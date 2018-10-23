Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Вторник, 23 октября
$ 65.31 0.51
75.37 0.05
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

После трагедии в Керчи проверяют безопасность калужских учебных заведений

23.10.2018 15:15 5 363 Елена Французова
После трагедии в Керчи проверяют безопасность калужских учебных заведений

После трагедии в Керчи в Калуге началась проверка безопасности учебных заведений. По словам заместителя губернатора Василия БЫКАДОРОВА, результаты оказалась неудовлетворительными.

- Были проверены четыре объекта министерства образования. На всех оценка за безопасность объективная, причем оценка - «неудовлетворительно». Это, прежде всего, неучастие личное руководителей четырёх школ – медицинский колледж, 9 школа, музыкальная школа, - сказал на совещании в правительстве в понедельник, 22 октября, Быкадоров, так и не назвав четвёртое заведение. - Есть объективные причины, есть - субъективные. Масса претензий на неудовлетворительное выполнение обязанностей теми ЧОПами, которые вы сами выбрали для того, чтобы они охраняли.

На этой и на следующей неделях заместитель губернатора пообещал провести проверки учебных заведений в районах.

- Исходя из того, что случилось в Керчи, всё-таки проведите комплекс мероприятий на упреждение, направленный на обеспечение морально-психологического климата в классах, в школах и в своих коллективах в том числе, - обратился Быкадоров к присутствующим. - Понятно, что сетка вещания общероссийских каналов не нами с вами формируется, где показывают насилие и, прежде всего, не на территории нашей великой и необъятной Родины. Но это, как метастазы, переходит и на наше общество. Давайте конкретно заниматься. Каждый на своём направлении.

- Знаете, что самое обидное - там везде есть наши затраты, - сказал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Охрану мы содержим, кнопки мы оплачиваем. Затраты идут, а работы нет. В первую очередь, руководитель любого учреждения должен думать о безопасности. Это не так уж сложно сделать – организовать работу по-настоящему.

В пример губернатор привёл США:

- Вот случилось 11 сентября там, в Соединенных Штатах, попробуйте вы теперь пройти в какую-нибудь школу в этой стране. Никто не пройдет, мышь не проползет! А у нас как будто ничего не происходит. Благодушествуем.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: общество василий быкадоров анатолий артамонов
Еще новости из рубрики «Общество»

Поисковики ищут родственников погибшего красноармейца 23.10.2018 16:16

Вакханалия в Боровске: как волонтёры спасают приговорённые дома 23.10.2018 14:14

Лечение вен лазером в Клинике Боли стало эффективнее и дешевле 23.10.2018 10:58

Албания: яхты олигархов и бункер вождя-параноика 22.10.2018 21:30

«Орбиты планет» установят между музеем космонавтики и ИКЦ 21.10.2018 16:20


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 24 октября, 18:00
Программа, посвященная 100-летию образования ВЛКСМ
Обнинск
пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 30 ноября, 10:00
Выставка «Мой любимый Полотняный»
п. Полотняный Завод, музей
пн 31 декабря, 18:30
Выставка «Ремесло из прошлого»
п. Полотняный Завод, музей

Для детей

ср 24 октября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
чт 25 октября, 19:00
«МультиКосмос»
Филармония
сб 27 октября, 12:00
Курсы для детей по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 27 октября, 14:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров

Концерты

вт 23 октября, 19:00
«Уральские пельмени»
Арена КТЗ, ДК
ср 24 октября, 19:00
Жанна Бичевская
Филармония
пт 26 октября, 19:00
Сергей Лазарев в Калуге НОВОЕ ШОУ «N TOUR»
Филармония
ср 24 октября, 19:00
Otto Dix
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Тайна магазина игрушек
Смолфут
Человек на Луне
Без меня
Новости компаний

«Ростелеком» модернизирует уличное освещение в Малоярославце

Калужане потратили по миллиону минут мобильной связи от «Ростелекома»

Телеметрия от «Ростелекома» принесла в дома Обнинска комфорт, а в семьи – экономию

«Ростелеком» предложил общаться нон-стоп

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Новости партнеров

CRM-система как фактор роста бизнеса

К чему снится сауна: толкование сна по сонникам

Как выбрать подходящую микроволновую печь. Поможет промокод Техпорт

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.