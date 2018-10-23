Поисковики ищут родственников погибшего красноармейца

Московский поисковый отряд «Обелиск» два года ищет родных погибшего красноармейца. На днях об этом сообщили волонтёры.
Демякин (Денякин) Василий Максимович родился в 1911 году в деревне Шемякино Малоярославецкого района.
Служил в 1316 стрелковом полку, 17 стрелковой дивизии, 33 Армии Западного фронта. Умер от ран 27 августа 1942 года в 292 медсанбате 17 стрелковой дивизии. Его останки на месте бывшего госпитального захоронения были обнаружены в 2016 году. Красноармейца перезахоронили в братской могиле в селе Васильевское Смоленской области.
- Ищем родных бойца. Хотим передать им документы и адрес современного места захоронения, чтобы они смогли приехать и поклониться памяти близкого им человека, - говорят поисковики.
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