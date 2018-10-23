После трагедии в Керчи проверяют безопасность калужских учебных заведений

После трагедии в Керчи в Калуге началась проверка безопасности учебных заведений. По словам заместителя губернатора Василия БЫКАДОРОВА, результаты оказалась неудовлетворительными.
- Были проверены четыре объекта министерства образования. На всех оценка за безопасность объективная, причем оценка - «неудовлетворительно». Это, прежде всего, неучастие личное руководителей четырёх школ – медицинский колледж, 9 школа, музыкальная школа, - сказал на совещании в правительстве в понедельник, 22 октября, Быкадоров, так и не назвав четвёртое заведение. - Есть объективные причины, есть - субъективные. Масса претензий на неудовлетворительное выполнение обязанностей теми ЧОПами, которые вы сами выбрали для того, чтобы они охраняли.
На этой и на следующей неделях заместитель губернатора пообещал провести проверки учебных заведений в районах.
- Исходя из того, что случилось в Керчи, всё-таки проведите комплекс мероприятий на упреждение, направленный на обеспечение морально-психологического климата в классах, в школах и в своих коллективах в том числе, - обратился Быкадоров к присутствующим. - Понятно, что сетка вещания общероссийских каналов не нами с вами формируется, где показывают насилие и, прежде всего, не на территории нашей великой и необъятной Родины. Но это, как метастазы, переходит и на наше общество. Давайте конкретно заниматься. Каждый на своём направлении.
- Знаете, что самое обидное - там везде есть наши затраты, - сказал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Охрану мы содержим, кнопки мы оплачиваем. Затраты идут, а работы нет. В первую очередь, руководитель любого учреждения должен думать о безопасности. Это не так уж сложно сделать – организовать работу по-настоящему.
В пример губернатор привёл США:
- Вот случилось 11 сентября там, в Соединенных Штатах, попробуйте вы теперь пройти в какую-нибудь школу в этой стране. Никто не пройдет, мышь не проползет! А у нас как будто ничего не происходит. Благодушествуем.
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