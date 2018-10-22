Албания: яхты олигархов и бункер вождя-параноика

Саранда — небольшой курортный городок напротив греческого острова Корфу.

Калужане Ольга, Иван и Павел КИЧЁВЫ провели отпуск в этой загадочной стране.

— Албанию для отдыха выбрали, потому что туда не нужна виза, — рассказывает Иван. — Поездку спланировали самостоятельно. Через Интернет забронировали двухкомнатные апартаменты недалеко от моря, купили билеты на самолёт. Добираться неудобно, два дня теряются. Из России летают туда турки. Есть только регулярные рейсы с пересадкой в Стамбуле. Ночь пришлось провести в турецком аэропорту. Прилетели в Стамбул поздно вечером, а рано утром у нас уже был самолёт в Тирану — столицу Албании. От Тираны до курортной Саранды ещё 6 часов на обычном рейсовом автобусе, часть дороги — по серпантину. Там не разгонишься, все едут медленно, поэтому и добираться долго.

Море прохладное

— Саранда — небольшой курортный городок напротив греческого острова Корфу, не больше 30 тыс. населения. Производит впечатление очень маленького, буквально как Козельск. Но красиво: окружённая горами бухта, лазурное Ионическое море. В исторической части города — развалины древней синагоги и крепость на вершине горы. Дайверам будет интересен немецкий корабль, затопленный во время Второй мировой войны на трёхметровой глубине в центре бухты. В часе езды есть развалины античного города с древним амфитеатром.

Мы жили в многоквартирном доме. Снимали квартиру у местного мажора. Его родители занимаются строительным бизнесом, а он сдаёт квартиры. Первый раз жили так близко к морю: дорогу переходишь — и пляж. Он бесплатный, а шезлонги и зонтики — за деньги. Ионическое море чистое, спокойное, но прохладное. Несмотря на то что Саранда стоит в бухте, всё равно не прогревается. Набережная тянется вдоль всего города. Вечером здесь променад и жизнь кипит.

Самая дорогая яхта в мире

— Саранда в последнее время стала перевалочным пунктом для яхт. На набережной они стоят, как на параде. Прямо Монте-Карло! Роскошные яхты заходят в бухту, швартуются, заправляются (их владельцы в это время ходят по местным ресторанчикам) и отчаливают. Периодически появляются громадные круизные лайнеры и стоят всего несколько часов. Туристы не успеют спуститься на берег, как уже пора плыть дальше.

В порт Саранды заходила и яхта олигарха Мельниченко — самая дорогая в мире.

Пришвартовалась здесь и знаменитая новая яхта олигарха Мельниченко. Это чудо надо видеть! Оригинальная форма, 8 палуб, гигантские 100-метровые мачты из углеволокна, вертолётная площадка, иллюминаторы из пуленепробиваемого стекла, подводная смотровая комната, выдвигающиеся балкончики и террасы… Я в Интернет залез, прочитал, что это самая дорогая яхта в мире. Её стоимость оценивают в 400 млн. евро. Уникальная посудина! Первая ассоциация, когда мы её увидели,— «Наутилус» Жюля Верна. Страшненькая такая… Но впечатление производит. Она заправилась — мужики ходили и швабрами терли её с той стороны, которой она к порту стояла, — и отчалила.

Ужин по-албански

— В аэропорту мы сразу поменяли 100 евро на местные леки, чтобы на автобусе доехать до города. По пути остановились перекусить. Зашли в кафешку, смотрим меню — цены с кучей нулей. Ничего непонятно. Что взять, тоже непонятно. Есть особо не хотелось, заказали то, что и люди за соседним столиком. Нам принесли кучку риса с тремя кусочками мяса. Приходит официант, я ему протягиваю сразу несколько купюр. Он вытаскивает самую мелкую, рублей 180 на наши деньги. И это за троих!

А куча нулей — из-за недавней деноминации, меню им лень было обновить. Цены в кафе и ресторанах низкие. Мы втроём максимум на 30 евро ужинали. Дорогие напитки, но всё равно дешевле, чем у нас. Стакан свежевыжатого сока стоит примерно 180 рублей. И цены во всех кафешках одинаковые.

Рыба и морепродукты свежие. Утром моряки привозят в магазины и рестораны свой улов, поэтому ассортимент каждый день разный в зависимости от того, что поймали.

Мы нашли классный рыбный ресторан, где брать на вынос стоило в 2 раза дешевле. В меню дорада или сибас — чуть больше 500 рублей, а на вынос в 300 рублей обходится. И мы неделю туда ходили за ужином.

Встречались и совсем дешёвые предложения: килограмм ягнятины в кафе — 360 рублей. А самым дорогим блюдом в меню был омар — 18 тыс. лек, это примерно 10 тыс. рублей. В принципе для большой компании нормально.

Попробовали рыбу-змею — ничего особенного. Привычные нам треска и окунь гораздо вкуснее. Мне кажется, рыба-змея — это обыкновенный угорь.

Креветки брали. Королевские — большие, но самые вкусные мелкие. Заказывали мусаку, курицу, ризотто с трюфелями — там этих трюфелей не видно и не слышно. Может быть, мы просто не знаем их вкус, и уловить его в небольшом количестве соуса сложно. А стейки у них суховаты, причём в ресторане они самые дорогие — 1000–1200 лек.

Больше всего мне понравилось национальное албанское блюдо — запечённый под ­йогуртом ягнёнок. Мясо очень нежное, с разными пряностями. Подаётся в горшочке под шапкой густого йогурта, запекается в духовке. Действительно вкусно!

