которого — по решению Синода— мгновенно испортилась. Очень хорошо, что Церковь у нас вне политики.
Но кроме сакральных есть и обыденные новости.
Сбербанк повысил ставку по ипотеке. Теперь она составляет 9,2% годовых вместо 8,6. Кредит на покупку квартиры в строящемся доме — 7,5% вместо 7,1. Так надёжнее.
Правительство и Госдума продолжают изыскивать средства для улучшения жизни россиян. Депутаты не смогли остаться равнодушными к денежным излишкам, оседающим в карманах самозанятых граждан.
– Мы предлагаем в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил, — поделился своей задумкой председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров.
Рассмотрение пакета поправок к законопроекту о налогообложении самозанятых намечено на 25 октября. В режиме эксперимента закон заработает 1 января 2019 года в передовых регионах страны — в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.
Наконец, новость, без всякой иронии, позитивная. ВЦИОМ отмечает возросшую общественную активность россиян. Две трети из них участвуют в благоустройстве городских территорий, в оказании помощи нуждающимся, в сборе денег и вещей для людей, оказавшихся в тяжёлом положении и т.п. Волонтёрством занимается 22% молодежи.
Приостановление сноса исторических домов в Боровске —лишь одно из подтверждений отмеченной ВЦИОМом активности.
Новости. Личный взгляд
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Что запомнилось на прошлой неделе Полине Новиковой, студентке Института естествознания Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского:
— Мы с одногруппниками и с нашим преподавателем — кандидатом биологических наук Евгением Львовичем Констатиновым — осуществили выездную экскурсию в Москву, в Дарвиновский музей.
7 октября Государственному Дарвиновскому музею — крупнейшему естественнонаучному музею Европы — исполнилось 111 лет. И это отличное напоминание всем, кто ещё там не был, что надо срочно это сделать! Экспозиция захватит и вызовет интерес не только у взрослых, но и у самых маленьких посетителей! Каждое третье воскресенье месяца вход в музей бесплатный.
— 17 октября в Буэнос-Айресе обнинские волейболистки Мария Бочарова и Мария Воронина в финале олимпийского турнира по пляжному волейболу принесли сборной России 26-е «золото» на III летних Юношеских играх.
— На прошлой неделе, позапрошлой и всех предыдущих на меня и моё настроение влияли музыка и книги.
Они многогранны и неисчерпаемы, способны изменить настроение и вдохновить на позитивные свершения! Каждый может найти себе исполнителя или книжный жанр по душе. Для этого я завела свой музыкально-книжный видеоблог на YouTube — «Work and Walk», в котором делюсь с людьми тем, чьё музыкальное творчество и какие книги сделали меня лучше.
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
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По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
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