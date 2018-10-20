Как дети увидели «северное сияние» в кабинете химии

Мы продолжаем рассказывать о выставке «Юннат-2018».

Педагоги из разных рай­онов области делились опытом выращивания различных растений, обменивались семенами и саженцами.

— Это у вас что за странная картошка? Синяя! Есть-то её хоть можно? — спрашивали педагоги у своих коллег.

— Можно, но страшно, — шутили те в ответ.

— Какие интересные сорта роз, поделитесь черенками после выставки?

Наряду с пришкольными участками был представлен и участок детского сада «Сказка» Малоярославецкого района. Здесь огородников растят с пелёнок.

Все — в сад!

— Нашему садику 35 лет. Он строился в лесополосе. Мы сохранили прекрасную берёзовую аллею, есть и собственный уголок леса, — рассказывает директор Надежда Сироткина. — Недаром же получилось, что наш сад идеально вписался в лесную полянку. У каждой группы свой огород — несколько грядок, за которыми помогают ухаживать дети. А ещё мы знакомим ребят с лекарственными травами. Дошколята знают, какие растения для чего применяют. Есть травы, которые помогают поддержать здоровье. Есть те, которые применяют от заболеваний. А лекарственные растения в виде икебаны поднимают настроение.

У каждой травы свой период сбора. Травы бывают безвредные и ядовитые. К последним, кстати, относится чистотел. Каждому растению мы даём краткую характеристику, с которой знакомим наших малышей. Дети делают гербарии, собирают лекарственные растения, вместе с родителями готовят интересные проекты.

Два урожая перцев

— Без ухода ничего не вырастет, — говорит директор Манинской средней общеобразовательной школы Людиновского района Галина НОВИКОВА, показывая привезённые на выставку растения.

Возле школы расположены две теплицы и множество разнообразных цветников. Отдельный участок отведён под овощи.

Ставить садово-огородные эксперименты школьники начинают уже в конце зимы, когда кабинет химии заставляют ящиками с рассадой.

— Рассады у нас всегда очень много! — говорит директор. — Все растения мы пронумеровываем, чтобы не перепутать сор­та. За ними ухаживают дети. Поскольку все овощи выращивают для питания учащихся, в качестве подкормки используем только органическое удобрение — навоз. С перцами дети так изумительно работают, что удаётся собрать два урожая за сезон. Всегда выращиваем по 30 сортов. Да и томатов не меньше. Нам очень понравились томаты перцевидные. Они сладкие, мясистые, без перегородок, семян внутри мало — всего 6–7. Подходят и для употребления в свежем виде, и для консервирования. Могу также отметить очень ранний гибрид «иван-да-марья». А вот плоды томата «северное сияние» нам показались несколько водянистыми.

В этом году погода была прекрасная, поэтому томаты мы от фитофторы ничем не обрабатывали. Понравился нам сорт баклажана «галина», один плод весил 1200 г. Высаживали его вместе с перцем. Ветки растений были выше роста детей.

— Мне больше всего нравится ухаживать за перцами, — говорит Кристина НИКОЛАЕНКО, ученица 9-го класса. — В феврале в кабинете химии и биологии мы уже начинаем высаживать семена. Потом пикируем растения.

— А мне больше по душе помидоры, — добавляет её одноклассница Ирина РОДИНА. — Мы обсуждаем с педагогами, как будем ухаживать: чем подкармливать, сколько раз поливать.

Школьники признаются, что для них очень важно видеть результат своего труда, вдвойне приятно, когда он оказывается частью блюд в школьной столовой.

А ученица 9-го класса Карина ПРОШКИНА сделала о баклажанах проект. Ещё с осени она начала подготавливать землю под посадку растений — продезинфицировала грунт. Для этого приготовила раствор из медного купороса: 2 столовые ложки медного купороса развела в 10 литрах тёплой воды.

Ода баклажанам

— Если почва плодородная, внесение удобрений не требуется, — пришла к выводу школьница. — А вот в суглинистый грунт необходимо внести одну столовую ложку сульфата калия или заменить его стаканом древесной золы — 1 стакан на 1 квадратный метр. Возможно использование перегнивших древесных опилок. Для лучшего удержания влаги вносят коричневый низинный торф — 5 литров на 1 квадратный метр.

Предварительно необходимо подготовить лунки для рассады. Под растения вносят золу, смешанную с землёй, в пропорции 1:1. Рассаду высаживают рядами на расстоянии 60 см друг от друга, расстояние между рядами — 45 см. Затем рассаду проливают. Для дополнительной дезинфекции можно пролить её слабым раствором марганцовки. Для выращивания в теплице лучше подойдут низкорослые гибриды «багира», «фиолетовое чудо». Через две недели после высадки рассады растения надо подкормить. Для этого подходят комплексные удобрения: нитрфоска, «Кемира Универсал», «Растворин». Многие огородники считают, что баклажаны надо регулярно пасынковать и обрезать листья. На самом деле низкорослые сорта не надо прищипывать и даже подвязывать. А вот высокорослые сорта без подвязки могут сломаться. Если растение очень крупное, можно делать подвязку трижды на одном стебле в разных местах. При этом важно делать так, чтобы не затенять рядом растущие растения.

Очень важно правильно поливать баклажаны. Первый полив делают через 5 дней после посадки. Для этого используют только подогретую до 25 градусов воду. Поливают растения утром под корень, стараясь не намочить нижние листья. Во время роста и формирования плодов баклажаны поливают не менее двух раз в неделю. Чтобы уменьшить испарение влаги, через 10–12 часов после полива почву рыхлят на глубину до 5 см.

Если теплица проветривается неправильно, на растениях может возникнуть гниль.

Для профилактики различных болезней растения обрабатывают «Фитоспарином» и «Цирконом». А различных вредителей собирают вручную.

Культурооборот

А в Губернаторском аграрном колледже не применяют удобрений…вообще. Как оказалось, участок, на котором сейчас выращивают культурные растения, много лет был отдан под бобовые травы. Учителя и учащиеся уверены, что за те годы он накопил запас питательных веществ, которые сейчас и отдаёт овощам.

— Каждый год мы меняем культуры местами, — говорит Галина ПУЛИНА, заведующая агрономическим отделением. — Например, если в этом году здесь росла картошка, значит в следующем — зерновые. В теплице у нас также культурооборот. Например, сначала здесь растут огурцы и перец, а там — помидоры и баклажаны, на следующий год меняем их местами. Картофель и капусту стараемся сажать так, чтобы была возможна механизированная обработка, так как площади посадок у нас очень большие. Мы выращиваем много кукурузы, только в этом году — 10 сор­тов. Урожай порадовал, даже среди картофеля мелочи практически не было.

Ученицы 9-го класса Манинской средней общеобразовательной школы Людиновского района Кристина НИКОЛАЕНКО и Ирина РОДИНА.

Представители детского сада «Сказка» Ирина Шмидт, Надежда Сироткина и Ирина ПИВОВАРОВА.

Эта статья была опубликована в №42 газеты «Калужский перекресток» от 17.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве или бумажной версии.