В армию или в цирк?

Калуга шефствует над малым ракетным кораблём «Мираж».

О том, чего ждать призывникам от осенней кампании, мы поговорили с военным комиссаром Октябрьского и Ленинского округов полковником Андреем ИВАНОВЫМ.

Для одних армия — школа жизни, для других — ­социальный лифт, для третьих — страшный сон. Но в любом случае между молодым человеком и службой есть промежуточное звено — призывной пункт. 1 октября этого года призыв начался по всей России, в том числе и в Калужской области. Комиссии сформированы и работают, осенняя кампания стартовала.

Урок географии

Калуга должна поставить в Вооружённые силы порядка 300 человек. По словам военкома, эта цифра с годами практически не меняется. Осенний призыв довольно своеобразный, потому что в него попадают ребята сразу после школы.

Результаты ЕГЭ действительны в течение нескольких лет, так что после армии не придётся сдавать дополнительные экзамены. А многие идут в войска, уже получив высшее образование. У обладателей дипломов вузов есть право выбора: можно отслужить год по призыву либо два по контракту.

Разница в том, что призывник находится на казарменном положении и имеет небольшое денежное довольствие. Контрактник же получает увеличенную зарплату и может выходить за пределы части.

Конечно, в любом случае служить придётся не в Калуге, но есть варианты совсем рядом: Наро-Фоминск, Алабино, Серпухов…

География призыва в этот раз получилась достаточно обширной: это и Северный флот (Санкт-Петербург, Калининград), и области ЦФО, и Южный военный округ.

— Дальше Урала ребят мы не посылаем, — говорит Андрей Иванов. — Кроме тех, кто хочет служить в ВДВ. Эти призывники отправляются в военно-учебный центр в Омске. Хотя есть ещё 76-я гвардейская воздушно-­десантная дивизия в Пскове, она самая элитная, с очень строгим отбором. Туда попадают абсолютно здоровые, занимающиеся спортом, без приводов в полицию. Ну и, конечно, необходимо иметь права категории B и C. Последнее касается не только частей ВДВ, но и спецназа, и морской пехоты. Вообще же ситуация со здоровьем призывников неровная. Процент «годности» в Калуге немного ниже областного, зато стало больше спортивных парней, действительно желающих служить. Работает пропаганда: военкомат проводит традиционные военно-спортивные игры «Зарница» и «Орлёнок», а также День призывника.

Великая сила кинематографа

Есть ребята, которые изъявили желание пойти на альтернативную службу. Таких совсем немного, буквально пара человек. Если выбираете такой вариант, важно вовремя оповестить военкомат.

Например, чтобы попасть на альтернативную службу в этом призыве, нужно было подать заявление до 1 апреля. Соответственно, если его написать сейчас, то служба начнётся весной.

Несколько лет назад «альтернативщики» служили в Московском цирке, убирали за зверями. Сейчас их берёт Почта России разносить письма в отдалённых регионах.

При этом Министерство обороны только выносит решение о призыве на альтернативную службу, а дальше с парнями работает Министерство труда. Люди должны доказать, почему они не могут служить в армии. Как правило, причиной называют вероисповедание.

Но, по словам Иванова, есть и те, кто решил стать пацифистом буквально за пару дней до начала призыва, посмотрев какой-­нибудь кровавый боевик.

Конечно, такие получают отказ.

Призывник и закон

Появились и некоторые законодательные изменения. Так, гражданин, который ранее фактически признавался негодным, теперь имеет право на переосвидетельствование плоть до конца призывного возраста. Важно отметить, что это именно право, а не обязанность. Часто причиной отказа становится не очень серьёзная и легко исправимая проблема, к примеру, недобор по весу. Но есть серьёзный нюанс: успешно пройдя комиссию, такой человек уже обязан служить в армии.

Ещё один процессуальный момент: граждане, которые не могут доказать законность своего освобождения от призыва, вместо военного билета получают справку. Это тоже документ воинского учёта, но он не даёт возможности работать на госслужбе и в силовых структурах.

Поэтому Андрей Иванов рекомендует тем, у кого заканчивается призывной возраст, но по каким-то причинам им ещё не приходили повестки, самим явиться в военкомат и напомнить о себе. Постановка на воинский учёт — обязанность гражданина, уведомлять его об этом никто не должен. Это касается и тех, кто только принимает российское гражданство. Иногда такие люди обращаются в суд, чтобы получить военный билет вместо справки, и почти всегда проигрывают его.

Зато настоящих уклонистов, которые «бегают» от призыва, практически не осталось, их можно пересчитать по пальцам.

Военкомат поддерживает связь с калужанами и после призыва. Андрей Иванов говорит, что не последнюю роль в этом играют личные контакты:

— Есть некоторые части, командиров которых мы знаем, и время от времени туда приезжаем. В этом году посетили наших моряков в Севастополе. Они служат на малом ракетном корабле «Мираж», над которым шефствует Калуга. Неплохие отношения и с частями в Чехове. Тем, кто отслужил, мы всегда готовы дать рекомендации, если они хотят работать в органах внутренних дел или пойти в военное училище.

Эта статья была опубликована в №42 газеты «Калужский перекресток» от 17.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве или бумажной версии.