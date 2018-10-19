Храмы, которые мы потеряли

Алексеевская церковь находилась на нынешней ул. Карла Либкнехта.

После революции многие церкви Калуги были разрушены.

Церковь митрополита Алексея

Когда-то на окраине Калуги в Ямской слободе (ныне ул. Карла Либкнехта) стоял очень простой по архитектуре храм с колокольней в итальянском стиле. Сведения о церкви восходят к началу XVII в. Но тогда она была не здесь. По описи 1626 г., храм стоял в крепости (в основном городе) и был деревянным. В одном из пожаров он сгорел, новый построили в 1730 г. При перепланировке города главный престол храма во имя Всех Святых перенесли из городской крепости в Ямскую слободу. А каменный храм возвели на средства купца Масленникова в 1740 году. Он имел Алексеевский придел в честь митрополита Алексея, жившего в XIV веке, во времена монголо-татарского ига, и фактически правившего Московским княжеством.

Первыми прихожанами храма были ямщики, которые жили в районе нынешнего Концертного зала. Затем стали приходить рабочие железнодорожных мастерских, служащие Акцизного склада и рабочие металлического завода братьев Грибченковых. Приход насчитывал 117 домов. Храм разоб­рали на кирпичи в 30-е годы ХХ века. Сейчас на этом месте находится детский сад.

Благовещенская церковь

На месте сквера им. Карпова стояла красивая Благовещенская церковь. А эта часть улицы была не Московской, а Благовещенской. Церковь впервые упоминается в описи 1685 года. Каменный храм появился в 1718 году и был одним из самых высоких в городе. Он равнялся по высоте колокольне церкви Жён Мироносиц. С колокольни Благовещенской церкви фотографы очень любили снимать панораму города. Приход составлял 166 дворов. В начале 1860-х в этом храме служил Валентин Амфитеатров, будущий известный московский протоиерей.

Благовещенская церковь в центре города была одной из самых красивых.

В 1941 году в него попала бомба. Окончательно он был разобран на кирпичи на комсомольском субботнике в 1947 году. Его материал пошёл на строительство детского сада и хлебозавода.

Архангельская церковь

Находилась она там, где сейчас стоит дом № 100 по ул. Ленина (магазин «Часы»). В описях 1625–1626 гг. храм, находившийся в старом остроге, значится деревянным с приделом во имя царя Константина. В 1687 г. построена каменная церковь. В 1754 году в Калуге случился небывалый пожар. Храм сгорел, его восстановили, а позже купцы Билибины построили колокольню. Церковь была очень популярна среди военных Калужского гарнизона. Приход насчитывал 53 дома.

В начале XX века возле Архангельского храма заливали городской каток. Говорят, что здесь любил кататься на коньках Циолковский. Храм был разобран в 1935 г., на его месте построен дом для инженерно-технических работников железной дороги. Последним священником, который здесь служил, был Иоанн Зарецкий. Он помогал детскому приюту, Хлюстинской богадельне и женской гимназии Саловой. Когда церковь закрыли, отец Иоанн сильно переживал и вскоре умер. Был похоронен на Пятницком кладбище.

На месте Архангельской церкви стоит знаменитый дом № 100 на ул. Ленина.

Воскресенская церковь

Она известна с XVI века, была одной из древнейших. Построена на средства прихожан на нынешней ул. Воскресенской. Есть сведения, что в XVI веке здесь стоял деревянный храм во имя архидьякона Стефана. Храм несколько раз горел. В 1754 году во время городского пожара погибли 15 человек. Храм отстроили заново. При церкви была богадельня на 12 человек. Они получали «царское жалованье по рублю на человека, а за хлеб — деньгами из таможенных доходов».

Зимой 1797 года сильный ветер сломал крест на храме. Через 3 года купцы Прянишниковы его восстановили. А утром 21 мая 1905 года над Калугой разразилась сильная гроза. Шаровая молния попала в Воскресенскую церковь, где в это время служили молебен. Дьякон был отброшен на сажень, певчие попадали, двое из них получили ожоги. Купца Алфёрова завертело и отбросило на несколько саженей к выходу. Обожгло на паперти двух нищих. На колокольне оторвало угол карниза и откос одного из окон.

Воскресенская церковь была разрушена в начале 30-х годов.

Крестовоздвиженская церковь

Храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Гос­подня стоял на ул. Воробьёвской. Впервые упоминается в описи 1625–1626 гг. 21 апреля 1703 г. на праздник Преполовения церковь сгорела. Прихожане купили старую деревянную церковь Покрова в Кожевниках (под горой) и перенесли её на Во­робьёвку, где она и простояла 5 лет. Затем здесь заложили каменную одноглавую церковь. Она стояла на крутом взгорье от Оки и имела Георгиевский придел. Рядом с церковью была часовня, где хранились старинные иконы. Приход насчитывал 53 дома. Кроме того, к ней была приписана половина Гостиного двора.

Ильинская церковь

По преданию, летом 1508 года в день святого Ильи калужский князь Симеон (сын царя Иоанна III) отправился на охоту. Когда он проезжал мимо Ильинского оврага, его лошадь понеслась по краю. Князь испугался, но не пострадал. В благодарность за спасение он заказал икону Святого Ильи. Затем на этом месте (ныне ул. Кутузова) построили деревянный храм.

Церковь в народе называлась «Что за кузницами», потому что в XVII веке около неё был кузнечный ряд. Храм горел, но его восстановил купец Карасёв. Помогали и купцы Чистоклетовы. Говорят, что в этой церкви хранилась древняя икона «Знамение Богоматери», которая украшала Ильинскую башню на въезде в город. И все, проезжая, крестились на неё, в том числе Иван Грозный и Лжедмитрий II.

Спасо-Жировская и Николо-Слободская

Храм в честь Преображения Господня стоял на пересечении современных улиц Луначарского и Салтыкова-Щед­рина. Сейчас на этом месте построен корпус детской городской больницы. Церковь в народе называли Спасо-Слободской или Спасо-Жировской, так как стояла на краю Жировского оврага. Храм был перенесён из села Спасского Нового в 1649 году. А через 100 лет купец Рыжов выстроил здесь каменный храм. Мимо храма проходили крестные ходы с иконой Калужской Божией Матери. Однажды во время крестного хода случился пожар. Полыхала половина Спасо-Жировской улицы. Тогда поднесли икону и начали служить молебен. Ветер постепенно стих, и пожар вскоре потушили.

Рядом с этой церковью на нынешней ул. Луначарского, у дома № 53, находился храм в честь святителя и чудотворца Николая (Николо-Слободская церковь). Она основана переселенцами из села Спасское. Храм в 30-е годы переоборудовали в цех швейной фабрики.

Фото: kompas-kaluga.ru.

Эта статья была опубликована в №42 газеты «Калужский перекресток» от 17.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве или бумажной версии.