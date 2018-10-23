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Лечение вен лазером в Клинике Боли стало эффективнее и дешевле

23.10.2018 10:58 1 1131
Лечение вен лазером в Клинике Боли стало эффективнее и дешевле

Лечение вен лазером делают в Калужской области около двух лет. В Клинике Боли уже провели порядка 250 таких операций, которые даже операциями назвать сложно: процедура делается без разреза, через прокол кожи. Через 1-2 часа человек уже уходит домой, причем большинство пациентов даже не считают нужным брать больничный.

Если раньше этот метод подразумевал только лазерную коагуляцию вен, то сейчас специалисты Клиники Боли научились сочетать три способа лечения в одной процедуре:

  1. Большая подкожная вена "запаивается" изнутри специальным лазером.
  2. Вены среднего размера удаляются через прокол кожи специальным инструментом (минифлбэктомия).
  3. Самые мелкие вены "заклеиваются" специальной пеной (склеротерапия).
     

В результате сосудистый хирург-флеболог приводит в порядок всю венозную систему ноги. Лечение позволяет предотвратить возможное образование тромба и смертельно опасную тромбоэмболию легочной артерии, а также сделать ноги более красивыми, избавившись от выступающих вен и сосудистых «звездочек».

Благодаря сочетанию трех методик в одной процедуре стоимость лечения удалось снизить примерно на 20%.

Лечение позволяет получить стойкий эффект: вены, подвергшиеся лазерному воздействию, закрываются навсегда и больше не беспокоят пациента. В некоторых случаях через несколько лет под кожей могут проявиться вены, которые на момент манипуляции не были расширены и не обрабатывались лазером. Они уже не представляют опасности как источники тромбов и легко устраняются недорогой пенной склеротерапией.

Противопоказаний для лазерного лечения вен немного: заболевания в острой стадии и декомпенсированные хронические заболевания.

В Клинике Боли сосудистый хирург во время приема пациента проводит ультразвуковое исследование, что позволяет точно определить стадию заболевания и выбрать тактику лечения. Лазерную терапию можно применить на любой стадии варикозной болезни ног. Исключение - запущенная варикозная болезнь, когда диаметр вен составляет несколько сантиметров. В Клинике Боли готовы помочь и таким пациентом, но метод лечения в этом случае - только открытая операция.

Новый метод лечения привез в Калугу сердечно-сосудистый хирург из Москвы Хачатур Михайлович Кургинян. Он провел обучение двух врачей Клиники Боли - Михаила Юрьевича  Иванова и Евгения Геннадьевича Федорова, и сейчас в нашем городе только они владеют этой уникальной методикой. В Клинике Боли имеется самый современный лазер с радиальными световодами и аппарат УЗИ высокого класса.

Лазерное лечение при варикозной болезни - это высокоэффективный малотравматичный метод, который ничуть не уступает, а во многом и превосходит традиционные открытые вмешательства.

Лиц. № ЛО-40-01-001144 от 28 декабря 2015 г.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом


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Тэги: общество peклама клиника боли здоровье
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