Цены в меню — и в леках, и в евро. Обидно, что карточки почти нигде не берут. Поэтому запасайтесь наличкой.

Озеро и замок

— Первую неделю мы просто отдыхали на море. Потом приелось, и решили поездить по окрестностям. Примерно в часе езды от Саранды есть карстовый источник «Голубой глаз». Мы прямо на улице взяли такси и доехали до этого места. Вода в источнике необычного цвета — голубая, а по краям тёмно-синяя. И ледяная! Источник глубокий, примерно 60 метров. Снизу бьёт столб воды, как обратный водопад. Вода, вырываясь наружу, бурлит и пузырится. Заходишь по колено, от холода ноги сводит. Но некоторые даже купались и прыгали с парапета смотровой площадки в воду. Чтобы сфотографироваться, приходилось терпеть, стоя неподвижно в ледяной воде, и дожидаться просвета в нескончаемом ­потоке людей.

Источник «Голубой глаз».

Из этого источника берёт начало речка, которая впадает в море. Вокруг красиво, шумит вода, стрекочут цикады. Но делать особо нечего. Полчаса там побыли и поехали обратно. Таксист всё это время нас ждал. Поездка туда и обратно обошлась на троих в 46 евро. А экскурсия туда стоит 25 евро с человека. В её неё, правда, входит ланч без напитков. Поэтому лучше путешествовать самостоятельно, всё недалеко.

Съездили посмотреть старинный замок Лекурси на горе. Его в XVI веке предположительно построил султан Сулейман. Вид с высоты на Саранду и окрестности просто потрясающий. Но от замка остались одни руины, и наверху сделали ресторан со смотровой площадкой.

Ещё посетили Ксамиль. Город меньше, чем Саранда. В нём одни отели. И очень красивая береговая линия. Вода в море кристально чистая, бирюзовая. Сюда можно съездить, только чтобы покупаться и полюбоваться природой. Но на пляже не протолкнуться, и можно устроиться только на платных лежаках.

Города отстраиваются

— Живут албанцы в основном туризмом и сельским хозяйством. Молодёжь хорошо знает английский. Страна бедная, но гордая. Все местные аккуратно, чисто одеты. Прямо модники! Может, потому что Италия рядом… На лавочках перед домами, как раньше и в наших дворах, сидят интеллигентные пенсионеры в белых рубашках, шляпах, с газетками.

Города начинают отстраи­вать. Есть современные здания, но в основном это гостиницы, торговые центры. Старые дома страшные, из красного кирпича — облезлые и кривые. По телевизору показывают забавное албанское кино наподобие старых советских фильмов — про дедушек-пастухов, которые приехали из деревни в город. Есть 6 российских каналов без рекламы, Интернет хорошо работает.

Назад, в СССР

— Пару дней перед отъездом мы жили в столице Албании — Тиране, в центре города, на главной площади. Напротив дома — большой торговый центр, этажей 8. Там вещей накупили, в основном всё турецкое, но качественное.

Погуляли по городу, по музеям походили. Побывали в бункере. Это музей «Бунк­Арт» — секретное убежище местного диктатора Энвера Ходжи, который 40 лет правил Албанией. Ходжи панически боялся ядерной войны. Со временем, став параноиком, он настроил по всей стране больше 700 тысяч бункеров и дотов. В них помещалось всё население Албании. До сих пор то и дело наталкиваешься на торчащие из-под земли круглые, заросшие травой сооружения. Некоторым даже нашли применение.

В бункере Энвера Ходжи в Тиране.

Самый большой бункер Тираны был построен в начале 70-х годов. Там албанцы сохранили островок социализма. Бункер огромный, внутри горы. Его строили так, чтобы при прямом попадании ядерной ракеты он остался цел. Длинный коридор с множеством комнат. Одно из помещений оформлено в стиле типичной советской квартиры: старая мебель, чёрно-белый телевизор, по которому показывают местную программу «Время» про высокие урожаи. Мы будто вернулись домой, но в 1970 год. Есть магазин, как сельпо — с механическими весами и гирями, комнаты диктатора, военных, обслуги, залы для совещаний, туалет с красным унитазом. В Тиране был даже подземный военный аэродром. Много документов, фото с похорон диктатора, где все плачут, как по команде. Оказывается, албанцы разрабатывали химоружие. Есть мерзкий зальчик, где показывают фильм, как люди в противогазах гонят овец в облака газа зарина. Они падают, корчатся…

Мрачноватое место. Нас таким не удивишь, а западным туристам в диковинку. Бункер никогда не использовали по назначению. Атомная война не случилась. Умер Ходжа через несколько лет после окончания строительства. В центре Тираны есть странная пирамида, построенная по проекту дочери Ходжа после его смерти. Похожа на мавзолей. Одно время там был музей, посвящённый жизни Энвера Ходжи. Власть сменилась, музей переделали в концертный зал. А несколько лет назад пирамиду и вовсе забросили. Теперь её облюбовали местные любители граффити.

Албания, конечно, не тусовочное место. Но там отличная погода, красивая природа и дешёвая еда. Хорошая альтернатива раскрученной Турции, особенно если всё планировать самостоятельно. Интересно любителям необычных мест, ещё не затоптанных толпами наших туристов.

До сих пор в Албании натыкаешься на заброшенные бункеры.

На улицах можно встретить албанцев в народных костюмах.

В Тиране бункеры повсюду.

Ольга и Иван КИЧЁВЫ всегда путешествуют самостоятельно.

Пирамида в Тиране, спроектированная дочерью Ходжи, сейчас пустует.

Эта статья была опубликована в №42 газеты «Калужский перекресток» от 17.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве или бумажной версии.